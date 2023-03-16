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Новини Судова реформа
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Рада наступного тижня збирається обмежити доступ до судового реєстру та дозволити не проводити запис судових засідань, - Фундація DEJURE

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада наступного тижня збирається прийняти два законопроєкти: 8359, що дозволяє не проводити запис судових засідань, та 7033-д, що передбачає обмеження доступу до судового реєстру.

Про це повідомила Фундація DEJURE, передає Цензор.НЕТ.

"Під шумок" учорашніх хороших новин Верховна Рада наступного тижня збирається прийняти два шкідливі законопроєкти: №8359, що дозволяє не проводити запис судових засідань, та №7033-д, що передбачає обмеження доступу до судового реєстру.

Що не так із законопроєктом №8359?

Він передбачає, що під час воєнного чи надзвичайного стану "у разі об’єктивної неможливості" повністю фіксувати судове засідання технічно, секретар записує лише істотні моменти розгляду справи у протоколі. Це дає нескінченний простір для зловживання. Що таке об’єктивна неможливість? Будь-який суддя може трактувати й використовувати це по-своєму.

Згадаймо лише одне з засідань у справі щодо частини "плівок Вовка", коли зникло світло лише на одному поверсіАбо суддю Заічко, яка на плівках, що були опубліковані "Слідством.інфо" розповідала, як потрібно знищити запис засідання, щоб змінити текст рішення. Якби в обох цих випадках діяли запропоновані законопроєктом №8359 норми, судді б легко позбулися головного болю, вказуючи, що "об’єктивно не можна здійснити запис", і змінювали б текст рішення досхочу чи просто не фіксували б суперечливі моменти.

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Що не так із законопроєктом №7033-д?

По-перше, пропонується на час дії воєнного стану надати суддям право визначати на власний розсуд, яка інформація у рішенні може не опубліковуватися з мотивів безпеки, якщо справа розглядалась у відкритому засіданні. Це відкриває нескінченний простір для зловживань.

По-друге, держава може суттєво обмежити можливість українців вільно отримувати інформацію, яка становить значний суспільний інтерес. Зокрема, рішення у справах про злочини проти основ нацбезпеки, охорону держтаємниці, недоторканості держкордонів, призову і мобілізації, а також порядку несення військової служби пропонується взагалі приховати від громадськості на час дії воєнного стану та рік після його закінчення (хоча такі рішення все ще ухвалюватимуться на відкритих засіданнях).

Врешті-решт, законопроєкт пропонує не зазначати у судових рішеннях ще й низку відомостей щодо, наприклад, об’єктів критичної інфраструктури. Проблема в тому, що перелік таких об’єктів нестабільний і неповний, а відомості щодо решти об’єктів критичної інфраструктури й так доступні у відкритих джерелах", - йдеться у заяві.

Рада наступного тижня збирається обмежити доступ до судового реєстру та дозволити не проводити запис судових засідань, - Фундація DEJURE 01

Автор: 

ВР (15073) суд (11757) судова реформа (1462) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+37
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16.03.2023 17:36 Відповісти
+29
не розслабляємось, ржемо й далі?
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16.03.2023 17:34 Відповісти
+28
Таак, зєлєпузікі продовжують узупрацію влади!
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16.03.2023 17:34 Відповісти
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не розслабляємось, ржемо й далі?
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16.03.2023 17:34 Відповісти
Таак, зєлєпузікі продовжують узупрацію влади!
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16.03.2023 17:34 Відповісти
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16.03.2023 17:36 Відповісти
Може досить на сьогодні шокової інформації. Війна,а слуги "резвяться "
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16.03.2023 17:34 Відповісти
Всіх суддів на фронт, там у них на все вистачить часу.
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16.03.2023 17:35 Відповісти
Не зміщуйте акценти.
Цей "закон" хочуть прийняти зелені держиморди з ОПи та Верховної Ради.
То може їх на фронт? На розмінування та риття окопів.
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16.03.2023 17:36 Відповісти
А потім будемо бачити ображені мармизи верховних держиморд із воплями "Чому нас не беруть в ЄС ?!!!".
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16.03.2023 17:35 Відповісти
Чому нам не дають ф-16?
Пліснява працює на кремль
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16.03.2023 18:14 Відповісти
Короче, щас по бырику примут постанову о засекречивании цен для МО, особенно на яйца, яблоки, буряк и капусту !
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16.03.2023 17:39 Відповісти
Вони кажись уже все зробили для узурпації влади ! Даже не чекали закінчення війни. Зараз почнуться договорники з путлером та отримання золотого ярлика на князювання ! Зброю НАТО відвезуть до Москви. Як добре що уся увага на війскових діях !
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16.03.2023 17:40 Відповісти
Видимо, это и есть обещанное контрнаступление на самих себя. Наступления орков мало, надо еще им помочь в их наступлении нашим контрнаступлением. Да только вот, хорошо контрнаступает тот, кто контрнаступает последним. Выпускникам трускавецкого университета имени коломойского есть смысл не забывать этот общеизвестный факт.
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16.03.2023 17:43 Відповісти
Зекоманда, користуючись тим, що в країні війна, продовжує поступово перетворювати Україну на місцевий аналог паРаши. Вони впевнені, що прийшли надовго і робитимуть тут усе, що захочуть.
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16.03.2023 17:45 Відповісти
73 процента голосовали именно за это
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16.03.2023 17:47 Відповісти
Аферісти можуть і 100% населення обдурити !
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16.03.2023 17:50 Відповісти
Ця ракова пухлина на тілі України під назвою "Рада" завжди була скупченням корупціонерів,бандитів,ідіотів та збоченців.Можливо на самому її початку там ще бігали романтики і патріоти,але вони там же на початку і кінчилися.Біда в тому,що цю пухлину медикаментозно не вилікуєш,жодні реформи,жодні вибори не допоможуть...Тільки хірургія,вирізати,продезинфікувати і створити щось зовсім нове,не таке жирне,не таке дороге і на кардинально інших умовах...
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16.03.2023 17:47 Відповісти
Слуги нас наближають до путлука
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16.03.2023 17:49 Відповісти
Оleksа_UA

