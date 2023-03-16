Ердоган заявив, що постійно контактує з Путіним та Зеленським і намагається повернути РФ та Україну за стіл переговорів

Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган стверджує, що вмовляє російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського розпочати переговори

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, він постійно контактує з Путіним та Зеленським та має намір продовжувати зусилля для організації переговорів між ними.

"Для справедливого та мирного завершення українського конфлікту ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля. Я постійно контактую з Путіним та Зеленським. Ми продовжимо наші зусилля до кінця для того, щоб повернути сторони за стіл переговорів", - заявив Ердоган.

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