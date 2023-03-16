МВФ завершив переговори з Україною. Найближчими днями оголосить програму на 15,6 млрд доларів, - FT
У Варшаві закінчилися переговори між українською владою та представниками Міжнародного валютного фонду. Про нову програму оголосять найближчими днями.
Про завершення перемовин повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, інформує Цензор.НЕТ.
"Було досягнуто дуже значного прогресу в досягненні згоди щодо комплексу заходів, які могли б стати основою програми, що підтримується Фондом", - заявив він.
Зустрічі відбувалися у столиці Польщі, а також в онлайн-форматі.
The Financial Times пише, що найближчими днями МВФ оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на суму 15,6 млрд. доларів. У ході переговорів обговорювали суму від 14 до 16 млрд доларів.
За даними джерела видання, близького до переговорів, оголошення про програму "неминуче" і буде зроблено за кілька днів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я не копійки від МВФ ні разу не отримав, тільки підвищення тарифів.