@Oleksa_UA66

В той час, коли країна за останні гроші купувала генератори і дрова, у Міненерго продавали вугілля державних шахт Ахметову наполовину дешевше ринкової ціни. Далі посередники перепродовували його ТЕС, школам, військовим - всім нам.
Зеленський, - це така деолігархізація?

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16.03.2023 17:49 Відповісти
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16.03.2023 17:51 Відповісти
И кто ж финансирует эту сомнительную организацию как Фундація DEJURE? Если те, кто против власти, то все понятно.
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16.03.2023 17:51 Відповісти
Нравится тебе Украинская дерьмакократия?
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16.03.2023 17:54 Відповісти
І шо вітворають ти дивись шо робиться люді
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16.03.2023 17:52 Відповісти
З контитуційними правами українців ZEкоманда майже покінчила, тепер утисків зазнає суд.
Ох не даремно за цю мразоту бородаті БАРИШні лаврські молились.
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16.03.2023 18:01 Відповісти
Рада наступного тижня збирається обмежити доступ до судового реєстру та дозволити не проводити запис судових засідань, Джерело:

По справді "народний" суд іменем України, який приховує свої дії від народу, так навіщо народу такий суд?, хай депутати його і утримують з власної кішені і сами там судяться між собою , а народу потрібно вибирати суддів без посередньо на 2 роки чи як робота не задовільна то і на рік з наступною відповідальністю, до речі депутатів теж потрібно міняти раз в 2 роки як в США і нічого страшного в цьому немає навпаки більш демократії і меньше корупції і зрадни.
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16.03.2023 18:04 Відповісти
портнов рулить як і раніще? чи може за кулісами повернули голос мертветчуку? не дарма ця гнила діжка каломойський дубінського піарить ((((
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16.03.2023 18:10 Відповісти
Ну що, хотьПаржом бачать різницю між патріотичними гундосіками про ЄС та НАТО та реальними справами
слуг урода, по облаштуванню диктатури сталінізму зЕленізму. Далі, розстріляні трійки
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16.03.2023 18:10 Відповісти
Ні в одній країні, де укріпилась диктатура, не замічали на початку як плавно приходить диктаторський режим,

працівники поліції повсюди починають порушувати закони і це входить у звичку, їх покриває команда зверху спускати все на тормозі, але ж справи фіксуються і ведуться і поступово багато поліцейських будуть залежні від органів надзору, або виконуєш або тюрьма...

Всюди на керівних посадах розтавляються свої люди... Поступово йде рейдерський захват великих бізнесів не з команди.... просто пропунують або продати або заставляють...

Закривають всі незалежні ЗМІ..

Ну а потім просто починають виставляти липові рейтинги про 80% підтримки.. І змінюють виборчу систему під себе..
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16.03.2023 18:20 Відповісти
пропоную депутатам паралельно прийняти закон "Про кримінальну відповідальність суддів за прийняття неправосудних рішень " з санкцією від 10 років обмеження волі .в пояснювальній записці вказати - з метою забезпечення конституційного права громадян на справедливиу суд перешкоджання винесення судами замовних вироків , очищення судової системи від недоброчесних суддів.
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16.03.2023 18:36 Відповісти
только разгон - позорный с привлечением к суду каждого первого - спасет Украину тот позора...
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16.03.2023 20:04 Відповісти
Зелена диктатура останнім часом дуже поспішає, геть не паляться, кожне нове рішеннямспрямоване на обмеження прав народу, особливо військових. Мабуть рейтинг зеленої банди уже під плінтусом.
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16.03.2023 20:06 Відповісти
Холопам не треба знати що роблять царі
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16.03.2023 20:08 Відповісти
До такого навіть на Кацапії не додумались.
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16.03.2023 20:10 Відповісти
Судді знищували країну разом з виродками адвокатами, чи не пора надати право потерпілим від дій таких "суддів" та "адвокатів" по законам їх приземлити?
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16.03.2023 20:22 Відповісти
Чи можливо Логвіну таїсію назвати судедею, що має право судити іменем України, подивіться який виродок її зробив суддею, та хто її родичі, сметь такій судді за її замовні рішення проти громадян.
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16.03.2023 20:24 Відповісти
Тобто, на задум монозброду, життя класти можна голосно за Україну, а ми тут, от із судами, ви того, як його …. Ну, без озвучення, щоб патіхамувлєс або, як екс-голову НБУ, затихарили привладні, як і з банановим ваняй, і мовчок…
Ось такі рихформи від квартирантів….
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16.03.2023 20:34 Відповісти
смерть зеленим підарасам!!!
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16.03.2023 20:35 Відповісти
бубочка будує …диктатуру ?!
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16.03.2023 22:13 Відповісти
В Зепідорів вже перемога. Шо ці ***** будуть роботи після неї?
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16.03.2023 22:31 Відповісти
Можна впевнено говорити про розвиток кризи ліберальної демократії в Україні. Вирощена в її надрах олігархічна плутократія намагається встановити в Україні диктатуру рашистського типу.
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20.03.2023 12:23 Відповісти
 
 