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Росія змогла дістати з дна моря частину уламків збитого дрона США, - ABC News

безпілотник

Російські військові, ймовірно, змогли дістати частину уламків американського безпілотника MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море після збиття російським літаком.

Про це з посиланням на анонімного чиновника США повідомив телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Два джерела телекомпанії підтвердили, що в районі падіння безпілотника 15 березня були помічені російські кораблі. Якими саме частинами дрона могли заволодіти росіяни, канал не уточнює.

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Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сумнівався в тому, що російські військові зуміють підняти уламки дрона з дна Чорного моря. За його словами, безпілотник лежить на глибині близько 1,2-1,5 кілометра і його підйом буде "дуже складним". Також він запевнив, що США вже вжили заходів для захисту від втрати конфіденційної розвідувальної інформації, якщо російські військові все ж таки зможуть підняти Reaper з дня моря.

У свою чергу директор Федеральної служби безпеки РФ Микола Патрушев заявив напередодні в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, чи вдасться нам його підняти, чи ні, але це необхідно зробити. І ми обов'язково будемо над цим працювати".

Офіційно інформація про те, що росіянам вдалося дістати уламки дрона не підтверджена.

Також читайте: Лавров звинуватив США в ігноруванні обмежень у повітряному просторі над Чорним морем і постійному пошуку провокацій

Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

Автор: 

безпілотник (4425) росія (66417) США (23598) Чорне море (1679) дрони (4997)


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Топ коментарі
+27
Коли щось треба ********, у кацапа прокидається розум і випрямляються руки.
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16.03.2023 11:51 Відповісти
+24
США не надають ці дрони для України бо бояться що їх зібють маскалі і технології попадуть у рашку.Тепер маскалі збили дрон у міжнародному просторі і дістали куски дрона,тепер сша не бояться просто стурбовані.Де логіка хер його знає..
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16.03.2023 11:56 Відповісти
+19
Ці дебіли своїх заживо похоронили в атамному підводному човну коли він затонув бо безмозглі та безрукі і ніх.я ці істоти не піднімуть а от брехать це вони добре можить бо це в них в крові
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16.03.2023 11:53 Відповісти
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Коли щось треба ********, у кацапа прокидається розум і випрямляються руки.
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16.03.2023 11:51 Відповісти
Ну да! Вкрасти - це перше, на чому тримається кацапія. Бо в них нема голови, яка б могла щось придумати . Чогось ні німці, ні американці, ні японці не стали б підіймати уламки чогось кацапського..щоб потім вкрасти технології ..а ці? Це ще питання чи вони дійсно щось підняли! Бо кацап як не вкраде, як не збреше, то це і не кацап
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16.03.2023 12:42 Відповісти
Ці дебіли своїх заживо похоронили в атамному підводному човну коли він затонув бо безмозглі та безрукі і ніх.я ці істоти не піднімуть а от брехать це вони добре можить бо це в них в крові
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16.03.2023 11:53 Відповісти
щоб щось підняти з крейсера Масква кацапи катамаран 100-літньої давності приганяли - але нічого підняти не змогли - а там глибина на порядок менша
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16.03.2023 13:21 Відповісти
НАТО опіздало .
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16.03.2023 11:54 Відповісти
історія з безпілотником Reaper ганьба для США.треба було збивати нахабні сушки,фуйло розуміє тільки силу.
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16.03.2023 11:54 Відповісти
И опять рабссиян тянет на дно. Ну достанут обломки, и что они с ними сделают? К роботу Федору прикрепят поднятые со дна крылья?
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16.03.2023 11:55 Відповісти
Если в двух словах - они сильно продвинут свою технологию и выйдут на новый уровень аналоговнетности. Начиная от материаллов и заканчивая авионикой.
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16.03.2023 13:20 Відповісти
Вони в Сирії і Лівії вже отримували ці уламки і що?
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Объем работ вижу так.
1. конструкционные материалы - мех состав, свойства мех. электро. оптика. + по каждому направлению технология.
2. авиационное приборостроение, механика и мехатроника
3. Радиотехника, авионика, средства "антиРЭБ".
4. Двигателестроение
5. Силовая электроника, питание, преобразование энергии.
6. Микроэлектроника, аппаратная логика. Тут тоже аппаратная часть + технология.
7. Программирование, протоколы передачи данных, протоколы "логики поведения" в разных ситуациях
По каждому пункту есть дополнительные нюансы вроде определение стойкости к помехам, к износу, к противодействию, к обслуживанию, требования к защите, срок службы. Это тянет за собой коректировку требований к средствам противодействия.

С "военной" точки зрения эти данные позволяют прогнозировать текущие возможности "вероятного противника" и прогнозировать его возможности на ближайшие 10...20 лет. Это тянет за собой требования к будущему оборудованию и к модернизации существующего.
С технической точки зрения "отсталая страна" получает возможность без НИОКР получить на блюдечке с голубой коемочкой продвинутые технологии. Технологии естественно будут использоваться не только в военной или космической области, но и в промышленных и даже в бытовых целях (когда то).

