Росія змогла дістати з дна моря частину уламків збитого дрона США, - ABC News

Російські військові, ймовірно, змогли дістати частину уламків американського безпілотника MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море після збиття російським літаком.

Про це з посиланням на анонімного чиновника США повідомив телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Два джерела телекомпанії підтвердили, що в районі падіння безпілотника 15 березня були помічені російські кораблі. Якими саме частинами дрона могли заволодіти росіяни, канал не уточнює.

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Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сумнівався в тому, що російські військові зуміють підняти уламки дрона з дна Чорного моря. За його словами, безпілотник лежить на глибині близько 1,2-1,5 кілометра і його підйом буде "дуже складним". Також він запевнив, що США вже вжили заходів для захисту від втрати конфіденційної розвідувальної інформації, якщо російські військові все ж таки зможуть підняти Reaper з дня моря.

У свою чергу директор Федеральної служби безпеки РФ Микола Патрушев заявив напередодні в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, чи вдасться нам його підняти, чи ні, але це необхідно зробити. І ми обов'язково будемо над цим працювати".

Офіційно інформація про те, що росіянам вдалося дістати уламки дрона не підтверджена.

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Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.