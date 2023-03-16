Нетаньяху розповів, чому Ізраїль не дає Україні зброю: Складна ситуація для Тель-Авіва

Ізраїль надає Україні таку допомогу, яку може собі дозволити з урахуванням непростих відносин з Росією.

Про це сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Бен’ямін Нетаньяху на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем після їх переговорів у Берліні 16 березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - сказав Нетаньяху.

Він пояснив, що йдеться про системи раннього попередження. Ізраїль, за словами його керівника, має у цій галузі дуже сучасні розробки, які дозволяють зробити так, щоби при загрозі повітряного удару "не вся країна або не цілий регіон бігли у бомбосховища". Люди можуть встановити на своїх телефонах мобільний додаток, який показує, де може вдарити ракета. Це дозволяє не лише "не паралізувати" всю країну, але й попередити великі руйнування.

"Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях", - запевнив прем’єр.

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Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньяху.

"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - запевнив він.

Канцлер Шольц зі свого боку подякував Ізраїлю за ту допомогу, яку він надає Україні та підкреслив: "Німеччина, Європа, Ізраїль – ми всі міцно стоїмо на боці України".

Він поінформував, що тема Ірану стала одною з головних під час переговорів.

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"Тегеран не лише підтримує збройні угруповання в різних країнах регіону, але також постачає зброю Росії, якою та атакує Україну. Ми вимагаємо від Ірану припинити свою деструктивну діяльність", - заявив глава уряду ФРН.

Він назвав справжньою загрозою для регіону та світу кроки Тегерану зі збагачення урану та заявив, що Німеччина з партнерами намагаються багато років за допомогою дипломатії запобігти створенню Іраном ядерної бомби та засобів її доставки.

Нетаньяху запевнив, що його країна зробить усе, аби захиститися від "фанатичного режиму", який хоче знищити єврейську державу. "Єврейський народ не дозволить другого Голокосту. Ми за допомогою цивілізованих сил у світі зробимо все необхідне, щоби захистити себе. Крапка", - сказав він.

Як повідомлялося, Нетаньяху перебуває в Берліні з дводенним візитом.