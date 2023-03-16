Найкращий спосіб захистити Молдову - це допомогти українцям захистити себе від Росії, - глава МЗС Британії Клеверлі
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив у четвер, що найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії - це допомогти українцям у захисті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє The Guardian.
На запитання журналістів, чи планує Британія надати військову підтримку Молдові, Клеверлі відповів: "Ми твердо переконані, що один з найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - це допомогти українцям захистити себе від Росії".
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Сашко Бабенко #553471
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Чайка Київ
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