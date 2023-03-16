Україна веде перемовини з Росією про декілька обмінів паралельно, - Координаційний штаб

Україна веде переговори з російською стороною одночасно про декілька обмінів, також тривають спроби домовитися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Про це заявив керівник робочої групи з питань взаємодії із ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У штабі відбулася зустріч із родинами військовослужбовців 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби України.

Як зауважив секретар робочої групи з питань взаємодії із ЗМІ та родичами захисників Богдан Охріменко, ворог не припиняє тиск на близьких, використовуючи будь-яку нагоду для розхитування ситуації в Україні.

Зокрема, у соціальних мережах росіяни постійно нагнітають ворожнечу між близькими полонених різних підрозділів.

Юсов зі свого боку зазначив, що постійно ведуться переговори про кілька обмінів паралельно. За його словами, Україна також не полишає сподівань домовитися про обмін "всіх на всіх", але це тривалий процес.

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"Третьої країни, яка виступила б посередником, поки немає. Щоб вона з’явилася, на це має погодитися країна-агресорка. Ми не припиняємо роботу над цим питанням. Але поки що обміни – це двосторонні переговори", – зазначив він.

Юсов додав, що питання поводження з українськими полоненими постійно обговорюються на перемовинах.

"Згідно з Женевськими конвенціями, повернення полонених відбувається після завершення збройного конфлікту. Ми не чекаємо й уже повернули майже дві тисячі осіб", – наголосив керівник робочої групи.