УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9918 відвідувачів онлайн
Новини Війна
32 530 245

У Раді планують підпорядкувати Головнокомандувача ЗСУ міністру оборони та заборонити чинним військовослужбовцям обіймати політичні посади

генштаб,зсу

Верховна Рада планує ухвалити у другому читанні закон 4210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони", яким хоче суттєво посилити позицію міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зазначається, що законопроєкт був розроблений ще у 2020 році та прийнятий за основу лише 16 лютого 2022 року. Про те, що його готують до другого читання стало відомо на фоні ситуації зі "слугою народу" Мар'яною Безуглою, яка надала комітету національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ неправдиву інформацію про нібито попереднє узгодження нею з ГУР МО редакції законопроєкту.

У пояснювальній записце йдеться, що міністр оборони має отримати повноваження щодо затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України та право на подання президенту кандидатури офіцерів вищого військового командування для призначення на керівні посади у Збройних Силах або їх звільнення. Також Головнокомандувач ЗСУ стане підпорядкований міністру оборони, а не виключно президенту, як це є зараз.

У Раді планують підпорядкувати Головнокомандувача ЗСУ міністру оборони та заборонити чинним військовослужбовцям обіймати політичні посади 01

За даними видання, парламенту пропонують надати право міністру оборони скасовувати рішення головнокомандувача ЗСУ.

"Згідно із законопроєктом "Міністр оборони України скасовує повністю чи в окремій частині акти вищого командування та органів військового управління, які суперечать Конституції та законам України". Щоправда як визначатиметься суперечність Конституції та чи доведеться в умовах виконання бойових завдань на приклад чекати рішення суду, не вказується", - йдеться в повідомленні.

Також у проєкті закону прописані норми, які забороняють військовослужбовцям, а особливо військовим керівникам, висловлювати свої коментарі стосовно внутрішньополітичних питань та брати участь у політичній діяльності відповідно. Зокрема чинним військовослужбовцям хочуть заборонити балотуватися чи займати політичні посади будь-якого рівня, у тому числі у Верховній Раді України.

Водночас Верховній Раді планують надати повноваження затверджувати кандидатури військових керівників рішенням парламенту. При цьому подавати кандидатури президенту має не Головнокомандувач ЗСУ, а міністр оборони, який відповідальний за інший напрям роботи військової системи.

У Раді планують підпорядкувати Головнокомандувача ЗСУ міністру оборони та заборонити чинним військовослужбовцям обіймати політичні посади 02

Також законопроєктом передбачено, що ані на посаду міністра оборони, ані його першим заступником чи заступником не може бути призначений відставний військовий, якщо з моменту його звільнення зі служби пройшло менше п’яти років.

У Раді планують підпорядкувати Головнокомандувача ЗСУ міністру оборони та заборонити чинним військовослужбовцям обіймати політичні посади 03

Нагадаємо, раніше ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що Раді пропонували заборонити всім військовим бути депутатами та висловлюватися про внутрішню політику, але ці поправки відхилили.

Читайте: Компанія, яка продавала військовим яйця по 17 грн, тепер пропонує солдатам яблука по 51, при ціні в магазині 17-22 грн, - журналістка Ніколаєнко

Автор: 

ВР (15073) Генштаб ЗС (6869) законопроєкт (3633) Міноборони (7513)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+79
Сикливое и деарейное ЗЕлёное ГОВНО.
показати весь коментар
16.03.2023 15:17 Відповісти
+75
мрази
показати весь коментар
16.03.2023 15:16 Відповісти
+69
Може зразу прийняти закон, що все вирішує Єрмак, а винуватим в цьому потім буде Зеленский?
показати весь коментар
16.03.2023 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Єто что же получится ??Что умница Залужный должен будет подчинятся тупоголовому,Сцыкливому ,недобитому, жидовскому ворюге Резникову????.. Да!! Воистину эта дебильная мартышка безугла без мозгов..
показати весь коментар
16.03.2023 18:28 Відповісти
Чем дальше, тем больше всплывает фактов, подтверждающих то, что окружение Зеленского - Офис Президента, Нардепы от СН и бывших опзж, это зеленая плесень умышленно и целенаправленно продолжают совершать действия, направленные на дестабилизацию внутренней обстановки в стране, раскол в обществе и получение полного контроля над единственной структурой в Украине, которая четко функционирует и благодаря которой мы не упали в первые 3 дня и продолжаем успешно противостоять нашему врагу - москалям. Это ВСУ.
Все эти мрази - россиянские агенты Ермаки/Подоляки/Татаровы/Арахамии/Смирновы и т.д. понимают, шо в ВСУ есть люди, которые после разгрома врага(москалей) будут конкурентами на выборах, будут представлять угрозу для зеленых мразей - придется в судах отвечать за все -начиная от разминирования Юга Украины и заканчивая клистронами и расстрелами оперативников гур мо в Киеве через некомпетентность Бакланова.
А сейчас некоторые комбаты стали открыто говорить правду о проблемах в армии, не для того что бы посеять панику, а для того что бы все стали адекватно воспринимать обстановку и не слушали имбицильный "победоносный" телемарафон утырком Подоляком. Все это очень сильно напугало окружение Зеленского, вот и ответ от зеленых мразей.
показати весь коментар
16.03.2023 18:35 Відповісти
Зачем "зеленым" правки к законопроекту 4210?

