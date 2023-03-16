УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10199 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 739 15

У районі Бахмуту ЗСУ за добу ліквідували 225 окупантів, 306 загарбників поранено, - Череватий

бахмут

Українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів у районі Бахмуту.

Про це розповів представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"За цю добу ворог в районі самого Бахмуту, Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, намагався атакувати наші позиції 42 рази. Тільки в районі самого Бахмуту відбулося 24 бойових зіткнення. 256 разів обстрілював різними типами артилерії та РСЗВ наші позиції. 53 обстріли відбулося тільки в районі самого населеного пункту Бахмут. Було вбито 225 окупантів, 306 дістали поранення", - розповів він.

Другою зоною активності ворога, де він проводить атакувальні дії, є Лимансько-Куп'янський напрямок в районі н.п. Гряниківка, Білогорівка, Спірне.

"Відбулося 4 бойових зіткнення. Цей напрямок відрізняється тим, що декілька тижнів поспіль він рекордний за саме артилерійської активністю ворога. 435 разів ворог обстрілював з артилерійських систем цей напрямок. Здійснено 7 авіа нальотів. Втрати: 54 окупанти убитими, 96 пораненими. Щодоби там ворог втрачає бронетехніку. Ця доба не стала виключенням: два танки Т-80 було підбито, 5 БМП та 1 "Град", 3 безпілотники, зокрема один Орлан-10", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ на інших напрямках допоможе зберегти Бахмут, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: 

Бахмут (1563) ЗСУ (7714) Череватий Сергій (166)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
16.03.2023 13:33 Відповісти
+8
Кожному своє.
показати весь коментар
16.03.2023 13:36 Відповісти
+6
"Наша русофобія все ще недостатня" (С).

Не місце на Українській землі власовському прапору!
показати весь коментар
16.03.2023 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.03.2023 13:33 Відповісти
Кожному своє.
показати весь коментар
16.03.2023 13:36 Відповісти
"Наша русофобія все ще недостатня" (С).

Не місце на Українській землі власовському прапору!
показати весь коментар
16.03.2023 13:44 Відповісти
Мінус батальйон тільки під одним містечком.... Демілітаризація дійсно йде за планом.
показати весь коментар
16.03.2023 14:08 Відповісти
Ага, при оптимістичному сценарії, наших загинуло 225/5. Ось така арифметика. А всього якщо вбити 1000 окупантів, то поранених у них було ще десь 3000, важко поранених, багато з них стануть інвалідами. А у нас відповідно було вбито тоді десь 200, а поранених 600 і важкопоранених. Ось така арифметика вам. Ігор Лапін каже.
показати весь коментар
16.03.2023 23:55 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2023 14:24 Відповісти
хм, думал под Бахмутом орки несут основные потери. в сводке 1000+, а тут только 225. это где ж ещё 700 намолотили, чет не слышно про замесы крупные.
показати весь коментар
16.03.2023 14:32 Відповісти
Читай не лише заголовки.
показати весь коментар
16.03.2023 15:14 Відповісти
Увага! "чет" не слышно . Намалювався бос патрушева
показати весь коментар
16.03.2023 17:50 Відповісти
Так это ж очень легко подсчитать убитых и раненых орков да еще и на не контролируемой территории.
показати весь коментар
16.03.2023 16:00 Відповісти
А Ви не чули про Авдіївку і Вугледар ?
показати весь коментар
16.03.2023 16:56 Відповісти
чув и про харьковское и сумские бои. скоро будем как русня радоваться уничтоженным 100500 хаймерсов?
показати весь коментар
16.03.2023 17:41 Відповісти
Цікаво, хто це рахує? Краще б контрнаступ готували, а не рахували міфічні цифри!
показати весь коментар
16.03.2023 23:25 Відповісти
США застерегли Україну від надмірного витрачання *********** під Артемівськом, пише NYT. Київ використовує їх в таких кількостях, що для «весняного наступу» їх може не вистачити, а західні арсенали вже виснажені, це не означає, що немає тактичних обґрунтувань продовження затяжних боїв за Артемівськ. Ця боротьба допомагає виснажити ресурси Росії і не дає її військам просунутися далі на захід, де вони цілком могли б зробити черговий прорив.

Це обґрунтування рішення витратити стільки крові і *********** на Артемівськ - Але якщо подивитися на те, що відбувається з іншого боку, то можна сказати, що українці були втягнуті в ситуацію, яка в довгостроковій перспективі грає на руку Росії, і зараз вийти з неї досить складно.
показати весь коментар
16.03.2023 23:34 Відповісти
Sehr Gut Jungs nur das sind 225 Kakerlaken und ich habe gewartet 2250. Danke und Bitte weiter So.
показати весь коментар
16.03.2023 23:56 Відповісти
 
 