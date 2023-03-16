Перші легкі танки AMX-10 RC вже прибули в Україну, - міністр оборони Лекорню
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню підтвердив, що в Україну прибули перші бронемашини AMX-10 RC, більш відомі як колісні танки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
"15 березня міністр збройних сил Себастьєн Лекорню на Комісії з питань оборони Національної асамблеї заявив, що AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", - пише видання.
Лекорню не уточнив, скільки саме танків прибуло в Україну. Але він зазначив, що деякі із них вже відправили на передову.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
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+12 Randall Flag #387882
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+7 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар16.03.2023 15:55 Відповісти Посилання
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