Польща не хоче повторення Бучі, Ірпеня чи Бахмуту на своїй території, тому посилюємо армію, - міністр оборони Блащак

Польща не хоче бачити на своїй території "Бучу" чи "Бахмут", а відтак готується протидіяти зовнішньому агресору шляхом посилення власної армії та зміцнення союзницьких зв’язків.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр оборони Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, досвід України свідчить про необхідність негайного захисту всієї території країни. Він підкреслив, що діяти згідно з доктриною попереднього польського уряду, яка передбачала оборону країни на лінії Вісли, "було б не лише хибно, але й ганебно".

"Ми не хочемо повторення в Польщі Бучі, Ірпеня чи Бахмута. Звідси мої рішення створити 18-ту механізовану дивізію та 1-шу піхотну дивізію легіонів, які дислокуватимуться у східній Польщі", - зазначив очільник Міноборони.

Він додав, що після жорстокого нападу РФ на Україну Варшава робить ще більше закупівель зброї та військової техніки як за кордоном, так і на польських оборонних підприємствах.

Блащак повідомив, що на початку квітня цього року польська армія отримає замовлені торік танки Abrams, які разом з південнокорейськими гаубицями К9 і танками К2 гарантуватимуть безпеку Польщі на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

"Вони закриють "Брестські ворота", щоб відлякати кожного потенційного агресора. Ми не дозволимо, щоб будь-які імперські прагнення призвели до порушення кордонів Польщі", - додав польський міністр.

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