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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українська ППО може збивати лише частину з тих ракет, які є в арсеналі Росії, - Ігнат

ракети

Українська ППО може збивати крилаті ракети противника, проте не має засобів проти балістичних ракет та деяких інших типів

Про це речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

Ракети, які може збивати українська ППО:

  • "Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря),
  • Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,
  • Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"),
  • Х-59 – керована авіаційні ракета "повітря-земля",
  • Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування

Ракети, які ППО України збивати не може:

  • 9М723 – балістична ракета "Іскандер-М"
  • 9М79М – ракета "Точки-У"
  • реактивні снаряди РСЗВ
  • Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності
  • Р-800 – крилата ракета берегового базування "Онікс"
  • Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинджал"
  • Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета

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"Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч", - зазначив Ігнат. 

Як він сказав, ці ракети летять по балістичній траекторії, тобто набирають висоту, а потім падають на ціль вертикально вниз з величезною швидкістю. Щоб збивати їх, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. За цією ж траєкторію летять ракети с-300, які окупанти використовують у прифронтовій зоні на відстані до 150 км. Ігнат також додав, що ракети С-300 не призначені для ударів по наземним цілям, і що далі від точки запуску ціль, то меньша точність. "У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму", - відмітив Ігнат. 

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"Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці", - розповів Ігнат. Така сама ситуація, за його словами, з ракетами Р-800 "Онікс", які ворог активно використовує на Одещині. 

Найновішою і найбільшою загрозою Ігнат називає гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", які застосовуються з літаків МіГ-31К. Уразити її ще складніше, ніх Х-22 через вищу швидкість польоту. Донедавна вважалося, що росіяни застосовують їх разово, проте масований обстріл 9 березня, коли було використано 6 таких ракет одразу, підтверджує дійсну небезпеку цією зброї і критичну потребу в сучасній ППО.

Ми про це все чесно говоримо, щоб марно не вселяти якусь надію. Ми не Росія і не можемо брехати власному народу", - додав Ігнат.

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ППО (3326) ракети (4092) Повітряні сили (2808) Ігнат Юрій (813)


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Топ коментарі
+7
це як підказка параші, якими ракетами і куди бити?
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16.03.2023 13:53 Відповісти
+7
Це так ми готувались до війни.
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16.03.2023 13:53 Відповісти
+5
"***********" підготовка була в Буковелі: планове засідання Ставки в генделику і стратегічне катання на лижах.
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16.03.2023 14:23 Відповісти
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це як підказка параші, якими ракетами і куди бити?
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16.03.2023 13:53 Відповісти
росіянам плювати на цю інформацію. По перше вони не гірше Ігната знають протиракетні можливості, по друге будуть бити усім що буде у наявності. Калібри з'являться- Калібрами, виготовлять Іскандери- ними.
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16.03.2023 17:54 Відповісти
Це так ми готувались до війни.
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16.03.2023 13:53 Відповісти
"***********" підготовка була в Буковелі: планове засідання Ставки в генделику і стратегічне катання на лижах.
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16.03.2023 14:23 Відповісти
Може Петріот буде більше нищити .
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16.03.2023 14:14 Відповісти
кращу частину - чи гіршу частину?