ПС. Каждое направлеание это где то с 10 докторских + на каждую докторскую 10 кандидатских.
ППС. Тут вспомнилось. Когда то уфологи рассказывали, что лазерные технологии чтения-записи (т.е. СД, ДВД) как раз и получили из разбирого (или сбитого) НЛО,
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16.03.2023 18:58 Відповісти
підарам зайнятися нічим як завжди на х#йню страждають
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16.03.2023 11:55 Відповісти
США не надають ці дрони для України бо бояться що їх зібють маскалі і технології попадуть у рашку.Тепер маскалі збили дрон у міжнародному просторі і дістали куски дрона,тепер сша не бояться просто стурбовані.Де логіка хер його знає..
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16.03.2023 11:56 Відповісти
Доречі Україна, користуючись цією логікою, може повторно звернутися по передачу цих дронів, адже тепер у ворога і так є уламки. Але щось мені підказує, що причина зовсім інша.
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16.03.2023 12:00 Відповісти
Гарпуни та Нептуни у нас для чого?
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16.03.2023 11:56 Відповісти
Щось довго немає реляцій рашистів як там похід адмірала гаршкова з цирконами до потомаку.
Може так, як з лошариком, що збирався трансатлантичні оптоволоконні лінії різати?
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16.03.2023 11:59 Відповісти
Ну дістало вони його. Далі що? Кацапи зможуть такий побудувати? Зможуть йому протидіяти? Як? Вони із своїм енгельсом не можуть нічого зробити.
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16.03.2023 12:01 Відповісти
а DW про это рассказал какой-то чувак с расийской "мядузы".
Задолбали распространять кацапское гониво.
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16.03.2023 12:01 Відповісти
Цей канал набагато цікавіший.
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16.03.2023 12:59 Відповісти
Міжнародні води , то що Штати не можуть забрати своє чи тре дозволу в цапів спитати ? Щось не доберу я
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16.03.2023 12:07 Відповісти
в США немає флоту в Чорному морі.
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16.03.2023 12:35 Відповісти
Зрозуміло
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16.03.2023 12:53 Відповісти
было бы желание
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16.03.2023 23:03 Відповісти
Глибше 200м в Чорному морі починається зона сірководню. Уламки лежать на глибині близько 1500м. Сірководень вступає в реакцію з металом, утворюючи сульфіти та сульфати...
Цікаво: що вони піднімуть і як те "щось" буде виглядати? 🤔
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16.03.2023 12:12 Відповісти
..ну вот теперь кацапские маймуны "оторвутся": пластиковую часть "пиндоссского беспилотника" кацапы будут обссыкать, тереться об него, а после в обнимку фоткаться с ним и, уже как трофей в бАю, передадут в храм попидла-кидрила и его шамана шойги, обшив перед этим бахромой-рюшечками и плюшем, всё как они любят (про это не все знают)
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16.03.2023 12:12 Відповісти
не триндіть, будь ласка.

вони тільки пів місяця будуть шукати де саме той вайло розлігся.

пригадайте як довго вони не могли бодай хоч щось зробити зі своїм курськом а там глибина була набагато меншою.
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16.03.2023 12:15 Відповісти
Я не вірю, що кацапи щось достали. Кацапи брешуть.
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16.03.2023 12:45 Відповісти
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16.03.2023 13:18 Відповісти
Легше відремонтувати МКС,чім хоч шось дістати рукосраким з такої глибини.
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16.03.2023 12:19 Відповісти
ну-ну
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16.03.2023 12:23 Відповісти
Навіть якщо попаде в руки цим тупорилим мавпам якась мікросхема -все одно вони них не розбираються. московити спеціалізуються по крадіжкам.
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16.03.2023 12:33 Відповісти
Одне питання - а за яким правом вони до тих обломків лізуть? Це ж не у їхніх водах він упав. Тепер хід за США.
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16.03.2023 12:36 Відповісти
Кацапи підібрали пластикові елементи корпусу, так що хай дрочять
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16.03.2023 12:47 Відповісти
Терористи спочатку збивають, а потім ще крадуть уламки.

Боооже! Які кончені істоти.
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16.03.2023 12:49 Відповісти
Не хотіли нам ріпер давати? Боялися, що він до кацапів потрапить у разі збиття? Ну ось - отримуйте.
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16.03.2023 12:59 Відповісти
судячи з того як НАТО проводить контрдіє, з таким самим успіхом можна було просто приземлити той беспілотник на території засраші і віддати добровільно на дослідження
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16.03.2023 13:13 Відповісти
звісно, могли просто подарувати, навіщо такі складні виверти
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16.03.2023 13:42 Відповісти
США могут подождать разгара подъёмных работ и взорвать мегаглубинную бомбу.
Подводные дроны у них есть.
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16.03.2023 13:44 Відповісти
все и ВСЕГДА норовят что то спи....ь , КАЛАШНИКОВ , ЯДЕРНУЮ БОМБУ , ФАУ-2 , теперь этот беспилотник и еще многое и многое другое (((( эту страну надо СТЕРЕТЬ в щебень и тогда ЧЕЛОВЕЧЕСТВО будет жить в мире !!!
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16.03.2023 13:45 Відповісти
Заволоділи тим, що легше води, тобто уламками корпусу з полімерних матеріалів, а все що тяжче пішло на дно на глибину у сотні метрів, звідки навряд чи зможуть роССіянці щось швидко дістати, а тому не дістануть ніколи, бо часу на це вже не буде!!!
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16.03.2023 13:49 Відповісти
вони знайшли, те що плаває.
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16.03.2023 14:06 Відповісти
кацапи привласнили собі право дістати чужу річ
І ніхто не проти
Дивно
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16.03.2023 14:26 Відповісти
америкосы, кацапы вас сделали. Очнитесь уже.
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16.03.2023 23:05 Відповісти
Я вас прошу , не переживайте . Якщо кацапи скопіюють американський безпілотнік , то це буде щось на кшталт "москвич "-2 , або "жигулі копійка " А для того , що б відтворити аналогічне , то їм потрібно викрасти справжньго творця цього чуда . До речі , нагадаю , що творцем автомата Калашнікова був Шмайссер , який потрапив в окупацію , і після його вивезли кацапи в Іжевськ . Без Шмайссера не було б Калашнікова .
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16.03.2023 23:33 Відповісти
Як підніме з дна морського там кацап оцупки
то й склепа з гімна і палок майже все до купки.
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16.03.2023 23:39 Відповісти
 
 