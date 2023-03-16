Росія скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей, - комісія ООН
Російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в різних областях України, багато з яких є воєнними злочинами.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.
Як наголошується в процитованому в четвер на пресконференції звіті, до воєнних злочинів належать напади на цивільних осіб та об'єкти енергетичної інфраструктури, навмисні вбивства, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення і депортація дітей.
"Докази комісії свідчать, що у взятих під свій контроль районах російська влада вчинила навмисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не беруть участі в бойових діях, що є воєнним злочином і порушенням права на життя", - заявили в ООН.
Крім цього, росіяни вчиняли напади з застосуванням зброї вибухової дії в населених районах, що є однією з головних причин жертв серед цивільного населення.
"Комісія була вражена масштабами руйнувань, які вона побачила під час своїх поїздок", - наголосили в ООН.
Також зазначається, що хвилі нападів РФ на енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня 2022 року можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.
Комісія рекомендує розслідувати всі порушення і злочини та притягувати винних до відповідальності і на національному, і на міжнародному рівнях. Вона закликає до всеосяжного підходу до відповідальності, який передбачає і кримінальну відповідальність, і право жертв на встановлення істини, репарації.
Для підготовки доповіді комісія відвідала 56 населених пунктів і опитала 348 жінок і 247 чоловіків. Слідчі комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця тримання під вартою і заподіяння тортур, а також залишки зброї, ознайомившись із великою кількістю документів і доповідей.
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У звіті наводяться численні приклади конкретних епізодів воєнних злочинів, скоєних росіянами.
"Зібрані докази свідчать про дуже поширену практику масових страт у 17 населених пунктах Чернігівської, Харківської, Київської та Сумської областей - з найбільшою кількістю у Київській області, зокрема у місті Буча. Комісія підтвердила страту 65 чоловіків, двох жінок та 14-річного хлопчика", - зазначено у звіті.
У комісії наголосили, що деякі жертви було знайдено зі зв'язаними руками чи ногами. Згідно з медичними записами та фотографіями, найбільш поширеним способом вбивства був постріл у голову зблизька.
Також комісія знайшла достатньо доказів про випадки розстрілу росіянами евакуаційних авто.
"Напади сталися, коли цивільні особи намагалися евакуюватися або виконували рутинну діяльність. У всіх випадках потерпілі були в цивільному, без зброї, пересувалися на цивільних автомобілях, деякі були з табличками "Діти" на вікнах", - йдеться у звіті.
У комісії розповіли про створені росіянами місця позбавлення волі: "Камери були переповнені, людей змушували спати на підлозі або по черзі. Іноді чоловіків, жінок і дітей тримали разом. [Людям] не вистачало світла та вентиляції, було важко дихати, повідомлялося про відсутність обігріву за мінусових температур. Санітарні умови були неналежними, іноді з відрами або пляшками в якості туалету і з обмеженими або відсутніми можливостями помитися. В одному випадку десять людей похилого віку загинули внаслідок нелюдських умов у шкільному підвалі, тоді як інші затримані, зокрема діти, змушені були перебувати в одному приміщенні з тілами померлих".
У звіті описується, як росіяни катували українців: "…Побиття прикладами автоматів чи кийками, тортури електрошокером, зґвалтування та тривале перебування на холоді. У деяких випадках за тортурами слідували страти <…> Одним із методів тортур були удари струмом за допомогою польового телефону "Тапік ", підключеного до електричного кабелю із затискачами, прикріпленими до ступнів, пальців або чоловічих статевих органів. Зловмисники назвали це "дзвінком Леніну" або "дзвінком Путіну". Інші методи передбачали підвішування затриманих до стелі зі зв'язаними руками, у так звану "позу папуги", удушення кабелями, удушення поліетиленовими пакетами чи протигазами, зґвалтування та інші форми сексуального насильства. Жертви стали свідками смерті ув'язнених після жорстоких тортур".
Комісія задокументувала випадки сексуального насильства за участю жінок, чоловіків та дітей віком від чотирьох до 82 років у дев'яти областях України та у РФ.
"Членів сім'ї, у тому числі дітей, іноді змушували дивитися, як злочинці ґвалтують їхніх рідних <…> Зґвалтування відбувалися під дулом пістолета, з крайньою жорстокістю та з актами тортур, наприклад, побиттям та удушенням. Злочинці іноді погрожували вбити жертву або її родину, якщо вона чинила опір. У деяких випадках кілька солдатів ґвалтували одну й ту саму жертву, або зґвалтування одного й того ж потерпілого було скоєно кілька разів. В одному випадку жертва була вагітна і благала солдатів пощадити її. За кілька днів у неї стався викидень".
Комісія також проаналізувала відео, на якому російські військові кастрували, а потім розстріляли полоненого українського солдата.
Голова комісії ООН Ерік Месе сказав, що його команда поки не виявила доказів геноциду з боку РФ в Україні. Однак він зазначив, що фахівці продовжують вивчати докази і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" щодо можливого геноциду.