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Новини
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СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі

інформатор

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного поплічника рашистів в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Як зазначається, зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території регіону.

Крім цього, ворожий інформатор фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

Отримані відомості він передавав окремим рашистським "військовим кореспондентам", які, в свою чергу, інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб держави-агресора. Для комунікації використовували анонімний чат у забороненій соцмережі "Вконтакте".

Також дивіться: "Зливали" інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації, рух ЗСУ на Донеччині: СБУ викрила агентурну групу ворога у Краматорську. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі поширити закриті відомості.

За даними слідства, фігурантом є місцевий мешканець, який підтримує збройну агресію рф та виправдовує воєнні злочини рашистів. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютер із доказами його злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Також дивіться: Агента ФСБ РФ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, затримано у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд обрав йому міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

Автор: 

Одеська область (3343) СБУ (13048) секретна інформація (36)


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А що - зрадники України теж під охороною Законів мирного часу?
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16.03.2023 14:31 Відповісти
Тепло вдягнуть Прикувать наручниками за руку до стовпа на території важливого інфраструктурного об"єкту Поставить поряд каністру з водою та відро з кришкою замість унітазу (ми не садисти) А він хай чекає "прильотів"
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16.03.2023 14:31 Відповісти
Навіть *******тий Лукашенко прийняв закон для службовців.Розтріл за державну зраду .А в Україні йде війна і Зрадник на зраднику і нічого подібного не приймається.Замість закону про розстріл Зрадників ,Римський статут впровадили.Прийняли закон проти воєнних простих мобілізованих.А для Зрадників, друзів ОСЛА Оманського, немає ніякої відповідальності .За здачу Херсона ,Маріуполя,бійців Азовців.
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16.03.2023 14:49 Відповісти
4ysta pravda , prykro za na6 narod
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16.03.2023 15:44 Відповісти
І знову не труханов? Дуже прикро.
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16.03.2023 16:59 Відповісти
прийняли б закон про розстріл таких падлюк під час воєнного стану,

слабе покарання, то падли лізуть кацапських грошей заробити
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16.03.2023 21:33 Відповісти
 
 