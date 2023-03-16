Естонія відправить в Україну снайперську зброю, спеціальне спорядження, патрульні катери, тепловізори та медичне обладнання
Найновіший пакет допомоги Естонії охоплює напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на ERR.
У четвер, 16 березня, естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.
"Учора [15 березня] разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів", - сказав міністр оборони Певкур, додавши, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги.
Пожертвування обладнання не впливає на можливості Сил оборони. Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, або понад 1% ВВП.
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