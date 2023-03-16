УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9955 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 176 11

ГУР МО про частоту масованих ракетних ударів Росії: "Раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше"

ракети

Росіяни не зможуть завдавати масованих ударів по Україні частіше, ніж раз на місяць через повільне виробництво ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Розвідка фіксує, що виробництво зараз, яке є на території Російської Федерації, воно не покриває всі витрати збройних сил Росії. Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для нанесення удару. Тому що в будь-якому випадку вони повинні мати стратегічний запас... Якщо раніше вони могли наносити удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо, раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше", - зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, за останні п'ять місяців РФ завдала 15 масованих ударів, випустивши по Україні 821 ракету різних типів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО може збивати лише частину з тих ракет, які є в арсеналі Росії, - Ігнат

Міноборони (7513) обстріл (29517) розвідка (3894) ракети (4092)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Це знову Арестович? Чи гадалки нагадали? Хіба можливо передбачити кацапських придурків?
показати весь коментар
16.03.2023 15:27 Відповісти
+5
Яке щастя... А може треба щось робити, щоб вони взагалі не могли завдавати ударів?
показати весь коментар
16.03.2023 15:43 Відповісти
+4
У нас ГУР МО тепер займається лише балаканиною та роздачею нагород ескортницям? З усіма іншими завданнями вже успішно впоралися?
показати весь коментар
16.03.2023 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це знову Арестович? Чи гадалки нагадали? Хіба можливо передбачити кацапських придурків?
показати весь коментар
16.03.2023 15:27 Відповісти
Якщо постійно генерувати прогнози,є ймовірність, що колись якийсь справдиться))
показати весь коментар
16.03.2023 16:46 Відповісти
ми зразу і побачимо..... утешение для всіх страждущіх
показати весь коментар
16.03.2023 15:27 Відповісти
Дуже втішно!!!😖😩😫😵😱
показати весь коментар
16.03.2023 15:30 Відповісти
У нас ГУР МО тепер займається лише балаканиною та роздачею нагород ескортницям? З усіма іншими завданнями вже успішно впоралися?
показати весь коментар
16.03.2023 15:39 Відповісти
Яке щастя... А може треба щось робити, щоб вони взагалі не могли завдавати ударів?
показати весь коментар
16.03.2023 15:43 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.03.2023 15:59 Відповісти
Раз на місяць... ну, хіба що, два-три... на тиждень, а там побачимо, угу... *** баба Ванга срана
показати весь коментар
16.03.2023 16:04 Відповісти
Запої на рашці подовжуються...
показати весь коментар
16.03.2023 16:11 Відповісти
Дегенерати.
Може, почнете виробляти якісь вундервафлі, щоб ******* їх заводи? Щоб взагалі не могли робити обстріли?
А, ну так, розумію, нема часу на такі дрібниці, треба ж яблука по 70 продавати.
показати весь коментар
16.03.2023 16:15 Відповісти
Нашему разведчику гогилашвили можно верить!!!!
показати весь коментар
16.03.2023 19:31 Відповісти
 
 