Источник: https://www.ponomaroleg.com/zachem-zelenym-pravki-k-zakonoproektu-4210/
показати весь коментар
16.03.2023 18:40 Відповісти
Це говорить про те що Залужного хочуть знімати з посади,бо до нього дуже висока довіра.Ви ж розумієте що у нас тільки один герой бо він не втік.Але це все має бути так,що Зеленський тут нідочого,це Резнік зняв Залужного,от його і запитуйте.
показати весь коментар
16.03.2023 18:46 Відповісти
Міністр оборони не назначає і не звільняє , а тільки робить подання президенту, а той вже назначає або звільняє
показати весь коментар
16.03.2023 20:35 Відповісти
зЕздець.
Завгосп- краідій буде керувати кадровим офіцером?
У що ця зебільна наволоч перетворює країну?
показати весь коментар
16.03.2023 19:23 Відповісти
Всю эту "зеленую" Раду со всей "зеленой" шоблой надо гнать из Украины ссаными тряпками со всеми конфискациями по всем родственникам по всем оманам и офшорам всего награбленного и украденного у народа Украины.
показати весь коментар
16.03.2023 19:30 Відповісти
Курвазелена, довимахуєшся!
показати весь коментар
16.03.2023 20:07 Відповісти
Тобто Залужний тепер і шагу не може зробити без дозволу любителя золотих яєць який, по його ж словам, не встигає все контролювати?
показати весь коментар
16.03.2023 20:34 Відповісти
Ось, чому Україна з тяжкими втратами програла бій за Соледар та по-суті понесла невиправдані втрати у бою за Бахмут!
Президент Зеленський і його кліка були зайняті "Проблемою високого рейтингу Залужного"!
Єдиний варіант перемогти демона Зеленського - це змінити бидло-мнтальність переважної більшості українського народу. Але, на жаль - це надзвичайно складний процес! І влада це знає!
Влада, яка знаходиться в руках ось таких "зеленських" вже 31 рік, це все прекрасно усвідомлює, і з задоволенням пускає туман в очі недалеких мас.
Заключним аспектом перемоги України у 800-річній Мокшансько-Українській війні слід вважати зміну менталітету українського народу і державне засудження злочинів всіх "зеленських"!
показати весь коментар
16.03.2023 20:45 Відповісти
Зприводу ментальності дуже оптимістично.Ви недооцінюютепофігізм влади і тих .хто цю владу привів (з допомогою різних прошарків суспільства і значної купи полезних ідіотів під різними прапорами)Це перше і головне Друге не менш важливе- цинізм дій напрвлених на зневірення,збіднення,збидлячення і розпорошення українського супільства (чого тільки варта урізання базової зарплати захисників (від військового до поліцейського всі ще й годувальники своїх родин,на сьогоднішній день це чуть не вся країна). Ви то дуже оптимістично,аж занадто.
показати весь коментар
17.03.2023 07:15 Відповісти
Властное ОПГ хочет продолжать отрицательный отбор "элит" во власть. Как в Совдепии. Иначе ж настоящая элита вернется с фронта и построит вильну демократичну Украину и конец их жирной щурячьей жизни. Бесславные ублюдки.
показати весь коментар
16.03.2023 21:08 Відповісти
Ну взагалі то ми надіятись на вас. Що ми повернемося в Україну, а не малоросію
показати весь коментар
16.03.2023 22:53 Відповісти
Безславниє ублюдкі це в десятку. Це саме про цих потвор. Жодного голосу на виборах цій суч.єй стаі
показати весь коментар
17.03.2023 01:40 Відповісти
Какая ерунда, все люди равны участвовать в политической жизни страны, неважно какой профессии, как это запретить, что за хрень, этого просто не должно быть😡👎
показати весь коментар
16.03.2023 21:16 Відповісти
Взагалі дах поїхав!
показати весь коментар
16.03.2023 21:42 Відповісти
Все правильно, війскових у політиці не повинно бути, інакши матимемо бананову республіку.
показати весь коментар
16.03.2023 22:07 Відповісти
зелена мавпа бздиш у штанцi?!
показати весь коментар
16.03.2023 22:39 Відповісти
Я просто застерігаю, ви перші хто буде нити, якщо це станется.
показати весь коментар
17.03.2023 20:24 Відповісти
наразi ниешь саме ти...
показати весь коментар
17.03.2023 20:32 Відповісти
Зате блазням місце в політиці? Це не бананова республіка, це ще гірше. А застереження треба було слухати в 2019...
показати весь коментар
17.03.2023 20:51 Відповісти
Ні блазням в політиці теж не місце, і бізнесменам, і мусорам, і війсковим теж не місце.
На мою думку в політиці мають бути науковці, інжинери люди з технічною освітою
показати весь коментар
18.03.2023 14:26 Відповісти
І що ті інженери з технічною освітою будуть проектувати? В політиці потрібні економісти, управлінці, юристи, з державницькою позицією.
показати весь коментар
