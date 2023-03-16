Росіяни вивозять з окупованих територій вкрадену побутову техніку вантажівками, якими доставлялись боєприпаси, - Міноборони
Російські загарбники продовжують масово красти майно з об’єктів державних установ і підприємств та помешкань цивільного населення на тимчасово окупованій території України.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Так, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито антитерористичних заходів окупанти здійснювали обшуки будинків місцевих жителів, у тому числі тимчасово покинутих власниками", - йдеться в повідомленні.
Після цього російські загарбники зазвичай намагались придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватись вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами.
"Найбільш габаритні вкрадені речі – холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялись боєприпаси", - підсумувала Маляр.
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А ЩЕ можно розсилати по арабським країнам , БО КРАДІЖКА ДЛЯ МУСУЛЬМАН - великий гріх ‼️‼️‼️ За це праву руку відрубають