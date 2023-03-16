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Передача Україні літаків МіГ-29 не завдасть шкоди безпеці Польщі, навпаки зміцнить її, - речник уряду Мюллер

польща,міг

Передача Польщею літаків МіГ-29 Україні не завдасть шкоди безпеці, вона навіть виграє від цього.  Оскільки Польща буде тримати російський фронт далеко від своїх кордонів

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він також зазначив, що Польща зміцнює свою оборону шляхом укладання чергових контрактів для посилення армії. Крім того, в рамках політики ЄС Польща також отримує компенсацію за поставлене Україні обладнання.

Мюллер зазначив, що якщо хтось у Польщі хотів би поставити під сумнів збройну підтримку України під кутом захисту від Росії, то ця людина не розуміє однієї речі: "Польща наступна у черзі".

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Автор: 

Польща (8659) літак (2981) Україна (5987)


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16.03.2023 12:06 Відповісти
Дуже адекватна логіка на відміну від багатьох інших партнерів
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16.03.2023 12:11 Відповісти
дякуємо брати поляки !!! Слава Польщі !!!
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16.03.2023 12:15 Відповісти
А товарищ Мюллер таки прав...
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16.03.2023 12:36 Відповісти
Nasze samoloty zrobią to co czołgi. Zmuszą zachód do dodania swoich samolotów. Bedzie ich więcej, i ruskie znowu dostana w dupę. Chwała Ukrainie.
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16.03.2023 12:39 Відповісти
Ну тоді можна до діла, льотчики які уміють на них літати є
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16.03.2023 12:54 Відповісти
Может хватит говорильни, дайте нам Миг, если запад боится давать нам F-16.
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16.03.2023 12:59 Відповісти
moi drodzy sąsiedzi, proszę zobaczcie wywiad z Polskim pilotem F16 ciekawe informacje sa od 10:26
https://www.youtube.com/watch?v=arTfNY0H19o
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16.03.2023 18:52 Відповісти
 
 