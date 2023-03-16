У районі Бахмуту ЗСУ за добу ліквідували 225 окупантів, 306 загарбників поранено, - Череватий

Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів у районі Бахмуту.

Про це розповів представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"За цю добу ворог в районі самого Бахмуту, Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, намагався атакувати наші позиції 42 рази. Тільки в районі самого Бахмуту відбулося 24 бойових зіткнення. 256 разів обстрілював різними типами артилерії та РСЗВ наші позиції. 53 обстріли відбулося тільки в районі самого населеного пункту Бахмут. Було вбито 225 окупантів, 306 дістали поранення", - розповів він.

Другою зоною активності ворога, де він проводить атакувальні дії, є Лимансько-Куп'янський напрямок в районі н.п. Гряниківка, Білогорівка, Спірне.

"Відбулося 4 бойових зіткнення. Цей напрямок відрізняється тим, що декілька тижнів поспіль він рекордний за саме артилерійської активністю ворога. 435 разів ворог обстрілював з артилерійських систем цей напрямок. Здійснено 7 авіа нальотів. Втрати: 54 окупанти убитими, 96 пораненими. Щодоби там ворог втрачає бронетехніку. Ця доба не стала виключенням: два танки Т-80 було підбито, 5 БМП та 1 "Град", 3 безпілотники, зокрема один Орлан-10", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ на інших напрямках допоможе зберегти Бахмут, - нардеп "Голосу" Костенко