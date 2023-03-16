Кулеба та глава МЗС Китаю Цінь Ган обговорили українську "формулу миру" та важливість принципу територіальної цілісності
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову із китайським колегою Цінь Ганом.
Про це глава МЗС України повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.
Кулеба наголосив на важливості "формули миру" для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні.
Топ коментарі
+10 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар16.03.2023 17:04 Відповісти Посилання
+7 CrossFirenko
показати весь коментар16.03.2023 17:00 Відповісти Посилання
+6 Елена Сухова
показати весь коментар16.03.2023 17:00 Відповісти Посилання
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їх розпускають нездари щоб виправдати свої зашквари, мовляв дипльоматія щось порішала.
дипльоматія не може змусити голодного не хотіти їсти.
от і все.
pryblyznyi ocherk grafika:
@JaWernulsa
Немецкий концерн Rheinmetall уже создал концепцию танкового завода в Украине и передал ее прав-тву ФРГ. Это предложение уже как месяц лежит не росмотрено на https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Банковой !Я думаю,что будет таже история,что с заводом https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80?src=hashtag_click #Байрактар .Люди посмотрят на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5?src=hashtag_click #коррупционное https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #болото https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #банковой и уедут