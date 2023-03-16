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Новини
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Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону: одна людина загинула, ще двоє постраждали

фсб,ростов,пожежа

Одна людина загинула і ще двоє потребували медичної допомоги внаслідок пожежі на складі прикордонного управління ФСБ в Ростові-на-Дону.

Про це повідомили екстрені служби, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Пожежа виникла на складі, а не в основній будівлі управління. Площа загоряння - 880 квадратних метрів.

За словами свідків, перед тим, як будівлю охопило полум’я, було чути звук вибуху. Зараз вибухи на території тривають, можливо, йдеться про детонацію боєприпасів. Офіційно це не підтверджено.

Дивіться: Момент вибуху в будівлі прикордонної служби ФСБ в Ростові-на-Дону. ВIДЕО

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що попередня версія причин пожежі - замикання електропроводки. За його словами, полум’я охопило ємності з паливно-мастильними матеріалами. Також він повідомив, що внаслідок пожежі зруйновано дві стіни.

Автор: 

пожежа (4365) росія (66417) ФСБ (1460)


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Топ коментарі
+13
виправте новину люди не постраждали,фсбешники це ті що мучають українців на окупованих територіях?
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16.03.2023 13:39 Відповісти
+12
1 Людина подохла,повідомляють рос змі.
Смело умножайте на 10
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16.03.2023 13:39 Відповісти
+12
В ФСБ людина? Цього не може бути! Кацапи не люди.
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16.03.2023 13:40 Відповісти
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16.03.2023 13:37 Відповісти
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16.03.2023 15:04 Відповісти
Фейк,там нема людей!
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16.03.2023 16:27 Відповісти
це цукор (укр)...
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16.03.2023 13:37 Відповісти
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16.03.2023 13:37 Відповісти
1 Людина подохла,повідомляють рос змі.
Смело умножайте на 10
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16.03.2023 13:39 Відповісти
виправте новину люди не постраждали,фсбешники це ті що мучають українців на окупованих територіях?
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16.03.2023 13:39 Відповісти
Терминаторы ФСБ не дохнут)))😂
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16.03.2023 13:48 Відповісти
Це приблизно як в Макієвці - 86 мобіків здохло?
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16.03.2023 13:40 Відповісти
В ФСБ людина? Цього не може бути! Кацапи не люди.
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16.03.2023 13:40 Відповісти
жертв серед людей нема. кцапьйо не всчьот
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16.03.2023 13:40 Відповісти
Нікуя собі проводка замкнула. Напевно дроти впали на бочку з порохом.
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16.03.2023 13:42 Відповісти
кацап - не человек , пишите так - сдох ***** в форме фсб .................
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16.03.2023 13:42 Відповісти
Надеюсь, что эта кацапская свинья весело сдыхала !
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16.03.2023 13:43 Відповісти
С огоньком
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16.03.2023 13:45 Відповісти
Боюся відео не збереглося і згоріло також !
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16.03.2023 14:06 Відповісти
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16.03.2023 13:44 Відповісти
Маловато будет
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16.03.2023 13:46 Відповісти
А туди повина була прилетіти ракета Грім-2, Рєзніков халтурить по чорному
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16.03.2023 13:47 Відповісти
Дві стіни зруйновано ! Славно покурили бабуїни з "чистими руками, искренним взглядом,холодной головой і горячими сердцами"
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16.03.2023 13:52 Відповісти
Буває !
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16.03.2023 14:02 Відповісти
Зеля похерив наші ракетні програми, а тепер хтось по Московії має бігати з бутілками та підпалювати військкомати !
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16.03.2023 14:04 Відповісти
Судячи з останніх відео там взагалі все згоріло під нуль.
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16.03.2023 14:17 Відповісти
на росіі, у будинку ФСБ? які ж там люди?!!! треба писати: одна мокшанська свинособака здохла. ще дві отримали поранення
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16.03.2023 14:22 Відповісти
Baumwolle 100%
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16.03.2023 14:38 Відповісти
Слоган "люди" хастосовувати до андрофагів цинічно та звучить образливо по відношенню до іншого населення планети земля.
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16.03.2023 15:15 Відповісти
Карма!
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16.03.2023 15:30 Відповісти
Вот вместо ГСМ стояли бы мешки с репой обошлось бы..
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16.03.2023 16:09 Відповісти
 
 