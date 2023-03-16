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12 друзів Росії: The Economist уклав рейтинг країн, які симпатизують Москві. ПЕРЕЛІК

путин,лукашенко,fedosenko,reuters/vasily

Журналісти уклали рейтиинг країн, дружніх до Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку журналістів, геополітичний вплив Росії вражає - принаймні, на папері. Російські війська та найманці перебувають у щонайменше 16 країнах світу. За останні 10 років РФ уклала угоди на імпорт зброї до 22 країн світу - в тому числі до Китаю та Індії.

Читайте: Білорусь повністю окупована росіянами, Лукашенко виконує всі накази Путіна, - Тіхановська

Рейтинг друзів Росії, на думку The Economist, виглядає так:

  1. Білорусь;
  2. Вірменія;
  3. Киргизстан;
  4. Іран;
  5. Таджикистан;
  6. Казахстан;
  7. Сирія;
  8. Китай;
  9. Венесуела;
  10. Нікарагуа;
  11. Індія;
  12. Узбекистан.

Автор: 

Вірменія (738) Білорусь (7987) Киргизстан (145) рейтинг (1668) росія (66417)


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Топ коментарі
+22
Мадярщину забули вказати
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16.03.2023 15:48 Відповісти
+16
а дэ Зимбабва? Эритрея? КыНыДэРы ? ))
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16.03.2023 15:58 Відповісти
+15
В Казахстане 80% за Украину, среди этнических казахов - точно.
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16.03.2023 16:08 Відповісти
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12 monkeys.
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16.03.2023 15:46 Відповісти
Ще влада Грузії(не народ).
Допомагає обходить санкції.
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16.03.2023 15:46 Відповісти
Все по Агаті Крісті... чумазі чортинята...
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16.03.2023 15:47 Відповісти
Весь "цвет Мирового прогресса" .
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16.03.2023 15:47 Відповісти
Мадярщину забули вказати
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16.03.2023 15:48 Відповісти
Ватикан теж
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16.03.2023 16:52 Відповісти
Не думав що киргизи так ******** кацапів
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16.03.2023 15:48 Відповісти
Це влада а не народ ******* росію
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16.03.2023 15:51 Відповісти
В Казахстане 80% за Украину, среди этнических казахов - точно.
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16.03.2023 16:08 Відповісти
А Венгрия где?
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16.03.2023 15:55 Відповісти
А де мадярщина?
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16.03.2023 15:56 Відповісти
Ого, а які ''впливові'' друзі в кацапетів... 😆
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16.03.2023 15:56 Відповісти
Да, да) Китай дружбан рашки))) Шерхан прям дружил с Табаки)))
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16.03.2023 15:58 Відповісти
а дэ Зимбабва? Эритрея? КыНыДэРы ? ))
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16.03.2023 15:58 Відповісти
розірвати всякі відносини з тим чумним кодлом
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16.03.2023 15:59 Відповісти
Де Ерітрея? Як можна було пропустити найвідданішого і найпотужнішого друга паРаши? Ще й Орбана образили не оцінивши його зусиль...
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16.03.2023 16:00 Відповісти
Ще північну Корею забули вказати. Угорщина теж не зрозуміла країна. І п'ята колона в Європі серед топ політиків і бізнесменів яка сидить на рашистському баблі.
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16.03.2023 16:03 Відповісти
А де Вейшнорія? мля...
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16.03.2023 16:04 Відповісти
Ну Вейшнорію я б точно в союзники раші не записав, все таки і літаки падають і танки тонуть без нашого впливу.
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16.03.2023 16:16 Відповісти
Вейшнорія наші союзники - вони кацапів почали утилізувати раніше нас
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16.03.2023 16:31 Відповісти
а де Ерiтрея, Угорщина, Сербiя,Грузiя i саме головне - де в цьому списку ООН, головний спонсор терроризму?
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16.03.2023 16:06 Відповісти
Швейцария, Австрия
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16.03.2023 16:06 Відповісти
дурня якась від Economist
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16.03.2023 16:10 Відповісти
дуже слабка аналітика.

