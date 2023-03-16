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РФ намагається отримати від Ірану балістичні ракети, але поки інформації щодо передачі немає, - ГУР МО

путін,іран

Росія намагається отримати балістичні ракети від Ірану, але той поки зайняв вичікувальну позицію.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно балістичних ракет, багато факторів. Сам Іран перебуває під міжнародними конвенціями, резолюціями Радбезу ООН. Росія намагається отримати (балістичні ракети. - Ред.), але поки достеменної інформації щодо передачі цього озброєння РФ немає. Іран зайняв на сьогодні вичікувальну позицію", - сказав він.

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Автор: 

Іран (2296) розвідка (3894) ракети (4092) росія (66417) Скібіцький Вадим (295)


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Фтарая армія міра, ****...
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16.03.2023 12:58 Відповісти
Отримає *********** ракети. Як максимум.
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16.03.2023 12:58 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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16.03.2023 13:06 Відповісти
какой позор. кошмар.
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16.03.2023 13:08 Відповісти
На Заході писали, що начеб-то нам не надають далекобійні ракети через побоювання, що у відповідь Іран надасть ракети росії. Потрібно переконувати Захід, що ми готові отримати ракети не дивлячись ні на що. Бо далекобійні ракети використовуються саме для знищення складів *********** ворога і одна ракета зможе знищити тисячі ворожих ***********. А ось Іран не зміг забезпечити росію ні снарядами ні дронами у достатній кількості, хоча робить це вже з листопада і все одно вони не врятували ворога від снарядного голоду, теж саме буде і з ракетами.
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16.03.2023 13:16 Відповісти
 
 