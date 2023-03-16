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Новини
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Литва передасть боєприпаси калібру 155 мм в новому пакеті допомоги для України

литва

Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він написав, що військова підтримка передбачає 155-мм снаряди, транспортні засоби та військові пайки.

Відомо, що з новим пакетом, вартість оборонної допомоги Україні від Литви становить 450 млн євро.

Lithuania's new military support package for Ukraine includes 155 mm ammunition, vehicles and military rations. The total value of the military support provided by 🇱🇹 to 🇺🇦 will soon reach 450 million euros.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) March 16, 2023

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зброю та боєприпаси в Україну слід постачати швидше, - міністр оборони Литви Анушаускас

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Литва (2467) допомога (8483) Арвідас Анушаускас (66)


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якщо захід не обдурить і таки дасть нам мільйон 155 калібру то деякий час наша артилерія буде москалів гатити конкретно і це велика перевага тоді як москаль вже зараз смокче адже на фронті і у них і у нас великий снарядний голод.
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16.03.2023 15:46 Відповісти
Щодня свіжа новина, що Литва знову щось передає. Невелика і небагата країна, але робить усе можливе і неможливе для нашої перемоги. Щира подяка народу Литви, ми ніколи не забудемо, як багато Ви для нас зробили у важкі часи.
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16.03.2023 15:52 Відповісти
 
 