12 друзів Росії: The Economist уклав рейтинг країн, які симпатизують Москві. ПЕРЕЛІК
Журналісти уклали рейтиинг країн, дружніх до Росії.
Про це йдеться в матеріалі The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку журналістів, геополітичний вплив Росії вражає - принаймні, на папері. Російські війська та найманці перебувають у щонайменше 16 країнах світу. За останні 10 років РФ уклала угоди на імпорт зброї до 22 країн світу - в тому числі до Китаю та Індії.
Рейтинг друзів Росії, на думку The Economist, виглядає так:
- Білорусь;
- Вірменія;
- Киргизстан;
- Іран;
- Таджикистан;
- Казахстан;
- Сирія;
- Китай;
- Венесуела;
- Нікарагуа;
- Індія;
- Узбекистан.
Топ коментарі
+22 Александр Алекс #466493
показати весь коментар16.03.2023 15:48 Відповісти Посилання
+16 Vladimir Tšerkasov #552378
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+15 Перикл Фемиди
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Допомагає обходить санкції.
я б хотів почути скільки друзів путіна насправді лише вдають дружбу (казахстан), скільки туляться до ноги бо бояться своїх ворогів більше ніж росію (вірменія), скільки заробляють на обході санкцій (китай, індія, туреччина, греція, кіпр), скільки відмивають путіну гроші(кіпр, швейцарія), скільки впрягуться за росію у разі остаточного махалова (нуль).
А вот сами простые хачи, не хуже козлопупых украинофобов...особенно руснявые хачапури...Начиная из Симоньян, Киосаян, Лавров, Мишустин, Шахназаров, Багдасаров, Бабаян, Кургинян...заканчивая деятелями русской культуры Галустян, Харатьян и Петросян....
Из адекватных армян, там был только Джигарханян и тот давно помер....
В любом случае, ни одной страны в этом списке нету, кто кацапам помогает за бесплатно, за красивые глаза. Ни одной. И это очень хорошо. Достаточно Великобритании, Франции и Германии вернуть спецслужбы уровня 80-ых годов (ФРГшное для Германии конечно имеется в виду) и активно действовать по миру, раздавать деньги, продавать вертолеты, самолеты и ракеты и половина из этого списка резко откажется от кацапов. Но на сегодня Франция сливает Африку в руки Китаю и оркостану, большая ошибка, там же так много полезных ископаемых и приличное количество людей живет, которые под Китаем станут рабами и будут работать на него.
І,звісно,країни з послами від Зєлєнского ,-Швейцарія й Словенія.