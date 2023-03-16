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Протягом двох місяців буде ухвалено рішення щодо будівництва танкового заводу в Україні, - глава Rheinmetall Паппергер

rheinmetall

Rheinmetall найближчим часом очікує рішення німецького та українського урядів щодо будівництва заводу в Україні

Про це заявив  глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Bild

"Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці", - заявив Паппергер.

За словами голови концерну плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall не зводитиме танковий завод в Україні за власні кошти, - гендиректор концерну Паппергер

Автор: 

завод (1038) зброя (7560) будівництво (3042) танк (2094)


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Топ коментарі
+12
Завод по производству Байрактоаров уже построили? Теперь у Rheinmetal попросят 10 млн.$ за подключение электрики и вопрос по строительству будет решен.
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16.03.2023 15:22 Відповісти
+5
А старый харьковский куда девать?
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16.03.2023 15:15 Відповісти
+5
Там до ************ дуже близько
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16.03.2023 15:19 Відповісти
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А старый харьковский куда девать?
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16.03.2023 15:15 Відповісти
Там до ************ дуже близько
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16.03.2023 15:19 Відповісти
З 2014 року і до початку війни Харківський танковий практично стояв. Замість того щоб робити танки робили (тобто дерибанили ) дороги. Тепер планують будувати новий танковий. Результат буде наступний: з бюджету під це витягнуть гарну копійку, її розкрадуть, на місці заводу може викопають котлован, і на цьому все закінчиться. Це ситуація типу- купуємо боржомі а нирки вже догнивають.
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16.03.2023 16:44 Відповісти
А Харьків згідно оманських домовленностей -це що ? Чомусь у Зелі були очікування зо його росіяни відразу захоплять !
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16.03.2023 17:16 Відповісти
Нічого, що туди всю весну прилітало?
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16.03.2023 15:20 Відповісти
Завод по производству Байрактоаров уже построили? Теперь у Rheinmetal попросят 10 млн.$ за подключение электрики и вопрос по строительству будет решен.
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16.03.2023 15:22 Відповісти
для них это копейки )) но было бы не плохо спросить - чей холоп бабло стрижет )) наверняка очередной слуга урода
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16.03.2023 15:49 Відповісти
тільки будівництво припиниться ще на стадії бла-бла...
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16.03.2023 15:30 Відповісти
как туда можно устроиться на работу ? ))
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16.03.2023 15:56 Відповісти
Попроси рекомендацію в Пригожина.
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16.03.2023 15:59 Відповісти
а че это ты вспомнил про комбата петушиных войск??
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16.03.2023 16:09 Відповісти
ніхто нічого не буде будувати, то не майстерня в гаражному кооперативі де ремонтують втихаря авто для військових. То велика площа і про місцерозташування будуть кацапи знати відразу, шпигунів хватає у всіх ланках влади. Тому ракетний удар гарантований
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16.03.2023 15:59 Відповісти
Ги-ги-ги.
По Артема скільки раз били?
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16.03.2023 16:01 Відповісти
той Артема працює??? якби працював то добили би, інформаторів дофіга
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16.03.2023 16:07 Відповісти
Артема працює і всі ракети для літаків - його виробництво.
Інформатори можуть поцілувати мене в сраку.
Цехи витримають прямий удар атомної бомби, вивіз продукції проводиться спецметро ще з 60-х років.
Таких цехів, збудованих при совдепіі, пустує по Україні хоч задом їж.
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16.03.2023 16:17 Відповісти
думаю немцы на перспективу думают, через год закончим войну ,через 2 будем в НАТО - в Украине рабочая сила дешевле, электроэнергия, металл. Поставят ПВО надежное вокруг, придумают как защитить завод.
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16.03.2023 16:07 Відповісти
демілітаризація України, про яку мріяв путін...
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16.03.2023 15:59 Відповісти
Шпигуни будуть в любоиїмі місті
Просто через рік слава богу '''моча '' в голову вдарила
Потрібно своя военна промисловість
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16.03.2023 16:06 Відповісти
А танковий завод чому у Харькові не процює ? Чи це не воєнна промисловість ?
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Спочатку скандал з байрактаром, цей завод чекає така ж участь.
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16.03.2023 16:07 Відповісти
А Бині воно тра, гешефт на чому?
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16.03.2023 16:13 Відповісти
Нарешті. Варто сподіватись, шо ще з десяток першої п'ятірки НАТО збудують в нас свої заводи. Для країни - це велика справа. По-перше: пе прийдеться таскати зі всього світу для армії, по-друге: зайнятість населення, по-третє обмін технологіями, в тому числі й наші технології можуть бути прийняті (а вони в нас є: Нептун, Вільха та ін.), по-четверте - поповнення казни завдяки експорту.
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16.03.2023 16:38 Відповісти
Влипли як курка у ощіп. Жаль німців !
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16.03.2023 17:11 Відповісти
 
 