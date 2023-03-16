Ердоган заявив, що постійно контактує з Путіним та Зеленським і намагається повернути РФ та Україну за стіл переговорів
Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган стверджує, що вмовляє російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського розпочати переговори
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє Anadolu.
За словами Ердогана, він постійно контактує з Путіним та Зеленським та має намір продовжувати зусилля для організації переговорів між ними.
"Для справедливого та мирного завершення українського конфлікту ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля. Я постійно контактую з Путіним та Зеленським. Ми продовжимо наші зусилля до кінця для того, щоб повернути сторони за стіл переговорів", - заявив Ердоган.
Топ коментарі
+11 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар16.03.2023 14:00 Відповісти Посилання
+11 Ан Мур
показати весь коментар16.03.2023 14:16 Відповісти Посилання
+9 Гоша Гунтарев
показати весь коментар16.03.2023 13:57 Відповісти Посилання
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Цим сказано все. Все, що треба знати про ердогана.
В Україні - катеринкою.
В Турції - ердоганкою.
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