Антикорупційний суд виправдав "слугу народу" Пашковського у справі щодо недекларування майна

Вищий антикорупційний суд виправдав підозрюваного у недекларуванні майна нардепа "Слуги народу" Максима Пашковського.

Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

"Пашковського Максима Ігоровича визнати невинуватим у вчинені кримінального правопорушення та виправдати у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення", - оголосив вирок головуючий суддя Сергій Мойсак.

Водночас суд не задовольнив клопотання про скасування грошового стягнення, яке було накладене на депутата у зв’язку з неявкою у судові засідання

Під час судових дебатів прокурор попросив визнати нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень

"З огляду на встановлені обставини вчиненого підсудним кримінального правопорушення, відсутність обтяжуючих та пом’якшуючих обставин прошу призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функції держави на строк 3 роки", - зазначив прокурор.

Читайте також: Декларації за 2021 рік подали лише 7% нардепів. Здебільшого це "слуги", - ЧЕСНО (доповнено). ІНФОГРАФІКА

Після виступу обвинувача головуючий суддя Сергій Мойсак пояснив Пашковському, що той має право подати заяву про закриття кримінального провадження проти нього у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Однак парламентар після нарад з захисниками вирішив виступати у судових дебатах.

Нардеп зауважив, що "не отримав жодної вигоди" від недекларування" та заперечив наявність умислу. Він додав, що підписав декларацію "не перевіряючи".

"Однак це свідчить, що я мав мету щось приховати…Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують", - наголосив Пашковський, зазначивши, що проінформував НАЗК про помилки.

Нагадаємо, раніше САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу "Слуги народу" Максиму Пашковському. Він не вніс до декларації відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн грн.

Пізніше Антикорупційний суд доручив НАБУ здійснити привід "слуги народу" Пашковського.

Також раніше суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування.

Читайте: Справа про премії: Суд відмовився арештувати ексголову "Нафтогазу" Коболєва на вимогу прокуратури