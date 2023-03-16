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Новини
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Антикорупційний суд виправдав "слугу народу" Пашковського у справі щодо недекларування майна

пашковський

Вищий антикорупційний суд виправдав підозрюваного у недекларуванні майна нардепа "Слуги народу" Максима Пашковського.

Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

"Пашковського Максима Ігоровича визнати невинуватим у вчинені кримінального правопорушення та виправдати у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення", - оголосив вирок головуючий суддя Сергій Мойсак.

Водночас суд не задовольнив клопотання про скасування грошового стягнення, яке було накладене на депутата у зв’язку з неявкою у судові засідання

Під час судових дебатів прокурор попросив визнати нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень

"З огляду на встановлені обставини вчиненого підсудним кримінального правопорушення, відсутність обтяжуючих та пом’якшуючих обставин прошу призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функції держави на строк 3 роки", - зазначив прокурор.

Читайте також: Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це "слуги", - ЧЕСНО (доповнено). ІНФОГРАФІКА

Після виступу обвинувача головуючий суддя Сергій Мойсак пояснив Пашковському, що той має право подати заяву про закриття кримінального провадження проти нього у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Однак парламентар після нарад з захисниками вирішив виступати у судових дебатах.

Нардеп зауважив, що "не отримав жодної вигоди" від недекларування" та заперечив наявність умислу. Він додав, що підписав декларацію "не перевіряючи".

"Однак це свідчить, що я мав мету щось приховати…Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують", - наголосив Пашковський, зазначивши, що проінформував НАЗК про помилки.

Нагадаємо, раніше САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу "Слуги народу" Максиму Пашковському. Він не вніс до декларації відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн грн.

Пізніше Антикорупційний суд доручив НАБУ здійснити привід "слуги народу" Пашковського.

Також раніше суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування.

Читайте: Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури

Автор: 

електронне декларування (1472) Антикорупційний суд ВАКС (2000) Пашковський Максим (7)


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Топ коментарі
+44
Байден! А чого ми не в НАТО?! Шольц! А чого нас не приймають в ЄС?! (с.) Зеленський В.О., президент України.
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16.03.2023 15:50 Відповісти
+37
https://www.youtube.com/watch?v=o-UmMbSRq8Y Крадіть,брешіть і вам за це нічого не буде!





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Як продовжують обкрадати ЗСУ або новий скандал в Міністерстві Оборони

Журналісти оприлюднили нові документи по поставкам харчів Мінобор
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16.03.2023 15:53 Відповісти
+36
Пасматрітє в еті чесниє глаза-вонож просто святе...
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16.03.2023 15:50 Відповісти
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Пасматрітє в еті чесниє глаза-вонож просто святе...
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16.03.2023 15:50 Відповісти
+100
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16.03.2023 19:22 Відповісти
не може слуга народу бути порушником закону, навіть коли у нього така корупційна, продажна, брехлива і нікчемна морда.
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16.03.2023 19:53 Відповісти
Оте гризло нічого не крало.
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17.03.2023 01:37 Відповісти
«СЛУГИ 👿»
ВСЕ такие , НЕАДЕКВАТ под КАЛАМОЕМ И ДЕРЬМАКОМ КУПИВШИМИ с потрохами все суды , все правоохранительные органы и министерство яйцеголового с МИЛЛИАРДАМИ В ДИВАНЕ ,ОФШОРАХ ! ГНИДЫ 🤢ИЗДЕВАЮТСЯ ,ПОКАЗЫВАЯ , кто в доме хозяин , но этого мало , решили ещё и военных превратить в КРЕПОСТНЫХ!
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17.03.2023 05:16 Відповісти
Байден! А чого ми не в НАТО?! Шольц! А чого нас не приймають в ЄС?! (с.) Зеленський В.О., президент України.
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16.03.2023 15:50 Відповісти
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16.03.2023 17:40 Відповісти
І в скільки це "зелених" обійшлось?
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16.03.2023 15:50 Відповісти
Відпустили за станом здоров`я. Видно що опух від недоїдання
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16.03.2023 15:50 Відповісти
- Ето... ето сіроти!
- Тяжолоє наслєдіє царского рєжима?
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16.03.2023 16:03 Відповісти
папєрєднікоф
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16.03.2023 19:26 Відповісти
Ахах, підписав декларацію не перевіряючи її. А що за нього хтось ще пише декларації??? То воно таке ліниве що не може декларацію собі написати! То де ж оте тіло для народу щось буде робити! Стосовно рішення суду-то даже коментувати не буду!
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16.03.2023 15:52 Відповісти
А от з европейской солідарності обовязково посадять
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16.03.2023 15:52 Відповісти
Нарид хотел зрелищ, нарид их получил.
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16.03.2023 15:52 Відповісти
нарід хотів дешевої цибулі ..
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16.03.2023 16:46 Відповісти
но не туда же
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16.03.2023 17:15 Відповісти
Відбілювання гнид гнидами йде повним ходом. Так, в НАТО і ЄС на нас дуже чекають.
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16.03.2023 15:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o-UmMbSRq8Y Крадіть,брешіть і вам за це нічого не буде!





