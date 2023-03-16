Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це "слуги", - ЧЕСНО (доповнено). ІНФОГРАФІКА
Лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали до НАЗК декларації за 2021 рік. Більшість із них - представники "Слуги народу".
Про це повідомили в НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на рух ЧЕСНО.
Станом на 14 березня 2023 року лише 29 нардепів Верховної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК - перевірити їх.
Найбільше нардепів-декларантів у владній фракції "Слуги народу" - 20 (8% від складу фракції), далі йдуть представники депутатських груп "Довіра" - 3 (17%), та "За майбутнє" - 2 (11%).
У фракціях "Європейської солідарності", "Батьківщини", "Голосу" та серед нардепів від забороненої партії ОПЗЖ подано лише по одній декларації.
Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати.
В переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.
ДОПОВНЕНО: Після публікації матеріалу спікер Руслан Стефанчук проінформував Рух ЧЕСНО, що 15 березня подав декларацію. НАЗК підтвердило цей факт.
У НАЗК зазначають, що через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно.
Там підкреслили, що прослідковується чітка тенденція - рядові посадовці справно подають декларації, натомість кількість топ-чиновників і нардепів, які прозвітували, мінімальна. Найменше декларацій подано від посадовців Офісу президента, Кабміну та народних депутатів.
Окрім того, через обмеження воєнного стану НАЗК не може здійснити перевірку декларацій, тож у разі подання неправдивої інформації декларант не отримає покарання.
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То який сенс їх подавати, тим більш, що "через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно." А що, власне, заважає депутатам подавати їх якщо вони не сидять в окопах? При чому тут воєнний стан? Запитання риторичні, бо відповідь лежить на поверхні.