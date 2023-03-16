Судова реформа: Етична рада визначилася з кандидатами до Вищої ради правосуддя за квотою президента
Етична рада визначила такими, що відповідають критерію професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя від Президента України трьох кандидатів.
Про це заявила Етична рада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"16 березня Етична рада ухвалила рішення щодо відповідності критерію професійної етики і доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, такими, що відповідають критерію професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена ВРП, визнано три особи, а саме: Олега Коліуша, Івана Назарова та Лесю Музику.
Водночас такими, що не відповідають критерію професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена ВРП, Етична рада визнала 8 осіб, а саме: Олену Говоруху, Євгенію Деменкову, Іллю Кравченка, Світлану Кустову, Олександра Мельнікова, Олександра Серьогіна, Миколу Сірого та Олексія Шевчука.
Також повідомляється, що ще три кандидати подали заяви про припинення участі у конкурсі, з яких один - до проведення етапу співбесід, а двоє - після.
Як повідомлялося, 8 березня в Етичній раді поінформували про завершення співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України. Згідно з законом "Про Вищу раду правосуддя", ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент, двох - обирає Верховна Рада, двох - з’їзд адвокатів, двох - всеукраїнська конференція прокурорів, двох - з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.
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