СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного поплічника рашистів в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Як зазначається, зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території регіону.

Крім цього, ворожий інформатор фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

Отримані відомості він передавав окремим рашистським "військовим кореспондентам", які, в свою чергу, інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб держави-агресора. Для комунікації використовували анонімний чат у забороненій соцмережі "Вконтакте".

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Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі поширити закриті відомості.

За даними слідства, фігурантом є місцевий мешканець, який підтримує збройну агресію рф та виправдовує воєнні злочини рашистів. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютер із доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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Суд обрав йому міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.