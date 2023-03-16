Антикорупційний суд виправдав "слугу народу" Пашковського у справі щодо недекларування майна
Вищий антикорупційний суд виправдав підозрюваного у недекларуванні майна нардепа "Слуги народу" Максима Пашковського.
Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.
"Пашковського Максима Ігоровича визнати невинуватим у вчинені кримінального правопорушення та виправдати у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення", - оголосив вирок головуючий суддя Сергій Мойсак.
Водночас суд не задовольнив клопотання про скасування грошового стягнення, яке було накладене на депутата у зв’язку з неявкою у судові засідання
Під час судових дебатів прокурор попросив визнати нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень
"З огляду на встановлені обставини вчиненого підсудним кримінального правопорушення, відсутність обтяжуючих та пом’якшуючих обставин прошу призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функції держави на строк 3 роки", - зазначив прокурор.
Після виступу обвинувача головуючий суддя Сергій Мойсак пояснив Пашковському, що той має право подати заяву про закриття кримінального провадження проти нього у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Однак парламентар після нарад з захисниками вирішив виступати у судових дебатах.
Нардеп зауважив, що "не отримав жодної вигоди" від недекларування" та заперечив наявність умислу. Він додав, що підписав декларацію "не перевіряючи".
"Однак це свідчить, що я мав мету щось приховати…Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують", - наголосив Пашковський, зазначивши, що проінформував НАЗК про помилки.
Нагадаємо, раніше САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу "Слуги народу" Максиму Пашковському. Він не вніс до декларації відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн грн.
Пізніше Антикорупційний суд доручив НАБУ здійснити привід "слуги народу" Пашковського.
Також раніше суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування.
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ВСЕ такие , НЕАДЕКВАТ под КАЛАМОЕМ И ДЕРЬМАКОМ КУПИВШИМИ с потрохами все суды , все правоохранительные органы и министерство яйцеголового с МИЛЛИАРДАМИ В ДИВАНЕ ,ОФШОРАХ ! ГНИДЫ 🤢ИЗДЕВАЮТСЯ ,ПОКАЗЫВАЯ , кто в доме хозяин , но этого мало , решили ещё и военных превратить в КРЕПОСТНЫХ!
- Тяжолоє наслєдіє царского рєжима?
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Чума на всіх блаЗЄнських дурнів, що привели все це лайно до влади!
яке гівно понабирали в той антикорсуд так він і судить.
- Ні.
- Хотіли виправити?
- Хотів.
- Ще будете недекларувати?
- Ні.
- Рафік нє вінауат вапшє!
Якось так було...
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет....
- сорок тысяч.
- суд удаляется на совещание..
Оренда житла це ж не володіння майном ? Так, він мабуть це пропустив і не вказав у декларації.
Не виправив. Але НАЗК повідомив, мабуть після крайнього строку подачі. Потім не прийшов на засідання суду.
Тобто за неявку покарали грошима. Норм. А все інше незрозуміло.
Оманщина вимагає!!
римский диктатор Сулла подрабатывал судьей на пенсии. Один раз он должен был судить одного проворовашегося чиновника. Тот пришел с утра розовенький с написанной речью. Сулла посмотрел на него и приказал слугам задушить его до того еще как он успел сказать и слов