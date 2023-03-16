Протягом двох місяців буде ухвалено рішення щодо будівництва танкового заводу в Україні, - глава Rheinmetall Паппергер

Rheinmetall найближчим часом очікує рішення німецького та українського урядів щодо будівництва заводу в Україні

Про це заявив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild

"Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці", - заявив Паппергер.

За словами голови концерну плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.

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