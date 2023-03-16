РФ намагається отримати від Ірану балістичні ракети, але поки інформації щодо передачі немає, - ГУР МО
Росія намагається отримати балістичні ракети від Ірану, але той поки зайняв вичікувальну позицію.
Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Стосовно балістичних ракет, багато факторів. Сам Іран перебуває під міжнародними конвенціями, резолюціями Радбезу ООН. Росія намагається отримати (балістичні ракети. - Ред.), але поки достеменної інформації щодо передачі цього озброєння РФ немає. Іран зайняв на сьогодні вичікувальну позицію", - сказав він.
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Алекс Скела
показати весь коментар16.03.2023 12:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Colt
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Вал Кочин #550865
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