Литва передасть боєприпаси калібру 155 мм в новому пакеті допомоги для України

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він написав, що військова підтримка передбачає 155-мм снаряди, транспортні засоби та військові пайки.

Відомо, що з новим пакетом, вартість оборонної допомоги Україні від Литви становить 450 млн євро.

Lithuania's new military support package for Ukraine includes 155 mm ammunition, vehicles and military rations. The total value of the military support provided by 🇱🇹 to 🇺🇦 will soon reach 450 million euros.