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Новини
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МВФ завершив переговори з Україною. Найближчими днями оголосить програму на 15,6 млрд доларів, - FT

мвф

У Варшаві закінчилися переговори між українською владою та представниками Міжнародного валютного фонду. Про нову програму оголосять найближчими днями.

Про завершення перемовин повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує Цензор.НЕТ.

"Було досягнуто дуже значного прогресу в досягненні згоди щодо комплексу заходів, які могли б стати основою програми, що підтримується Фондом", - заявив він.

Зустрічі відбувалися у столиці Польщі, а також в онлайн-форматі.

The Financial Times пише, що найближчими днями МВФ оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на суму 15,6 млрд. доларів. У ході переговорів обговорювали суму від 14 до 16 млрд доларів.

Також читайте: США очікують від МВФ якнайшвидшого запуску амбітної програми для України, - Єллен

За даними джерела видання, близького до переговорів, оголошення про програму "неминуче" і буде зроблено за кілька днів.

Автор: 

кредит (3882) МВФ (3078) Степанян Ваграм (8)


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Топ коментарі
+4
Зеленим внукам хватіт?
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16.03.2023 11:17 Відповісти
+4
Ото вже зєлєпузікі лапки потирають
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16.03.2023 11:18 Відповісти
+3
На асфальт і на яйця.
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16.03.2023 11:25 Відповісти
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Зеленим внукам хватіт?
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16.03.2023 11:17 Відповісти
На асфальт і на яйця.
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16.03.2023 11:25 Відповісти
Добре що фляги вже закупили, а то б і не вистачило.
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16.03.2023 11:28 Відповісти
Ото вже зєлєпузікі лапки потирають
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16.03.2023 11:18 Відповісти
Yahoo його знає, куди підуть ці гроші, проте, спостерігаючи за динамікою відновлення інфраструктури в моєму місті, пошкодженої аслабадітєлямі , з впевненістю можу сказати що при такому темпі робіт - це розтягнеться років на 100.
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16.03.2023 11:23 Відповісти
Не має ні одного інфраструктурного проекту у нас завершеного вчасно, тому що їх спеціально затягують а коли цікавість до проекта спадає, туди виділяють ще додаткові кошти більше виграного тендеру... Знаходять якісь додаткові витрати, в результаті змін проекту замовником, під час вишукувань, інфляція і т.д.
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16.03.2023 11:48 Відповісти
буде з чого брібарахліться
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16.03.2023 11:25 Відповісти
ну все, скидую зелень, потім закуплюся по 28 запам'ятайте цей твіт.
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16.03.2023 11:25 Відповісти
беруть кредит щоб платити негідникам в наглядових радах по 500 тис грн зарплати з порожнім бюджетом.
Я не копійки від МВФ ні разу не отримав, тільки підвищення тарифів.
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16.03.2023 12:41 Відповісти
Мне очень сложно давать оценку этим кредитам от МВФ. Можно сказать, что вообще невозможно. Как-то несколько лет назад была информация от экологов, что у нас в Украине 10% территории используется под свалки мусора. Часть этих свалок отравляют и плодородный слой земли и грунтовые воды, иными словами, эти территории уже нельзя использовать как сельхоз-угодья. Сегодня военный эксперт сказал, что приблизительно 30% нашей территории содержат в себе неразорвавшиеся снаряды и мины. Таким образом 10%+30% =40% территории Украины не пригодны к ведению сельского хозяйства. Слуги приняли закон о Земле в соответствии с которым землю можно будет выставлять на продажу. И, я думаю, что землю, которая входит в эти 40% вряд ли кто-то купит. Она останется для людей. Но, у меня вопросы: Как все это будет урегулировано? И, не слишком ли весело мы распродаем пшеницу?
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16.03.2023 13:47 Відповісти
 
 