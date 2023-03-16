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Естонія відправить в Україну снайперську зброю, спеціальне спорядження, патрульні катери, тепловізори та медичне обладнання

естонія

Найновіший пакет допомоги Естонії охоплює напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на ERR.

У четвер, 16 березня, естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

"Учора [15 березня] разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів", - сказав міністр оборони Певкур, додавши, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 10 естонців воюють за Україну, стільки ж - на боці Росії, - міністр оборони Певкур

Пожертвування обладнання не впливає на можливості Сил оборони.  Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, або понад 1% ВВП.

Автор: 

допомога (8483) Україна (5987) Естонія (1656)


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И мясо. Пушечное. Как сказал наш пРезидент - иначе будут гибнуть Ваши дети. Земля - стапэ.
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16.03.2023 14:30 Відповісти
Пацак Гоша тільки сьогодні вилупився на Цензорі
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16.03.2023 14:44 Відповісти
Така маленька країна, а допомагає нам більше, ніж деякі великі. Що то є розумні і свідомі люди! Велика їм подяка!
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16.03.2023 14:59 Відповісти
- Почему эстонцы такие результативные снайперы?
- О-они о-очень тщательно вы-ыбирают позицию
По-отом не-е спеша выбирают це-ель
Ещё тщательнее при-ицеливаются
По-отом ме-едленно на-ажимают спусковой крючок
А-а па-атом пуля ле-етит без внешнего влияния
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16.03.2023 15:27 Відповісти
 
 