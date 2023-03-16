"З нагоди роковин анексії Криму ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - МЗС Туреччини

Міністерство закордонних справ Турецької Республіки з нагоди дев’ятих роковин анексії Криму наголосило на нелегітимності проведеного РФ "референдуму" на півострові і запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС Туреччини.

"Автономна Республіка Крим, що входить до складу України, була анексована Російською Федерацією дев'ять років тому (16 березня) внаслідок нелегітимного референдуму, проведеного з порушенням міжнародного права. З нагоди роковин анексії ми оновлюємо запевнення, що не визнаємо цю ситуацію, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Зазначено також, що становище корінного народу Криму - кримських татар, завжди залишатиметься пріорітетним для роботи турецького МЗС.

"Туреччина і надалі підтримуватиме наших братів кримських татар, щоб вони зберігали свою ідентичність і жили в безпеці та спокої на їхній історичній батьківщині в Криму", - сказано у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються до оборонних дій на території окупованого Криму, - ГУР МО