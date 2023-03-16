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Новини
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У спецкомітеті ЄП з іноземного втручання закликають негайно звільнити сина генерала СЗР РФ із Ради Європи

томаш,здеховскі

Європейський Союз не може дозволити Росії контролювати процеси ЄС з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Син генерала Служби зовнішньої розвідки Росії має бути негайно звільнений з посади виконавчого директора структури Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член спеціального комітету з іноземного втручання, включаючи дезінформацію Томаш Здеховскі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо дозволити російським рукам контролювати боротьбу ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Головування сина російського генерала зовнішньої розвідки в Moneyval (структура Ради Європи з протидії відмиванню грошей - ред.) - це найбільший скандал у питаннях російського проникнення в інститути ЄС від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року", - заявив він.

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"Він має бути звільнений негайно. Рада Європи має діяти швидко", - підсумував європарламентар.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало розслідування про те, син генерала Служби зовнішньої розвідки РФ Володимира Небиваєва 39-річний Ігор Небиваєв очолює у Страсбурзі структуру Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval.

Автор: 

Європарламент (1055) відмивання грошей (410) росія (66417) Рада Європи (466) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+27
А шо так можна було?? Всі про це знали і всім було насрати до цих пір?
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16.03.2023 16:48 Відповісти
+21
Нефига себе. Вот это прикол. Нормально так Европа 20 лет жопой торговала, если бы не американцы и англичане, то их бы уже кацапы на куски разорвали, подкупая продажных политиков. И нам спасибо пусть скажут. Без нас и также поляков, литовцев, латышей и эстонцев кацапы бы катком проехались по всей Европе. Немецкие женщины бы вспомнили русаков-насильников, которые совершали чудовищные преступления в 45-ом году при оккупации Германии. Забыли, что красноармейцы делали с ними, включая и сексуальное насилие над детьми. Хотя кацапы же их расстреливали всех как свидетелей, немудрено, что под оккупацией США не все поняли, от чего их спасли американцы и англичане, если бы большевики смогли их захватить целиком.
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16.03.2023 16:52 Відповісти
+17
А-ха... Шо, правда?
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16.03.2023 16:46 Відповісти
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А-ха... Шо, правда?
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16.03.2023 16:46 Відповісти
Здуріти можна! То навіть не імпотенція...
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16.03.2023 18:54 Відповісти
Правильне вимога! Сина - звільнити!Генерала - ввести до складу комітету! За сумісництвом...
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16.03.2023 16:47 Відповісти
А шо так можна було?? Всі про це знали і всім було насрати до цих пір?
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16.03.2023 16:48 Відповісти
Ви ж на дерьмака дивитися? І що? Та і Рада з жопоблоком? Льовочкін нічого не говорить,
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16.03.2023 17:09 Відповісти
ОХУІТИ МОЖНА! Це правда?!?!?!
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16.03.2023 16:51 Відповісти
Нефига себе. Вот это прикол. Нормально так Европа 20 лет жопой торговала, если бы не американцы и англичане, то их бы уже кацапы на куски разорвали, подкупая продажных политиков. И нам спасибо пусть скажут. Без нас и также поляков, литовцев, латышей и эстонцев кацапы бы катком проехались по всей Европе. Немецкие женщины бы вспомнили русаков-насильников, которые совершали чудовищные преступления в 45-ом году при оккупации Германии. Забыли, что красноармейцы делали с ними, включая и сексуальное насилие над детьми. Хотя кацапы же их расстреливали всех как свидетелей, немудрено, что под оккупацией США не все поняли, от чего их спасли американцы и англичане, если бы большевики смогли их захватить целиком.
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16.03.2023 16:52 Відповісти
і чи це одиничний випадок??чого ми ще не знаємо?не думав що все настільки погано,тепер зрозуміло чому ***** було настільки впевнене..
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16.03.2023 16:53 Відповісти
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
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16.03.2023 20:45 Відповісти
Це повний *******.
А корупція при цьому у нас, не забувайте!