YOUTUBE.COM

Як продовжують обкрадати ЗСУ або новий скандал в Міністерстві Оборони

Журналісти оприлюднили нові документи по поставкам харчів Мінобор
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16.03.2023 15:53 Відповісти
Зміни у Міноборони настали-яйця змінили на яблука...
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16.03.2023 15:56 Відповісти
Вы не панимаете, это цена за литр!😂
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17.03.2023 00:21 Відповісти
"какоє чєстноє i новоє лiтсо" - подiлився з ким треба.
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16.03.2023 15:54 Відповісти
Навіщо нам таких 4: САП, НАБУ, ДБР, БЕБ?
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16.03.2023 15:55 Відповісти
"шоб врага запутать"(с)
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16.03.2023 15:58 Відповісти
Кінці зате не знайти при дублюванні функцій
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16.03.2023 19:13 Відповісти
Еще и АРМА есть
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16.03.2023 21:04 Відповісти
сброд судаков... некалиброваних))))))))))))))))
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16.03.2023 15:56 Відповісти
Я тут подивився - мудаков.
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16.03.2023 18:34 Відповісти
Що не робимо, а виходить совецкий_союз. Усі так чекали на АКС. І що?
Чума на всіх блаЗЄнських дурнів, що привели все це лайно до влади!
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16.03.2023 15:56 Відповісти
Резвиться ЗЕлёная мразью Оправдания за воровство и коррупцию косяком пошли.
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16.03.2023 15:57 Відповісти
Підписав декларацію не перевіряючи -- включив дурачка . Да - такого чела заманули в слуги .
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16.03.2023 15:57 Відповісти
яка риба така і юшка.

яке гівно понабирали в той антикорсуд так він і судить.
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16.03.2023 15:58 Відповісти
Да нет, вы не правы. Старина Ламброзо бросив на это мурло мимолётный взгляд сказал бы вам, что он циничный подонок и мразь. Другое дело, что *****, пардон, лидер этой фракции и его босс Бена подбирали в ряды Слуга народа подобных себе моральных уродов.
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Друга подібна новина за день - рейтинг Зєлєшобли повинен злетіти до 146%.
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16.03.2023 16:01 Відповісти
Прямо по одній ХВотографії можна сказати шо він чЄсньЄйший, крЄстально чістий чЄлавьЄк
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16.03.2023 16:06 Відповісти
Можна по-різному ставитись до цього обранця і до судового рішення, але безперечно те, що антикорупційні органи в надії показати ефективність, хапаються за дріб'язкові справи. Справжніх корупціонерів треба брати за вим'я, а не шукати формального недотримання вимог, допущених без умислу на корупцію.
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16.03.2023 16:07 Відповісти
САП НАБУ - видимість роботи. Типа, ну ви ж бачите скільки справ порушено. Суди також йдуть. Той що? Починає здаватися, що усі ті гучні заяви про вступ до ЄС - не більш ніж передвиборча агітація Зе-команди. Не більш!
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16.03.2023 16:08 Відповісти
НАЗК деклараціями займається
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16.03.2023 16:25 Відповісти
ще один цвях в труну укоаїнського суду ім. зеленського та його шахрайської зграї
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16.03.2023 16:11 Відповісти
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16.03.2023 16:15 Відповісти
По є..бачу чи на палю аж просяться можноВСЕвладці !
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16.03.2023 16:17 Відповісти
- Ви ухилялись від декларування?
- Ні.
- Хотіли виправити?
- Хотів.
- Ще будете недекларувати?
- Ні.
- Рафік нє вінауат вапшє!
Якось так було...
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16.03.2023 16:18 Відповісти
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет....
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16.03.2023 16:21 Відповісти
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- сорок тысяч.
- суд удаляется на совещание..
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16.03.2023 19:25 Відповісти
Рило свяняче ,видно що не грабував народ України,все ж таки слуга бонопарда
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16.03.2023 16:25 Відповісти
От якби він не був слугою зе та курку вкрав з атб то впаяли б строк 5років з конфіскацією.
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16.03.2023 16:26 Відповісти
Насправді стаття і ситуація доволі заплутана.

