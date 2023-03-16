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Новини Війна
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Перші легкі танки AMX-10 RC вже прибули в Україну, - міністр оборони Лекорню

танк,франція

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню підтвердив, що в Україну прибули перші бронемашини AMX-10 RC, більш відомі як колісні танки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"15 березня міністр збройних сил Себастьєн Лекорню на Комісії з питань оборони Національної асамблеї заявив, що AMX-10 RC "щойно прибули в Україну", - пише видання. 

Лекорню не уточнив, скільки саме танків прибуло в Україну. Але він зазначив, що деякі із них вже відправили на передову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція може передати Україні свої винищувачі Mirage

Автор: 

танк (2094) Україна (5987) Франція (3120) Лекорню Себастьєн (83)


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Топ коментарі
+22
Дуже гарна новина...
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16.03.2023 15:46 Відповісти
+12
Ну хоч тут якийсь прогрес.
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16.03.2023 15:51 Відповісти
+7
ставте роботизоване дистанційне керування і запрошуйте танководів з ворлд оф танкс = пи*да москалям.
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16.03.2023 15:55 Відповісти
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Дуже гарна новина...
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16.03.2023 15:46 Відповісти
Ну хоч тут якийсь прогрес.
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16.03.2023 15:51 Відповісти
Прикольний ролік про ці танки:

https://streamable.com/4pfzay
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16.03.2023 16:33 Відповісти
мне кажется такие танки могут быть круче классических из за бОльшей мобильности. Мобильность - лучшая броня
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16.03.2023 16:42 Відповісти
Мало того они плавают ,могут форсировать реки ,и считаться уничтожителями танков.
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16.03.2023 17:10 Відповісти
ну его і колбасит після пострілу...
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16.03.2023 17:04 Відповісти
ставте роботизоване дистанційне керування і запрошуйте танководів з ворлд оф танкс = пи*да москалям.
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16.03.2023 15:55 Відповісти
Якщо не вміли глушити сигнал то вже б всі бавилися у танки в домашніх умовах
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16.03.2023 16:12 Відповісти
От здавалось би дрібничка, але як москалю буде приємно усвідомлювати, що його запакує у стильний чорний пакет гламурний французький танк на шассі від Лабутена
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16.03.2023 16:15 Відповісти
Не дуже - зупинити може автомат.
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16.03.2023 16:23 Відповісти
Яким чином?
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16.03.2023 16:28 Відповісти
"Света" у танкових військах служила.
У м. Кубінка, Одинцовський район...
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16.03.2023 17:06 Відповісти
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16.03.2023 19:32 Відповісти
Первые из 40 БРМ AMX-10RC (Oryx), в Украине.Добре.
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16.03.2023 16:30 Відповісти
Эти танки создавались для кавалерийских т.е.разведывательных частей.. Разумно будет передать их в разведподразделения ВСУ
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16.03.2023 17:31 Відповісти
 
 