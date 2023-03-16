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Новини Війна
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Кулеба та глава МЗС Китаю Цінь Ган обговорили українську "формулу миру" та важливість принципу територіальної цілісності

ган,цінь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із китайським колегою Цінь Ганом.

Про це глава МЗС України повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив на важливості "формули миру" для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні.

Також читайте: Кулеба та Блінкен обговорили можливості прискорення доставки артилерійських боєприпасів

Автор: 

Китай (4737) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Українська формула миру це нові закони для ЗСУ, звільнення кадрових офіцерів і відмивання корупційними органами слуг народу за корупцію. А що там Кулеба з новими дипломатами нову дипломатію пише, то перекреслює усі інші міжнародні новини та і відносини також.
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16.03.2023 17:04 Відповісти
+7
От хоч три дні копай, а пункту "Вступ до НАТО" в цій опері "ля-ля тополя" не знайдете. Просто солодка водичка, ширма, і популізм. Щоб і тут не прибили, і на Заході не офігіли, і залишити тунель на майбутні договорняки з Кацапією.
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16.03.2023 17:00 Відповісти
+6
А щось їнше не можна було обговорити ? Наприклад агрессію Московії !
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16.03.2023 17:00 Відповісти
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От хоч три дні копай, а пункту "Вступ до НАТО" в цій опері "ля-ля тополя" не знайдете. Просто солодка водичка, ширма, і популізм. Щоб і тут не прибили, і на Заході не офігіли, і залишити тунель на майбутні договорняки з Кацапією.
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16.03.2023 17:00 Відповісти
А щось їнше не можна було обговорити ? Наприклад агрессію Московії !
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16.03.2023 17:00 Відповісти
Это хорошо, несмотря на все поведение Китая и их феноменальное лицемерие к лаоваям. Значит, признают нас как состоявшееся государство, которое будет играть роль в жизни планеты. Год назад они этого не делали. Германия, кстати, в феврале тоже, если вдруг кто-то забыл, несмотря на быдляцкое поведение Мельника и игра в обиженку на Штайнмайера, который просто признал свою прошлую неправоту и готов исправиться.
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16.03.2023 17:01 Відповісти
Українська формула миру це нові закони для ЗСУ, звільнення кадрових офіцерів і відмивання корупційними органами слуг народу за корупцію. А що там Кулеба з новими дипломатами нову дипломатію пише, то перекреслює усі інші міжнародні новини та і відносини також.
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16.03.2023 17:04 Відповісти
в перекляді з дипльоматичної на людську мову ніхто нікого не слухав, пожрали все що було на столі і розійшлися.
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16.03.2023 17:06 Відповісти
Мистецтво справжньої дипломатії полягає у тому, щоб бездоганною, псячою мовою, якомога лагідніше казати небезпечному, злому псу: " Який же ти гарненький, песику!", поки підшукуєш йому міцний кийок.
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16.03.2023 17:31 Відповісти
це все байки що дипльоматія може щось гльобально вирішити.

їх розпускають нездари щоб виправдати свої зашквари, мовляв дипльоматія щось порішала.

дипльоматія не може змусити голодного не хотіти їсти.

от і все.
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16.03.2023 17:40 Відповісти
то чию "формулу" вони обговорювали - нашу (10принципів Зе); чи китайську 12пунктів, з першим пунктом про ""?
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Двічі перечитала. Вони нічого не обговорювали, так про погоду,бо такі речі доводять чітко,професійно і правдиво.
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16.03.2023 17:22 Відповісти
******* обговорил... да дебил он...
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16.03.2023 17:24 Відповісти
обсуждал с третьим помощником младшего клерка
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16.03.2023 17:34 Відповісти
F = (rus ni, peace da);

pryblyznyi ocherk grafika:

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16.03.2023 17:52 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Немецкий концерн Rheinmetall уже создал концепцию танкового завода в Украине и передал ее прав-тву ФРГ. Это предложение уже как месяц лежит не росмотрено на https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Банковой !Я думаю,что будет таже история,что с заводом https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80?src=hashtag_click #Байрактар .Люди посмотрят на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5?src=hashtag_click #коррупционное https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #болото https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #банковой и уедут
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16.03.2023 18:26 Відповісти
 
 