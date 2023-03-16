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Новини
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Міністр оборони Італії Крозетто не вірить, що "вагнерівці" готували замах на нього за вказівкою Медведєва

крозетто,гвідо

Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто вважає неправдою повідомлення у місцевій газеті з посиланням на розвідку, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нібито замовив терористам Групи Вагнера його вбивство.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Щоб не розпалювати ще одного марного приводу для конфлікту: я не відчуваю загрози і я впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось ще", - написав він.

Крозетто додав, що ніколи раніше не чув про підготовку такого замаху.

"Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", - зазначив він.

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Раніше газета Il Foglio повідомила, що минулого тижня італійська розвідка доповіла уряду країни: Кремль планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі $15 млн.

Автор: 

Італія (1590) Медведєв Дмитро (1922) замах (567) росія (66417) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+7
коли повірить, буде вже пізно... з труни не вирішуються питання
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16.03.2023 12:09 Відповісти
+4
А чому назву андонів з великої літери написали?
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16.03.2023 12:09 Відповісти
+4
Коли Крозетту замочуть в клозеті, тоді і взнає.
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16.03.2023 12:11 Відповісти
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А чому назву андонів з великої літери написали?
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16.03.2023 12:09 Відповісти
коли повірить, буде вже пізно... з труни не вирішуються питання
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16.03.2023 12:09 Відповісти
адекватний макаронник.

мєдвєдєв ніхто, порожнє місце.
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16.03.2023 12:10 Відповісти
Макаронник, лягушатнік, мамалижнік.. кацапські понти.
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16.03.2023 14:01 Відповісти
ляхи.

кацапські понти?

поцікавтеся як українці називали поляків коли ваших дідів а не те що вас на світі не було.
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16.03.2023 14:36 Відповісти
Коли Крозетту замочуть в клозеті, тоді і взнає.
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16.03.2023 12:11 Відповісти
треба нехай би грохнули..тоді б повірив
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16.03.2023 12:11 Відповісти
Айфоня, тільки натискати язиком на айфон спроможній. Це ручна мавпа біля ху......а.
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16.03.2023 12:12 Відповісти
Зелупу пол мира про нападение предупреждали,а оно про шашлыки и майские .... Этому наверное тоже кацапы платят.
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16.03.2023 12:16 Відповісти
Ні, коли приб`ють, то може тоді...
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16.03.2023 12:21 Відповісти
Вчера рипера - сглотнули, сегодня заказуху, ну ну, продолжайте так же, вам скоро небензя будет в карманы срать,а вы дальше делать вид что все норм. Ска какие же они убогие. Автор фильма - "Demolition Man" был пророком.
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16.03.2023 12:21 Відповісти
Треба було мочканути цього клозетто,тоді б повірив)
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16.03.2023 12:22 Відповісти
В цьому випадку, краще б щоб ліквідували. Проплачене лано нічому не навчиться
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16.03.2023 12:23 Відповісти
Крозетто уверен, что димон ведёт здоровый образ жизни, читает на ночь Библию и засыпает в обнимку с медвежонком Тедди....
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16.03.2023 12:23 Відповісти
чувак, це рашистські гбш-ні сволоти. Сотні їх жертв по усьому світу також не вірили, що їх ліквідують. для путіна і його оточення вбити людину це як сплюнути.
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16.03.2023 12:29 Відповісти
Не вдалося грохнути, прийшлось підкупити. Та і взагалі фейковий замах може бути лише прикриттям для кремлівського крота
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16.03.2023 12:32 Відповісти
Тоді павтаріть нада, так, щоб без промахів цього разу
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16.03.2023 12:40 Відповісти
та зрозуміло, що з боку алкаша Дімона замовлення такого замаху (та ще й Пригожину, а не ГУРу, приміром) - це несерйозно.
Але показово.
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16.03.2023 12:43 Відповісти
Колись був популярним "мультфільм для дорослих" - "Ограбление по...." Так от - організація вбивства міністра оборони Італії "по-мєдвєдевськи" нагадує "Ограбление по-итальянски" з того мультфільму
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16.03.2023 13:08 Відповісти
Альдо Моро ( застрілений у 1978 році) прем'єр-міністр Італії теж не вірив, але повірив, коли зігнив у багажнику авто в центрі Риму
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16.03.2023 12:50 Відповісти
Важко повірити що тобі кажуть правду,коли ти сам звик брехати,. -- Г. Л. Менкен.
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16.03.2023 13:08 Відповісти
Скрипаль з Литвиненком мабуть теж не вірили.
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16.03.2023 14:17 Відповісти
макарошка
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16.03.2023 14:26 Відповісти
не вір
але заповіт зроби на всякий випадок
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16.03.2023 21:45 Відповісти
 
 