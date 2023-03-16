12 друзів Росії: The Economist уклав рейтинг країн, які симпатизують Москві. ПЕРЕЛІК

Журналісти уклали рейтиинг країн, дружніх до Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку журналістів, геополітичний вплив Росії вражає - принаймні, на папері. Російські війська та найманці перебувають у щонайменше 16 країнах світу. За останні 10 років РФ уклала угоди на імпорт зброї до 22 країн світу - в тому числі до Китаю та Індії.

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Рейтинг друзів Росії, на думку The Economist, виглядає так: