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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни вивели у Чорне море ще один ракетоносій, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

човен,підводний

Ворог нарощує присутність у Чорному морі. Зараз Росія тримає на бойовому чергуванні 21 корабель, зокрема 5 ракетоносіїв з 32 "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 16.03.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп до 32 ракет;
  • в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вивела у Чорне море 20 кораблів, зокрема 4 ракетоносії, - ОК "Південь"

Росіяни вивели у Чорне море ще один ракетоносій, - ВМС 01

Автор: 

Азовське море (1619) ВМС (1408) ракети (4092) Чорне море (1679) Середземне море (102)


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Де розпіарина армія морських дронів?
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16.03.2023 13:51 Відповісти
так так де а ракети в космос будуємо а по корабликах не стріляємо
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16.03.2023 14:04 Відповісти
На фото корыто класса "Антей" (аналог "Курска") - неужели нет фото дизельной паршивянки ?
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16.03.2023 13:55 Відповісти
щось тихо про морських дронів ... козломорді й нагліють ...
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16.03.2023 13:59 Відповісти
Що там небесна канцелярія не може напустити шторм, щоб затопити ці корита для вбивств?
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16.03.2023 14:00 Відповісти
Хочется спитати у нашіх піаршиків,Де Дрони і чого це мерзота повзае по нашому Чорному морі,зеля нарісуй відосік і розповіси як ти бореся з орками на морі.
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16.03.2023 17:32 Відповісти
 
 