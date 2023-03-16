Українська ППО може збивати лише частину з тих ракет, які є в арсеналі Росії, - Ігнат

Українська ППО може збивати крилаті ракети противника, проте не має засобів проти балістичних ракет та деяких інших типів

Про це речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

Ракети, які може збивати українська ППО:

"Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря),

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,

Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"),

Х-59 – керована авіаційні ракета "повітря-земля",

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування

Ракети, які ППО України збивати не може:

9М723 – балістична ракета "Іскандер-М"

9М79М – ракета "Точки-У"

реактивні снаряди РСЗВ

Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності

Р-800 – крилата ракета берегового базування "Онікс"

Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинджал"

Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета

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"Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч", - зазначив Ігнат.

Як він сказав, ці ракети летять по балістичній траекторії, тобто набирають висоту, а потім падають на ціль вертикально вниз з величезною швидкістю. Щоб збивати їх, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. За цією ж траєкторію летять ракети с-300, які окупанти використовують у прифронтовій зоні на відстані до 150 км. Ігнат також додав, що ракети С-300 не призначені для ударів по наземним цілям, і що далі від точки запуску ціль, то меньша точність. "У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму", - відмітив Ігнат.

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"Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці", - розповів Ігнат. Така сама ситуація, за його словами, з ракетами Р-800 "Онікс", які ворог активно використовує на Одещині.

Найновішою і найбільшою загрозою Ігнат називає гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", які застосовуються з літаків МіГ-31К. Уразити її ще складніше, ніх Х-22 через вищу швидкість польоту. Донедавна вважалося, що росіяни застосовують їх разово, проте масований обстріл 9 березня, коли було використано 6 таких ракет одразу, підтверджує дійсну небезпеку цією зброї і критичну потребу в сучасній ППО.

Ми про це все чесно говоримо, щоб марно не вселяти якусь надію. Ми не Росія і не можемо брехати власному народу", - додав Ігнат.

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