18.03.2023 17:29 Відповісти
Це порушення Конституції. Ко жен громадянин має право обирати і бути обраним у Раду.
показати весь коментар
17.03.2023 01:27 Відповісти
Совсем страх потеряли?
показати весь коментар
16.03.2023 22:28 Відповісти
Фигасе, их что не считают за людей ?
показати весь коментар
16.03.2023 22:51 Відповісти
Свині перелякалися що залишаться без корита
показати весь коментар
16.03.2023 23:08 Відповісти
А вам не кажется, что пора уже выходить на Мйдан. Бо когда после победы хлопци вернуться домой, их тут будет ждать минирашка с найвеличнишим минихуйлом и большими репрессиями для украинцев
показати весь коментар
16.03.2023 23:23 Відповісти
Ну-ну, подивимось, хто в цій Раді такий безсмертний.
показати весь коментар
16.03.2023 23:36 Відповісти
Зелёная шобла боится высокого рейтинга Залужного и таким образом пытается отс транить его и руководство армии от политической жизни страны.и перекрыть им доступ быть избранным в Раду или высшие политические посты.Такая МРАЗЬ и такие помои управляют Украиной,что страшно становится не от Путина,а от них
показати весь коментар
16.03.2023 23:49 Відповісти
Цивільна особа, міністр оборони, який повинен займатися виключно матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ. Новий проект закону - цілковита дурня по змісту. Задум дуже простий: підпорядкування Залужного залежному від Єрмака Резнікову. ЗСУ попадає в полон ОПУ, а це рівнозначно краху оборонного відомства: кадрова корупційна клоака бездарних офіцерів і генералів відданих"покровителю,"моральна деградація, розкрадання фінансових потоків, унеможливлення впровадження новітніх розробок і передової військової техніки і озброєнь, падіння боєздатності армії. Закон вигідний ворогам і казнокрадам.
показати весь коментар
16.03.2023 23:56 Відповісти
Та, шо ж це коїться, людоньки? ЗЕгниди пишуть під себе закони, українців рахують за бидло і викинули вже Конституцію, бо нашо вона бидлу. Та чого ж ми оце усе терпимо, га? Під ***** не лягли, зате мовчки стелемося під ЗЕдєрьмака, а вони об нас ноги витирають
показати весь коментар
17.03.2023 00:22 Відповісти
Сволочная зеленая киббуца. Их не гнать, а вешать и ставить у стенки... Мерзавцы и негодяи, кабинетные крысиные ублюбки, захватившие власть и боящиеся ее потерять...
показати весь коментар
17.03.2023 01:21 Відповісти
Не могу даже представить , что по приказу Резника и Ермака Залужный будет торговать у метро яйцами и яблоками. Или пилить бабло побратимов. Резников сам говорил что нету времени контролировать подчиненных воров, а тут будет «***********» спецами.
показати весь коментар
17.03.2023 05:30 Відповісти
В демократических странах, начальник Генштаба подчиняется Министру Обороны, например, в США, Израиле....., правда, в этих воюющих странах, Министрами Обороны, являются, отставные генералы...
показати весь коментар
17.03.2023 05:54 Відповісти
а безмозгла і взагалі розробники того гавнопроекту про Конституцію України щось чули, читати пробували?
показати весь коментар
17.03.2023 07:23 Відповісти
Я все мог себе представить и меня уже трудно удивить чем либо в нашей стране. Но когда гражданский министр обороны будет отменять приказ главнокомандующего ВСУ, это уже полный п...ц!! Для сравнения : один отдает миллион$ на нужды ВСУ, а другой яйца для солдат закупает по цене 17гр. за штуку. Очень хотелось бы узнать, а какова мотивация данного законопроекта?
показати весь коментар
17.03.2023 07:25 Відповісти
гать на парашу усіх, хто сотворює це!
показати весь коментар
17.03.2023 07:52 Відповісти
Схоже, пора зє-мразям треба вже допомагати робити харакірі.
показати весь коментар
17.03.2023 07:56 Відповісти
Верховного теж підпорядкуйте міністру оборони.
показати весь коментар
17.03.2023 08:13 Відповісти
Всіх слуг народу на чолі з адміністрацією призедента і Кабміном направити на фронт під командуванням Генерального головнокомандувача в Бахмуту для проходження бойових комунікацій. І оборону Бахмута втримувати не залежно від постачання снарядів, артелерійського подавлення противника. Батьківщина в Небезпеці. За самовільне залишення позицій, зраду відповідати за законом воєнного часу, без будь яких помякшувальних доводів.
показати весь коментар
17.03.2023 13:32 Відповісти
ГНИДИ зелені тримають військових за бидло.
показати весь коментар
17.03.2023 13:50 Відповісти
Антикнституційний переворот.
показати весь коментар
17.03.2023 20:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 