Оренда житла це ж не володіння майном ? Так, він мабуть це пропустив і не вказав у декларації.
Не виправив. Але НАЗК повідомив, мабуть після крайнього строку подачі. Потім не прийшов на засідання суду.

Тобто за неявку покарали грошима. Норм. А все інше незрозуміло.
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16.03.2023 16:32 Відповісти
Мабуть ви далекі від юриспруденції. Оренда це і є володіння майном. І не тільки володіння а і користування. Від власності відрізняється тим, що у орендаря відсутнє право розпоряджатися (відчужувати) орендоване майно. Ну це щоб так по примітивному
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16.03.2023 17:26 Відповісти
Тоді судді їх відмазали ... Прокуратура повинна подавати апеляцію. У статті про це нічого не сказано.
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16.03.2023 20:35 Відповісти
Какое ещё декларування, он же сиротка не доедает, пухнет голода, там все такие в слуге урода, навыбирали упырей теперь жрите
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16.03.2023 16:35 Відповісти
невинаватаяяяяя... подонки, мрази зеленые. и судьи тоже
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16.03.2023 16:35 Відповісти
Преступление есть, а состава нет... Бывает.
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16.03.2023 16:42 Відповісти
Как ми їх сделалі...
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16.03.2023 16:47 Відповісти
Відгодувався пацик на яйцях по 17 грн. за кілоджоуль...
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16.03.2023 16:54 Відповісти
яка інтелектуальна держиморда
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16.03.2023 17:10 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ
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16.03.2023 17:19 Відповісти
это должен стать последним приговором украинскому судье и суду...
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16.03.2023 17:22 Відповісти
я і не сумнівався слуги недоторканні ім ліш би пасадіть парашенку огиднно що це ще й під час війни
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16.03.2023 17:46 Відповісти
ВАКС визнав "слугу" Камельчука невинуватим у справі про недекларування квартири та кредиту.
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16.03.2023 18:13 Відповісти
Рука руки миє, тому не можна засуджувати зрадника - корупціонера на крові, а дати нагороду і підвищення.
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16.03.2023 18:34 Відповісти
зачьотний йбальнік діпутата.
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16.03.2023 18:41 Відповісти
Волонтьор 100 пудов
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16.03.2023 19:02 Відповісти
Пріоритет у таких питаннях ,має бути у військово-польових судів.Наприклад Лінча...
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16.03.2023 19:02 Відповісти
координати пдра Максима Пашковського - у студію, бо раптом воно, лайно, мій сусід .. бо дехто вже потерпає від народної любові
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16.03.2023 20:11 Відповісти
Та трясьця його матері, коли ви вже нажеретесь , щоб вас всіх шлях трафив, щоб вас курка розребла і заклювала, та вас курва на мою песію посадити треба, без субсидій 2300 грн , не булоб такого рила наїдженого. Тому і нема довіри вам паскудам. Пан Зеленський тобі люди довірили своє життя і свободу, не грай з цим.
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16.03.2023 20:41 Відповісти
Ось така рихВОРма від привладних… Мертвечук та портнов бачуть реальні зрушення в Україні у суддівських…
Оманщина вимагає!!
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16.03.2023 21:50 Відповісти
придивіться до виразу лиця цього ОБИРАНЦЯ
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16.03.2023 21:52 Відповісти
Тому що не Порошенко
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16.03.2023 22:55 Відповісти
Палити суди разом з суддями!!! Всі суди куплені москалями!!!!
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16.03.2023 23:23 Відповісти
Ну вот как можно было голосовать за такую рожу? Какая разница кто был Ещенко в списках? Как?!

римский диктатор Сулла подрабатывал судьей на пенсии. Один раз он должен был судить одного проворовашегося чиновника. Тот пришел с утра розовенький с написанной речью. Сулла посмотрел на него и приказал слугам задушить его до того еще как он успел сказать и слов
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17.03.2023 01:31 Відповісти
Депутат отметил, что "не получил никакой выгоды от недекларирования" и отрицал наличие умысла. Он добавил, что подписал декларацию "не проверяя". Это на каких лохов вообще расчитано.
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17.03.2023 06:45 Відповісти
Його не можна судити, а то на суді він почне валити всіх інших, типу "... я ж не один такой, посмотрите вон на арахамию, резникова, і т.д.". Тоді всіх потрібно буде судити. А хто ж буде вдавати з себе керівництво країни і що це за слуги народу, які не обкрадують народ?
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17.03.2023 07:25 Відповісти
Какая упитанноя коррупцией морда лица, жир стекает-блестит
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17.03.2023 08:15 Відповісти
 
 