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16.03.2023 16:54 Відповісти
Так то йшлося про дріб'язкову, побутову корупцію - 500-1000 $ у лікарні за операцію, 5000 $ за "білий квиток" тощо. А купівля топ-чиновників та політиків - то вже не корупція, а "взаімовиґодноє международноє сатруднічєство".
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16.03.2023 17:13 Відповісти
От таких новостей уже не понятно - плакать или смеяться
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16.03.2023 16:54 Відповісти
У нас теж син полковника ФСБ сидить в ОП канцлером височайшего. Якби його батька не був полковником ФСБ, то він таким могутнім канцлером ніколи не став би.
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16.03.2023 16:57 Відповісти
💯👍это В Украине ДЕРЬМАК УПРАВЛЯЕТ Украиной , через своего марионета , но абсолютно не отвечает за подлости - СЛИВ СПЕЦОПЕРАЦИИ « ВАГНЕРОВЦЕВ» , разминированием Чонгара и минных полей, расформирование танкового полка под Киевом , Подчинение себе всех силовых структур , унижение ЗСУ, МАРОДЕРСТВО НА МИЛЛИАРДЫ , преследование - Ген Кривоноса, Ген Марченко,Президента Порошенко, Тани Черновол, Патриотов Рифмастера …………
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16.03.2023 17:17 Відповісти
Шо ни день так новость!врага держать в такой структуре!их порашистов всех гнать страной метлой с ЕС!Беспредел полный!
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16.03.2023 17:00 Відповісти
ОСЕЛ КРИВОРІЗЬКИЙ теж троянський кінь кацапів.
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16.03.2023 17:00 Відповісти
У Ермака папаня фсб шный полковник , и вас73% это не ВОЛНОВАЛО⁉️
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16.03.2023 17:18 Відповісти
Кому вы отвечаете?
Это однодневный лахтинский тролль с вчерашней регистрацией.
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16.03.2023 17:24 Відповісти
Папаша у него генерал ГРУ, но это ничего не меняет
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16.03.2023 18:01 Відповісти
А може вже треба не тільки "вимагати", але й влаштувати якійсь демарш "не можемо працювати під таким керівництвом"? Чи у структурі вже достатньо представників славного племені "какаяразніца"?
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16.03.2023 17:03 Відповісти
Це, в принципі, стара радянсько-російська традиція, зрощення силового блоку та міжнародних організацій. Був такий собі Шелепін, у 40-50-х робив партійно-господарську кар'єру, потім став головою КГБ, після відставки пересунули його на іншу посаду і, зрештою, він став головою ВЦРПС, що для СРСР було цілком нормально - якщо начальник, якщо потрапив в обойму, то все одно куди тебе поставлять, ти керуватимеш. І на цій посаді він потрапив на міжнародний конкрес трейд-юніонів. Зайшов до зали, і мертва тиша. І одне лише питання до нього - Яке відношення каральна спецслужба має до профспілок, ми з вами співпрацювати відмовляємось
Але час зараз інший та моральні норми теж інші.
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16.03.2023 17:04 Відповісти
Комссса шелепка было сослано на выссыпысы как блахадарнасть от брижнева за смещение мыкыты.
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16.03.2023 19:10 Відповісти
Європа розбереться з синками гебешними,однозначно.А ми?????????
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16.03.2023 17:05 Відповісти
А у вас оп повне таких, СБУ також та і друзі головного розвідника не патріоти
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16.03.2023 17:07 Відповісти
Так ми ж теж Европа...
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16.03.2023 17:24 Відповісти
Ага, вже 100 років як "розбирається".
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16.03.2023 17:23 Відповісти
и чего так взволновались? хороший же директор, неубиваевый.
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Ех, сталіна на нас нет... «Сын за отца не отвечает» - слова Сталина на совещании передовых комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба, который сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян».
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16.03.2023 17:43 Відповісти
Уху ела мардва шоли.
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16.03.2023 19:05 Відповісти
Назначили кацапа в структуру по борьбе с отмыванием денег, они там больные на всю голову. 🤣🤣
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16.03.2023 19:30 Відповісти
ого, не только у нас, оказывается. выпаливать нужно с корнями, а не ждать как у нас по 8 лет с моря погоды просветления и хирургической замены мозга.
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16.03.2023 21:02 Відповісти
ще б медвєдєва туди призначили

європа взагалі зажиріла у своєму комфорті, ні служби безпеки ні розвідки
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16.03.2023 21:23 Відповісти
 
 