Передача Україні літаків МіГ-29 не завдасть шкоди безпеці Польщі, навпаки зміцнить її, - речник уряду Мюллер

Передача Польщею літаків МіГ-29 Україні не завдасть шкоди безпеці, вона навіть виграє від цього. Оскільки Польща буде тримати російський фронт далеко від своїх кордонів

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він також зазначив, що Польща зміцнює свою оборону шляхом укладання чергових контрактів для посилення армії. Крім того, в рамках політики ЄС Польща також отримує компенсацію за поставлене Україні обладнання.

Мюллер зазначив, що якщо хтось у Польщі хотів би поставити під сумнів збройну підтримку України під кутом захисту від Росії, то ця людина не розуміє однієї речі: "Польща наступна у черзі".

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