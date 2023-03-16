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Новини
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Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це "слуги", - ЧЕСНО (доповнено). ІНФОГРАФІКА

Лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали до НАЗК декларації за 2021 рік. Більшість із них - представники "Слуги народу".

Про це повідомили в НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на рух ЧЕСНО.

Станом на 14 березня 2023 року лише 29 нардепів Верховної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК - перевірити їх.

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Найбільше нардепів-декларантів у владній фракції "Слуги народу" - 20 (8% від складу фракції), далі йдуть представники депутатських груп "Довіра" - 3 (17%), та "За майбутнє" - 2 (11%).

Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це слуги, - ЧЕСНО (доповнено) 01

У фракціях "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу" та серед нардепів від забороненої партії ОПЗЖ подано лише по одній декларації.

Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати.

В переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.

ДОПОВНЕНО: Після публікації матеріалу спікер Руслан Стефанчук проінформував Рух ЧЕСНО, що 15 березня подав декларацію. НАЗК підтвердило цей факт.

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Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це слуги, - ЧЕСНО (доповнено) 02

У НАЗК зазначають, що через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно.

Там підкреслили, що прослідковується чітка тенденція - рядові посадовці справно подають декларації, натомість кількість топ-чиновників і нардепів, які прозвітували, мінімальна. Найменше декларацій подано від посадовців Офісу президента, Кабміну та народних депутатів.

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Окрім того, через обмеження воєнного стану НАЗК не може здійснити перевірку декларацій, тож у разі подання неправдивої інформації декларант не отримає покарання.

Автор: 

ВР (15073) декларація (1441) депутат (1784) електронне декларування (1472) НАЗК (1699) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+4
"Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК - перевірити їх."

То який сенс їх подавати, тим більш, що "через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно." А що, власне, заважає депутатам подавати їх якщо вони не сидять в окопах? При чому тут воєнний стан? Запитання риторичні, бо відповідь лежить на поверхні.
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16.03.2023 11:54 Відповісти
+3
офісо-президентська республіка і тут шкварить..Але хто б мав сумнів !
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16.03.2023 11:30 Відповісти
+1
Здається, у слуг вже є що приховувати від народу. І це у військовий час!
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16.03.2023 11:34 Відповісти
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офісо-президентська республіка і тут шкварить..Але хто б мав сумнів !
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16.03.2023 11:30 Відповісти
Здається, у слуг вже є що приховувати від народу. І це у військовий час!
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16.03.2023 11:34 Відповісти
Судя по лицам, там половина точно замешана в различных скандалах... Но по декларациям наверное самые бедные?
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16.03.2023 11:44 Відповісти
"Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК - перевірити їх."

То який сенс їх подавати, тим більш, що "через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно." А що, власне, заважає депутатам подавати їх якщо вони не сидять в окопах? При чому тут воєнний стан? Запитання риторичні, бо відповідь лежить на поверхні.
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16.03.2023 11:54 Відповісти
Отакоі -- а як воєннии стан давить на декларацію -- рашка порахує скільки в нас депутатів ? .
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16.03.2023 12:19 Відповісти
Ой ржу не могу.... Так вас и ВР больше.. Позорище....
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16.03.2023 12:53 Відповісти
Пішло відбілювання....🤮🤮🤮
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16.03.2023 13:22 Відповісти
А простим людям декларації потрібно подати всім а то... закінчити війну і гнати гнати гнати щоб і не смерділи
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16.03.2023 13:24 Відповісти
 
 