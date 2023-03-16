Кулеба та глава МЗС Китаю Цінь Ган обговорили українську "формулу миру" та важливість принципу територіальної цілісності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із китайським колегою Цінь Ганом.

Про це глава МЗС України повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив на важливості "формули миру" для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні.

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