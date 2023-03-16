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Новини Підтримка Україні
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"З нагоди роковин анексії Криму ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - МЗС Туреччини

туреччина

Міністерство закордонних справ Турецької Республіки з нагоди дев’ятих роковин анексії Криму наголосило на нелегітимності проведеного РФ "референдуму" на півострові і запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС Туреччини.

"Автономна Республіка Крим, що входить до складу України, була анексована Російською Федерацією дев'ять років тому (16 березня) внаслідок нелегітимного референдуму, проведеного з порушенням міжнародного права. З нагоди роковин анексії ми оновлюємо запевнення, що не визнаємо цю ситуацію, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві.

Зазначено також, що становище корінного народу Криму - кримських татар, завжди залишатиметься пріорітетним для роботи турецького МЗС. 

"Туреччина і надалі підтримуватиме наших братів кримських татар, щоб вони зберігали свою ідентичність і жили в безпеці та спокої на їхній історичній батьківщині в Криму", - сказано у заяві.

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Крим (14199) росія (66417) Туреччина (3636) анексія (127)


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Але екпорт томатів в ********* та відпочивальники с Нижнева Тагила більш важливі
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16.03.2023 16:06 Відповісти
ти також міг би відмовитися від їжі, а всі зекономлені гроші відправляв би на потреби ЗСУ. але цього не робиш? то май совість
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16.03.2023 16:20 Відповісти
Звісно, підтримує. Але заради "миру" вмовляє "піти на компроміси" і віддати (тимчасово, звісно, на чергових років так 350-400) якісь території під владу росімперії. Ну, і по дрібничках там ще - "демілітарізація", "денацифікація", "деукраїнізація"...
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16.03.2023 16:43 Відповісти
Но в тихаря продолжим обход санкций и поставки компонентов для производства крылатых ракет!
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16.03.2023 19:08 Відповісти
 
 