Протягом двох місяців буде ухвалено рішення щодо будівництва танкового заводу в Україні, - глава Rheinmetall Паппергер
Rheinmetall найближчим часом очікує рішення німецького та українського урядів щодо будівництва заводу в Україні
Про це заявив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild
"Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці", - заявив Паппергер.
За словами голови концерну плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.
Топ коментарі
+12 Илья Руденко #491410
показати весь коментар16.03.2023 15:22 Відповісти Посилання
+5 Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар16.03.2023 15:15 Відповісти Посилання
+5 Грицько Добрий
показати весь коментар16.03.2023 15:19 Відповісти Посилання
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По Артема скільки раз били?
Інформатори можуть поцілувати мене в сраку.
Цехи витримають прямий удар атомної бомби, вивіз продукції проводиться спецметро ще з 60-х років.
Таких цехів, збудованих при совдепіі, пустує по Україні хоч задом їж.
Просто через рік слава богу '''моча '' в голову вдарила
Потрібно своя военна промисловість