я б хотів почути скільки друзів путіна насправді лише вдають дружбу (казахстан), скільки туляться до ноги бо бояться своїх ворогів більше ніж росію (вірменія), скільки заробляють на обході санкцій (китай, індія, туреччина, греція, кіпр), скільки відмивають путіну гроші(кіпр, швейцарія), скільки впрягуться за росію у разі остаточного махалова (нуль).
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16.03.2023 16:15 Відповісти
Кроме Армении...во всех остальных - либо авторитарные лидеры страны поддерживают, либо ЛИНИЯ ПАРТИИ такая, как в Китае....

А вот сами простые хачи, не хуже козлопупых украинофобов...особенно руснявые хачапури...Начиная из Симоньян, Киосаян, Лавров, Мишустин, Шахназаров, Багдасаров, Бабаян, Кургинян...заканчивая деятелями русской культуры Галустян, Харатьян и Петросян....

Из адекватных армян, там был только Джигарханян и тот давно помер....
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16.03.2023 16:17 Відповісти
А вот русские евреи, оч приятно удивили... Большинство, если и не за Украину, то Путина точно не поддержали... Остались хотя-бы нейтральными, в отличии от тех же русских хачей.... Симоньянов, Калантарянов и других )(yянов...
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16.03.2023 16:23 Відповісти
Нажаль Венесуела там - світовий лідер по запасах нафти та золота. Трішки США недопрацьовують
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16.03.2023 16:27 Відповісти
а "глобальний ЮГ" забули
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16.03.2023 16:29 Відповісти
Рейтинг крайне неудачный. Надо различать власть и народ во многих странах. В Грузии кацапское правительство и она должна быть, а вот народ строго и категорически за нас. В Армении ситуация 60-40, чатлахи всякие за кацапов, но много европейских армян и они крайне недовольны лизанием жопы Пашиняном, но если быть точным, то Пашинян уже на крючке, он не может выйти из ОДКБ и прогнать кацапскую базу, потому что они тогда ударят в спину в союзе с Азербайджаном. Казахстан якобы власть за нас, но они одни из самых активных помогальщиков кацапов в том числе и в военном плане. Огромное количество важнейших электронных компонентов через них завезли, с другой стороны, европейские компании же прекрасно понимают, что все эти чипы к ракетам и самолетам Казахстану не нужны, они полностью осознают, что все это для кацапов, но деньги не пахнут. *********** таракан за *****, народ 25 за нас и 75 против, притом многие умудряются Европу поддерживать и хотят в ЕС, но почему-то за оркостан выступают.

В любом случае, ни одной страны в этом списке нету, кто кацапам помогает за бесплатно, за красивые глаза. Ни одной. И это очень хорошо. Достаточно Великобритании, Франции и Германии вернуть спецслужбы уровня 80-ых годов (ФРГшное для Германии конечно имеется в виду) и активно действовать по миру, раздавать деньги, продавать вертолеты, самолеты и ракеты и половина из этого списка резко откажется от кацапов. Но на сегодня Франция сливает Африку в руки Китаю и оркостану, большая ошибка, там же так много полезных ископаемых и приличное количество людей живет, которые под Китаем станут рабами и будут работать на него.
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16.03.2023 16:37 Відповісти
Кубу, Турцию, Судан, Египет, Йорданию, Ливию ...забыли
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16.03.2023 16:53 Відповісти
Вот тебе и земля свободных людей, вот тебе и казахстан! Готовся токарев, это тебе не поможет... Вяликий ******** копростана эйдельштейн - предрёк, значит так оно и будет!
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16.03.2023 16:54 Відповісти
В переліку,серед перших,звісно,має бути Мадярщина.Грузія.

І,звісно,країни з послами від Зєлєнского ,-Швейцарія й Словенія.
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16.03.2023 17:27 Відповісти
 
 