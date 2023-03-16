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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Найкращий спосіб захистити Молдову - це допомогти українцям захистити себе від Росії, - глава МЗС Британії Клеверлі

джеймс,клеверлі

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив у четвер, що найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії - це допомогти українцям у захисті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє The Guardian.

На запитання журналістів, чи планує Британія надати військову підтримку Молдові, Клеверлі відповів: "Ми твердо переконані, що один з найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - це допомогти українцям захистити себе від Росії".

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Автор: 

Велика Британія (5687) Молдова (2097) росія (66417) Україна (5987) Клеверлі Джеймс (78)


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респект, грейт брітан. год, сейв зе кінг.
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16.03.2023 12:32 Відповісти
Золоті слова, Сер.
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16.03.2023 12:42 Відповісти
Можна ще закликати рф поважати Молдову..
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16.03.2023 14:15 Відповісти
 
 