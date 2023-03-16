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Новини Війна
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Росіяни вивозять з окупованих територій вкрадену побутову техніку вантажівками, якими доставлялись боєприпаси, - Міноборони

мародерство,окупанти

Російські загарбники продовжують масово красти майно з об’єктів державних установ і підприємств та помешкань цивільного населення на тимчасово окупованій території України.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Так, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито антитерористичних заходів окупанти здійснювали обшуки будинків місцевих жителів, у тому числі тимчасово покинутих власниками", - йдеться в повідомленні.

Після цього російські загарбники зазвичай намагались придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватись вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами.

"Найбільш габаритні вкрадені речі – холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялись боєприпаси", - підсумувала Маляр.

Також читайте: Російські окупанти вивозять до Криму награбоване на Херсонщині майно, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18034) мародерство (341) окупація (6762) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+11
Не росіяни , а московити. Пора повернути історичну назву Московії
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16.03.2023 12:27 Відповісти
+5
Московия страна - убийца и оккупант, население Московии - тупые дегенераты, убийцы и мародёры, насильники и алкаши. Московия населена отбросами человечества.
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16.03.2023 12:27 Відповісти
+4
Після того шо вони наробили назва московити їм навіть не підходить. А от підари, гниди, кацапсини та т.і. підходять
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16.03.2023 12:36 Відповісти
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Не росіяни , а московити. Пора повернути історичну назву Московії
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16.03.2023 12:27 Відповісти
Після того шо вони наробили назва московити їм навіть не підходить. А от підари, гниди, кацапсини та т.і. підходять
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16.03.2023 12:36 Відповісти
То це одне визначення всіх цих слів ,що ви сказали - разом - московити.
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16.03.2023 13:29 Відповісти
Московия страна - убийца и оккупант, население Московии - тупые дегенераты, убийцы и мародёры, насильники и алкаши. Московия населена отбросами человечества.
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16.03.2023 12:27 Відповісти
Це у них в крові. Насилля, згвалтування, вбивство і тотальна брехня. Це їхні головні життєві паритети.
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16.03.2023 12:37 Відповісти
пріоритети.
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16.03.2023 13:31 Відповісти
Ось ці матеріали в Радбез ООН ВІДПРАВЬТЕ по темі МАРОДЕРСТВО РОССІЯН

А ЩЕ можно розсилати по арабським країнам , БО КРАДІЖКА ДЛЯ МУСУЛЬМАН - великий гріх ‼️‼️‼️ За це праву руку відрубають
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16.03.2023 12:37 Відповісти
Від "дідів" нічим не відрізняються.Гідні вілупки!
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16.03.2023 12:41 Відповісти
Грабоиды...
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16.03.2023 12:51 Відповісти
Й@бані ніщєброди....
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16.03.2023 13:09 Відповісти
Орда! Дикуни цяцьки собі знайшли. Побувавши в Україні вони як в майбутньому побували! А коли б то ще? От павєзло!
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16.03.2023 16:16 Відповісти
 
 