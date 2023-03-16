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Новини Судова реформа
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Судова реформа: Етична рада визначилася з кандидатами до Вищої ради правосуддя за квотою президента

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Етична рада визначила такими, що відповідають критерію професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя від Президента України трьох кандидатів.

Про це заявила Етична рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"16 березня Етична рада ухвалила рішення щодо відповідності критерію професійної етики і доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такими, що відповідають критерію професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена ВРП, визнано три особи, а саме: Олега Коліуша, Івана Назарова та Лесю Музику.

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Водночас такими, що не відповідають критерію професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена ВРП, Етична рада визнала 8 осіб, а саме: Олену Говоруху, Євгенію Деменкову, Іллю Кравченка, Світлану Кустову, Олександра Мельнікова, Олександра Серьогіна, Миколу Сірого та Олексія Шевчука.

Також повідомляється, що ще три кандидати подали заяви про припинення участі у конкурсі, з яких один - до проведення етапу співбесід, а двоє - після.

Як повідомлялося, 8 березня в Етичній раді поінформували про завершення співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України. Згідно з законом "Про Вищу раду правосуддя", ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент, двох - обирає Верховна Рада, двох - з’їзд адвокатів, двох - всеукраїнська конференція прокурорів, двох - з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

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Вищий антикорупційний суд тільки за сьогодні відмазав двох Слуг Народу: Камельчука і Пашковського
Що значить ЗЕбанда призначила правильного керівника НАБУ і відразу справи у них пішли
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16.03.2023 17:12 Відповісти
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Читаю, що антикорупційні органи не побачили криміналу у двох слуг,які АВТОМАТИЧНО підписали декларацію. А суддя хто? Кожний день тягне болото на дно цими квотами, сватами, слугами
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Ще одні спеціалісти з мінєту?
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Нелегкая это работа - разбираться в сортах говна, тем более уже зеленого...
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16.03.2023 17:16 Відповісти
Це все кубло однак доведеться пустити під ніж рано чи пізно. Яке же вони задрали своїми безкінечними реформами, хітромудрими та антилюдськими кодексами, /які до нашої ери були в Римі доступні любому громодянину/ і божевльними зарплатами та пенсіями.
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16.03.2023 17:22 Відповісти
 
 