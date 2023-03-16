Міністр оборони Італії Крозетто не вірить, що "вагнерівці" готували замах на нього за вказівкою Медведєва
Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто вважає неправдою повідомлення у місцевій газеті з посиланням на розвідку, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нібито замовив терористам Групи Вагнера його вбивство.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Щоб не розпалювати ще одного марного приводу для конфлікту: я не відчуваю загрози і я впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось ще", - написав він.
Крозетто додав, що ніколи раніше не чув про підготовку такого замаху.
"Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", - зазначив він.
Раніше газета Il Foglio повідомила, що минулого тижня італійська розвідка доповіла уряду країни: Кремль планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі $15 млн.
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мєдвєдєв ніхто, порожнє місце.
кацапські понти?
поцікавтеся як українці називали поляків коли ваших дідів а не те що вас на світі не було.
Але показово.
але заповіт зроби на всякий випадок