Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону: одна людина загинула, ще двоє постраждали

Одна людина загинула і ще двоє потребували медичної допомоги внаслідок пожежі на складі прикордонного управління ФСБ в Ростові-на-Дону.

Про це повідомили екстрені служби, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Пожежа виникла на складі, а не в основній будівлі управління. Площа загоряння - 880 квадратних метрів.

За словами свідків, перед тим, як будівлю охопило полум’я, було чути звук вибуху. Зараз вибухи на території тривають, можливо, йдеться про детонацію боєприпасів. Офіційно це не підтверджено.

Дивіться: Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону. ВIДЕО

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що попередня версія причин пожежі - замикання електропроводки. За його словами, полум’я охопило ємності з паливно-мастильними матеріалами. Також він повідомив, що внаслідок пожежі зруйновано дві стіни.