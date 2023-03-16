У Раді планують підпорядкувати Головнокомандувача ЗСУ міністру оборони та заборонити чинним військовослужбовцям обіймати політичні посади

Верховна Рада планує ухвалити у другому читанні закон 4210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони", яким хоче суттєво посилити позицію міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зазначається, що законопроєкт був розроблений ще у 2020 році та прийнятий за основу лише 16 лютого 2022 року. Про те, що його готують до другого читання стало відомо на фоні ситуації зі "слугою народу" Мар'яною Безуглою, яка надала комітету національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ неправдиву інформацію про нібито попереднє узгодження нею з ГУР МО редакції законопроєкту.

У пояснювальній записце йдеться, що міністр оборони має отримати повноваження щодо затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України та право на подання президенту кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних Силах або їх звільнення. Також Головнокомандувач ЗСУ стане підпорядкований міністру оборони, а не виключно президенту, як це є зараз.

За даними видання, парламенту пропонують надати право міністру оборони скасовувати рішення головнокомандувача ЗСУ.

"Згідно із законопроєктом "Міністр оборони України скасовує повністю чи в окремій частині акти вищого командування та органів військового управління, які суперечать Конституції та законам України". Щоправда як визначатиметься суперечність Конституції та чи доведеться в умовах виконання бойових завдань на приклад чекати рішення суду, не вказується", - йдеться в повідомленні.

Також у проєкті закону прописані норми, які забороняють військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань та брати участь у політичній діяльності відповідно. Зокрема чинним військовослужбовцям хочуть заборонити балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді України.

Водночас Верховній Раді планують надати повноваження затверджувати кандидатури військових керівників рішенням парламенту. При цьому подавати кандидатури президенту має не Головнокомандувач ЗСУ, а міністр оборони, який відповідальний за інший напрям роботи військової системи.

Також законопроєктом передбачено, що ані на посаду міністра оборони, ані його першим заступником чи заступником не може бути призначений відставний військовий, якщо з моменту його звільнення зі служби пройшло менше п’яти років.

Нагадаємо, раніше ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що Раді пропонували заборонити всім військовим бути депутатами та висловлюватися про внутрішню політику, але ці поправки відхилили.

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