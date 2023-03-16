ГУР МО про частоту масованих ракетних ударів Росії: "Раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше"
Росіяни не зможуть завдавати масованих ударів по Україні частіше, ніж раз на місяць через повільне виробництво ракет.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Розвідка фіксує, що виробництво зараз, яке є на території Російської Федерації, воно не покриває всі витрати збройних сил Росії. Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для нанесення удару. Тому що в будь-якому випадку вони повинні мати стратегічний запас... Якщо раніше вони могли наносити удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо, раз на місяць, а в подальшому це може бути і менше", - зазначив Скібіцький.
Нагадаємо, за останні п'ять місяців РФ завдала 15 масованих ударів, випустивши по Україні 821 ракету різних типів.
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Може, почнете виробляти якісь вундервафлі, щоб ******* їх заводи? Щоб взагалі не могли робити обстріли?
А, ну так, розумію, нема часу на такі дрібниці, треба ж яблука по 70 продавати.