Ігнате, почавши щось казати - доказуй до кінця, це ж не гарнізонну багатотиражку редагувати, тут тебе слухають мільйони йолопів
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16.03.2023 14:20 Відповісти
Що не може українська ППО, може американська.
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16.03.2023 14:24 Відповісти
Цікаво, цікаво...
/Ми не Росія і не можемо брехати власному народу", - додав Ігнат/
/По Одесской области враг утром 17 декабря направил очередную ракетную атаку, две ракеты типа "Оникс" были сбиты.
Источник: Оперативное командование "https://www.facebook.com/okPivden Юг "/
То це не наша ППО збиває "Онікси"? Хто зараз бреше?
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16.03.2023 14:25 Відповісти
Ніхто. ППО Італії або Франції.
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16.03.2023 14:46 Відповісти
с-300 для якої трьохмахові цілі не є чимось надзвичайним,і онікси вони же бастіони валили ще до того як про західні зрк почали навіть заїкатись.
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16.03.2023 14:58 Відповісти
Саме так. Тому й цікаво, хто бреше.
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16.03.2023 15:08 Відповісти
В принципі тож саме стосується Х22. Для С300- ідеальна висотна, неманевруюча ціль із достатнім ЕПР. Головне що би ракети в наявності були і ціль потрапила у зону ураження.
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16.03.2023 17:58 Відповісти
Та про це вже сто разів і говорили, і писали. Навіщо ще раз повторювати?
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16.03.2023 14:28 Відповісти
Спасибі!
Ми з третього разу чуємо, з десятого - потроху починаємо розуміти.
Втім, з задоволенням послухаємо це ще з пару десятків разів!
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16.03.2023 14:37 Відповісти
це відколи точки,онікси х22 і снаряди рзсо стали незбиваємими? онікс і х22 надзвукові кр але та ж с-300 їх здатна валити,а по рзсо взагалі лажа,бо ті ж самі розрахунки буків тренувались на снарядах від граду,правда ніхто робити не буде бо ніяких ракет не вистачить,але інші ракети та ж с300 цілком здатна вражати...
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16.03.2023 14:56 Відповісти
Ну так в Ізраїлі Залізний Купол як раз ракети РСЗО і збиває.
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22.03.2023 14:35 Відповісти
ну так то в Ізраїлі...
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22.03.2023 14:39 Відповісти
Есть мнение,что Игнат тупой очередной эксперт поболтать,не более.
Вывод сделан на основаниии ракет,которые можем сбивать,а которые нет.
Одни крылатые сбиваем,а другие нет ,такое разве бывает?Скорость та же и отражающая поверхность.
Там где двигатель ракетный,там ка бы понятно-скорость большая и времени мало на ее сбитие.

Список в статье бесмысленный венигред,гругое дело,это говорил бы янелох.
В данном случае полная некомпетентность полковника
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16.03.2023 15:08 Відповісти
Чтобы сбивать быстрые, гиперзвуковых ракеты, надо использовать такие ж быстрые противоракеты. Но советские так быстро не летают. Потому можно сбить, только если ракета летит встречным курсом. Т.е., если ПВО стоит на объекте который атакуют.
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16.03.2023 15:18 Відповісти
Погугли список,поймешь,о чем я
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16.03.2023 15:26 Відповісти
Игнат всё правильно сказал
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16.03.2023 16:45 Відповісти
П-800 и Х-22 это крылатые не гиперзвуковые ракеты,их способны сбивать комплексы С-300,который сбивает цели,летящие со скоростью до 2000 м/с,этого больше,чем достаточно.Полковник или что то не догаваривает или просто не знает
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16.03.2023 18:01 Відповісти
С 300 может сбить эти ракеты летящие на скорости 3,5 м только на встречном курсе.
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16.03.2023 18:25 Відповісти
Перелік ракетного озброєння для С30 включає ракети максимальною швидкісттю- 6,5 МАХа.
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16.03.2023 18:02 Відповісти
Мабуть він сам вже вкотре пробує дещо збивати. І все ще не виходить. Досвід треба враховувати?
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16.03.2023 17:12 Відповісти
К сожалению систем ПРО способные сбивать баллистику, есть только у США и Израиля. В Европе только начали производить установки способные сбивать баллистику.
И такие устройства очень дорогие.
Например одна противоракета Херц, спосособная сбивать Кинжалы, стоит 2млн$
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16.03.2023 15:11 Відповісти
А що той Херц вже збивав Кинжал? Чи в рекламному буклеті написано?
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16.03.2023 18:04 Відповісти
По ТТХ. Херц 3 совместная разработка Боинга и IAI. Испытан на Аляске.
Заказан Германией, так как по всем параметрам перекрывает Патриот.
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16.03.2023 18:23 Відповісти
Прям на Аляске на Кинжале испытан. . Жги дальше, а то скучно.
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16.03.2023 21:15 Відповісти
Не на Кинжалах, но Херц может сбивать ракеты в стратосфере, там, где летает кинжал и любые баллистические ракеты - Кинжал пикирует на цель по баллистике. Скорость перехвата гиперзвуковая
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16.03.2023 21:23 Відповісти
Красивая сказка, на ночь читать.
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16.03.2023 21:25 Відповісти
Вам надо узнать ТТХ противоракетной обороны Израиля, принцип перехвата и почему это было куплено Америкой и Германией, последняя платит 3 млрд.$
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17.03.2023 12:05 Відповісти
Достаточно сказать, что ракета Херц3 двухступенчатая
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17.03.2023 12:07 Відповісти
 
 