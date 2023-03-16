Після підриву колаборанта в окупованому Мелітополі посилили перевірки, - Центр національного спротиву

На блокпостах окупованого Мелітополя рашисти посилили перевірки. Також у місті провели низку обшуків після того, як було підірвано одного з колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"14 березня в місті підірвали Івана Ткача – зрадника, який володів однією з найбільших у місті транспортних компаній та мав зв’язки з російськими окупантами. Після захоплення півдня області його призначили директором МУП "Міський транспорт" воєнно-громадянської адміністрації Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Окупанти використовують підрив зрадника як привід для чергових репресій місцевого населення, адже не знайшовши виконавців, місцевим поліціянтам немає нічого звітувати в Москву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі підірвали автомобіль зрадника Ткача, який співпрацював з окупантами. Він загинув. ВIДЕО (оновлено)