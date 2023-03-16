Росіяни вивели у Чорне море ще один ракетоносій, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Ворог нарощує присутність у Чорному морі. Зараз Росія тримає на бойовому чергуванні 21 корабель, зокрема 5 ракетоносіїв з 32 "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 16.03.2023:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп до 32 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

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