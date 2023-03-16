У спецкомітеті ЄП з іноземного втручання закликають негайно звільнити сина генерала СЗР РФ із Ради Європи

Європейський Союз не може дозволити Росії контролювати процеси ЄС з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Син генерала Служби зовнішньої розвідки Росії має бути негайно звільнений з посади виконавчого директора структури Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член спеціального комітету з іноземного втручання, включаючи дезінформацію Томаш Здеховскі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо дозволити російським рукам контролювати боротьбу ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Головування сина російського генерала зовнішньої розвідки в Moneyval (структура Ради Європи з протидії відмиванню грошей - ред.) - це найбільший скандал у питаннях російського проникнення в інститути ЄС від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року", - заявив він.

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"Він має бути звільнений негайно. Рада Європи має діяти швидко", - підсумував європарламентар.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало розслідування про те, син генерала Служби зовнішньої розвідки РФ Володимира Небиваєва 39-річний Ігор Небиваєв очолює у Страсбурзі структуру Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval.