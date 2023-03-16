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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ердоган заявив, що постійно контактує з Путіним та Зеленським і намагається повернути РФ та Україну за стіл переговорів

ердоган

Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган стверджує, що вмовляє російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського розпочати переговори

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, він постійно контактує з Путіним та Зеленським та має намір продовжувати зусилля для організації переговорів між ними.

"Для справедливого та мирного завершення українського конфлікту ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля. Я постійно контактую з Путіним та Зеленським. Ми продовжимо наші зусилля до кінця для того, щоб повернути сторони за стіл переговорів", - заявив Ердоган.

Також читайте: Ердоган та Путін провели переговори - говорили про відновлення Стамбульських домовленостей

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) путін володимир (24219) Туреччина (3636) Ердоган Реджеп Таїп (961) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+11
Напрасно пердуган дергается !
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16.03.2023 14:00 Відповісти
+11
- скрепний прокасапський брехун з *ОПи подляка. "позор" в його в матні.
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16.03.2023 14:16 Відповісти
+9
Три политических трупа.
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16.03.2023 13:57 Відповісти
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Три политических трупа.
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16.03.2023 13:57 Відповісти
Политические трупы в Украине это те, кто сейчас сидят на задних рядах. И им уже не занять первые места в первых рядах. Так они руководили, что их с позором сместили.
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16.03.2023 14:08 Відповісти
Те,которых сместили,тоже когда-то сидели в первых рядах.И думали,что так будет вечно.Кстати,у тех,кто сидит сегодня в первых рядах, преступления не меньше,а даже больше худшие.
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16.03.2023 14:13 Відповісти
- скрепний прокасапський брехун з *ОПи подляка. "позор" в його в матні.
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16.03.2023 14:16 Відповісти
Ніщо нє вечно под лунои . Приишли слуги-- одна назва шо стоіть -- шо ж це за слуги народу які живуть краще своіх хазяів -- зашквар на зашкварові -- професіоналів мало -- вчаця на марші -- багато лиць не обезображених інтелектом -- короче -- нахера ім здалось те депутатство
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16.03.2023 14:33 Відповісти
зеДебил а?
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16.03.2023 16:03 Відповісти
мы тут без кацапских уродов разберемся.. что ты можешь в своем вонючем шайтанате .. порассуждай там о политических трупах обобенно про тех кто сейчас у власти.. да напиши нет войне и выйди на улицу .. и где ты будешь...ты амеба бесхребетная
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16.03.2023 16:23 Відповісти
Напрасно пердуган дергается !
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16.03.2023 14:00 Відповісти
Через два месяца выборы и по опросам, если все будет честно, то пердун проиграе
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16.03.2023 18:20 Відповісти
Три політичних Трупа - Ніх-Ніх, Нах-Нах та Нюх-Нюх.
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16.03.2023 14:04 Відповісти
Политических трупов показал последний опрос. Говнопорох на первом месте
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16.03.2023 14:35 Відповісти
братєц На**й, братєц По**й, ... і сєстріца іх - А Какая Разніца..
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16.03.2023 16:22 Відповісти
То хаи ломає путю шоб виишов з Украіни .
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16.03.2023 14:09 Відповісти
Вони обидва діктатори ! Діктатор не буде ломати їншого діктатора !
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16.03.2023 15:01 Відповісти
/Для справедливого та мирного завершення українського конфлікту/
Цим сказано все. Все, що треба знати про ердогана.
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16.03.2023 14:17 Відповісти
він курдам не дає продиху на їх споконвічній землі
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16.03.2023 14:18 Відповісти
Ты с жертвами землетрясения контактируй, янычар хренов. Война, развернутая рэфией - это у него украинский конфликт, видите ли
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16.03.2023 14:22 Відповісти
Росія нападе на Польщу - у нього буде польський конфлікт, на Латвію - латвійській...
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16.03.2023 14:49 Відповісти
100%. И будет призывать сесть за стол переговоров.
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16.03.2023 15:05 Відповісти
Починають лізти, як таргани, миротворці. Зараз який-небудь сідєлец берлусконі та ******** орбан повилазять по команді *****.
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16.03.2023 14:24 Відповісти
має якусь мотивацію
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16.03.2023 14:26 Відповісти
На росії її називають шарманкою.
В Україні - катеринкою.
В Турції - ердоганкою.
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16.03.2023 14:32 Відповісти
Когда запретили реэекторт санкционных товаров через турцию из каждого утюга об этом кричали. Когда через неделю возобновили все молчат.
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16.03.2023 14:33 Відповісти
4mo !!!
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16.03.2023 14:52 Відповісти
https://youtu.be/M71WwKNOaWU ..

Ещё живая Анна Политковская о путлерской банде уголовников...
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16.03.2023 15:53 Відповісти
з терористами не домовляються ...
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16.03.2023 16:16 Відповісти
турція непогано наживається на цій війні... має стулити пельку
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16.03.2023 16:25 Відповісти
 
 