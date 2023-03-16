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Новини Війна Різня в Бучі
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Польща не хоче повторення Бучі, Ірпеня чи Бахмуту на своїй території, тому посилюємо армію, - міністр оборони Блащак

блащак

Польща не хоче бачити на своїй території "Бучу" чи "Бахмут", а відтак готується протидіяти зовнішньому агресору шляхом посилення власної армії та зміцнення союзницьких зв’язків.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр оборони Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, досвід України свідчить про необхідність негайного захисту всієї території країни. Він підкреслив, що діяти згідно з доктриною попереднього польського уряду, яка передбачала оборону країни на лінії Вісли, "було б не лише хибно, але й ганебно".

"Ми не хочемо повторення в Польщі Бучі, Ірпеня чи Бахмута. Звідси мої рішення створити 18-ту механізовану дивізію та 1-шу піхотну дивізію легіонів, які дислокуватимуться у східній Польщі", - зазначив очільник Міноборони.

Він додав, що після жорстокого нападу РФ на Україну Варшава робить ще більше закупівель зброї та військової техніки як за кордоном, так і на польських оборонних підприємствах.

Блащак повідомив, що на початку квітня цього року польська армія отримає замовлені торік танки Abrams, які разом з південнокорейськими гаубицями К9 і танками К2 гарантуватимуть безпеку Польщі на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

"Вони закриють "Брестські ворота", щоб відлякати кожного потенційного агресора. Ми не дозволимо, щоб будь-які імперські прагнення призвели до порушення кордонів Польщі", - додав польський міністр.

Читайте: Ця війна означає кінець Путіна, - Блащак

Автор: 

Польща (8659) Буча (542) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+12
Це коли країна думає і про безпеку і про народ і про дороги, а не тільки про буковель і шашлики.
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16.03.2023 17:19 Відповісти
+10
Та ну... Якщо ви будете посилювати армію, то не зможете будувати дороги.
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16.03.2023 17:18 Відповісти
+6
К 2015 году Польша будет иметь сильнейшую армию в Европе. И по количеству и по качеству будет больше и лучше, чшм ВС Германии, Франции и Скандинавских стран вместе.
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16.03.2023 17:23 Відповісти
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Та ну... Якщо ви будете посилювати армію, то не зможете будувати дороги.
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16.03.2023 17:18 Відповісти
Це коли країна думає і про безпеку і про народ і про дороги, а не тільки про буковель і шашлики.
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16.03.2023 17:19 Відповісти
Марна суперечка,так як кожен своїх буде вважати самими хоробрими і самими сміливими
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16.03.2023 17:29 Відповісти
Сила духу війська важливий фактор, але також важливими є підготовка, і якісне ******* озброєння. Підготовлений і навчений воїн з гарним озброєнням напевне буде мати високий бойовий дух. Та й у патріотизмі полякам не займати.
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16.03.2023 22:18 Відповісти
Поляки обирають адекватну владу не те що ми....
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16.03.2023 17:22 Відповісти
К 2015 году Польша будет иметь сильнейшую армию в Европе. И по количеству и по качеству будет больше и лучше, чшм ВС Германии, Франции и Скандинавских стран вместе.
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16.03.2023 17:23 Відповісти
Дурь несусветная! Дороги, дороги и еще раз дороги должны быть в приоритете
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16.03.2023 17:23 Відповісти
Вірно робите. Вчіться на помилках української влади, яка хотіла щось побачити в очах путіна. І ще одне не забудьте, зробіть ретельну перевірку всіх своїх урядовців, партій, політиканів, на предмет зв'язків з московією. Всіх москалів які заїхали до вас за останні 30 років депортуйте а то руський мір прийде і до вас
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16.03.2023 17:24 Відповісти
Зате нам ποχγ! Закону про носіння зброї немає тому, якщо повторюються Буча та Ірпінь ніхто з домогосподарок опору не чинитиме.
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16.03.2023 18:44 Відповісти
 
 