Захисники Бахмуту виснажують ворога, поки їхні побратими вивчають новітню техніку та тактики, - Череватий

У Бахмуті українські захисники готують підґрунтя для того, щоб викинути російських загарбників за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Зараз там (у Бахмуті. - Ред.) відбувається оборонна операція. Головне завдання - великими зусиллями, з докладанням неймовірних вольових якостей, мужності, героїзму, наші солдати та командири стримують ворога, завдаючи йому при цьому колосальні втрати. ... Вони виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його бойову міць в особовому складі, техніці. Тим самим ламають морально-психологічний стан ворога, який накачаний російською пропагандою повірив, що "границы Россиии не заканчиваются нигде", "вторая армия мира" тощо. А тут районний центр і ти його не можеш взяти 8 місяців", - пояснив він.

За словами Череватого, доки захисники тримають оборону, їхні побратими в Україні та за кордоном вивчають новітню техніку та тактики.

"Саме бійцями Бахмутського напрямку, взагалі Сходу, готується підґрунтя для того, щоб, коли будуть готові ці наші бригади, щоб вони могли впевнено вийти на надломленого ворога та швидше викинути його за межі нашої України", - підсумував він.

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