Росія змогла дістати з дна моря частину уламків збитого дрона США, - ABC News
Російські військові, ймовірно, змогли дістати частину уламків американського безпілотника MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море після збиття російським літаком.
Про це з посиланням на анонімного чиновника США повідомив телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Два джерела телекомпанії підтвердили, що в районі падіння безпілотника 15 березня були помічені російські кораблі. Якими саме частинами дрона могли заволодіти росіяни, канал не уточнює.
Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сумнівався в тому, що російські військові зуміють підняти уламки дрона з дна Чорного моря. За його словами, безпілотник лежить на глибині близько 1,2-1,5 кілометра і його підйом буде "дуже складним". Також він запевнив, що США вже вжили заходів для захисту від втрати конфіденційної розвідувальної інформації, якщо російські військові все ж таки зможуть підняти Reaper з дня моря.
У свою чергу директор Федеральної служби безпеки РФ Микола Патрушев заявив напередодні в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, чи вдасться нам його підняти, чи ні, але це необхідно зробити. І ми обов'язково будемо над цим працювати".
Офіційно інформація про те, що росіянам вдалося дістати уламки дрона не підтверджена.
Нагадаємо, 14 березня ВПС США повідомили, що над Чорним морем два російські літаки Су-27 скинули авіаційне паливо на американський безпілотник MQ-9, після чого один із них зіткнувся з дроном, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
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и выйдут на новый уровень аналоговнетности. Начиная от материаллов и заканчивая авионикой.
1. конструкционные материалы - мех состав, свойства мех. электро. оптика. + по каждому направлению технология.
2. авиационное приборостроение, механика и мехатроника
3. Радиотехника, авионика, средства "антиРЭБ".
4. Двигателестроение
5. Силовая электроника, питание, преобразование энергии.
6. Микроэлектроника,
аппаратнаялогика. Тут тоже аппаратная часть + технология.
7. Программирование, протоколы передачи данных, протоколы "логики поведения" в разных ситуациях
По каждому пункту есть дополнительные нюансы вроде определение стойкости к помехам, к износу, к противодействию, к обслуживанию, требования к защите, срок службы. Это тянет за собой коректировку требований к средствам противодействия.
С "военной" точки зрения эти данные позволяют прогнозировать текущие возможности "вероятного противника" и прогнозировать его возможности на ближайшие 10...20 лет. Это тянет за собой требования к будущему оборудованию и к модернизации существующего.
С технической точки зрения "отсталая страна" получает возможность без НИОКР получить на блюдечке с голубой коемочкой продвинутые технологии. Технологии естественно будут использоваться не только в военной или космической области, но и в промышленных и даже в бытовых целях (когда то).
ПС. Каждое направлеание это где то с 10 докторских + на каждую докторскую 10 кандидатских.
ППС. Тут вспомнилось. Когда то уфологи рассказывали, что лазерные технологии чтения-записи (т.е. СД, ДВД) как раз и получили из разбирого (или сбитого) НЛО,
Може так, як з лошариком, що збирався трансатлантичні оптоволоконні лінії різати?
Задолбали распространять кацапское гониво.
Цікаво: що вони піднімуть і як те "щось" буде виглядати? 🤔
вони тільки пів місяця будуть шукати де саме той вайло розлігся.
пригадайте як довго вони не могли бодай хоч щось зробити зі своїм курськом а там глибина була набагато меншою.
Боооже! Які кончені істоти.
Подводные дроны у них есть.
І ніхто не проти
Дивно
то й склепа з гімна і палок майже все до купки.