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Новини Війна
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Захисники Бахмуту виснажують ворога, поки їхні побратими вивчають новітню техніку та тактики, - Череватий

бахмут,зсу

У Бахмуті українські захисники готують підґрунтя для того, щоб викинути російських загарбників за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Зараз там (у Бахмуті. - Ред.) відбувається оборонна операція. Головне завдання - великими зусиллями, з докладанням неймовірних вольових якостей, мужності, героїзму, наші солдати та командири стримують ворога, завдаючи йому при цьому колосальні втрати. ... Вони виснажують, знекровлюють ворога, вибивають його бойову міць в особовому складі, техніці. Тим самим ламають морально-психологічний стан ворога, який накачаний російською пропагандою повірив, що "границы Россиии не заканчиваются нигде", "вторая армия мира" тощо. А тут районний центр і ти його не можеш взяти 8 місяців", - пояснив він.

За словами Череватого, доки захисники тримають оборону, їхні побратими в Україні та за кордоном вивчають новітню техніку та тактики.

"Саме бійцями Бахмутського напрямку, взагалі Сходу, готується підґрунтя для того, щоб, коли будуть готові ці наші бригади, щоб вони могли впевнено вийти на надломленого ворога та швидше викинути його за межі нашої України", - підсумував він.

Також читайте: В районі Бахмуту ЗСУ за добу ліквідували 225 окупантів, 306 загарбників поранено, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1563) ЗСУ (7714) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+6
Оточення немає. І немає вже сил у ворога, щоб його утворити. А росіянам так зручно, що вони завалюють Бахмут трупами, щоб просунутись на кожен метр. А наші несуть втрати у п'ять разів менше за ворога
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16.03.2023 14:30 Відповісти
+4
Привет! Новенькая? У вас там в Ольгино практикантов набрали?
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16.03.2023 14:03 Відповісти
+4
Маніпуляція. Нащі воїни за кордоном вчаться оволодівати новою ******** західною технікою, і щоб нею оволодіти потрібен саме час та площадка для навчання, інструктори за кордоном. В нас герої, які захищають Україну, а смертники це в пригожина, яких малими групами посилають як худобу на забій без жодного шансу вижити і коли їх вбивають, посилають іншу групу і так далі. Наші воїни стоять рідну землю, мирних мешканців, щоб їх не вбили і не згвалтували рашистські нелюди, а смертників ворога примушують іти в атаку лише тортурами та стратами
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16.03.2023 14:11 Відповісти
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Маніпуляція. Нащі воїни за кордоном вчаться оволодівати новою ******** західною технікою, і щоб нею оволодіти потрібен саме час та площадка для навчання, інструктори за кордоном. В нас герої, які захищають Україну, а смертники це в пригожина, яких малими групами посилають як худобу на забій без жодного шансу вижити і коли їх вбивають, посилають іншу групу і так далі. Наші воїни стоять рідну землю, мирних мешканців, щоб їх не вбили і не згвалтували рашистські нелюди, а смертників ворога примушують іти в атаку лише тортурами та стратами
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16.03.2023 14:11 Відповісти
До чого це? Оборону можна тримати не лише в Бахмуті
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16.03.2023 14:13 Відповісти
Мова іде про брудний, цинічний коментар вище, про нахабну дискредитацію ЗСУ, про маніпуляцію. А що робити з Бахмутом краще за всих знає командування без веспропальщиків та маніпуляторів
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16.03.2023 14:19 Відповісти
Не зрозуміло чому військові не слухають диванних експертів...
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16.03.2023 14:26 Відповісти
Див. карту.
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16.03.2023 14:52 Відповісти
Привет! Новенькая? У вас там в Ольгино практикантов набрали?
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16.03.2023 14:03 Відповісти
В оточенні ж зручніше "виснажувати", ніж два місяці тому, коли можна було й поранених спокійно вивозити й забезпечення нормально завозити. Росіянам зручно дістатися своїх позицій, постачати туди ********** та вивозити поранених. Наші несуть втрати щє навіть не діставшись передової, бо вони в оперативному оточенні.
То хто кого виснажує?
Брехня призводить до зайвих втрат, або до поразок. Героїзм одних це завжди, ОБОВ'ЯЗКОВО преступна недбалість інших, якщо є герої, то хто в цьому винен і що робиться для того, щоб в подальшому героїзм був не потрібен?
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16.03.2023 14:14 Відповісти
Оточення немає. І немає вже сил у ворога, щоб його утворити. А росіянам так зручно, що вони завалюють Бахмут трупами, щоб просунутись на кожен метр. А наші несуть втрати у п'ять разів менше за ворога
показати весь коментар
16.03.2023 14:30 Відповісти
 
 