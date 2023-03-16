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Нетаньяху розповів, чому Ізраїль не дає Україні зброю: Складна ситуація для Тель-Авіва

нетаньяху,бен’ямін

Ізраїль надає Україні таку допомогу, яку може собі дозволити з урахуванням непростих відносин з Росією.

Про це сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Бен’ямін Нетаньяху на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем після їх переговорів у Берліні 16 березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - сказав Нетаньяху.

Він пояснив, що йдеться про системи раннього попередження. Ізраїль, за словами його керівника, має у цій галузі дуже сучасні розробки, які дозволяють зробити так, щоби при загрозі повітряного удару "не вся країна або не цілий регіон бігли у бомбосховища". Люди можуть встановити на своїх телефонах мобільний додаток, який показує, де може вдарити ракета. Це дозволяє не лише "не паралізувати" всю країну, але й попередити великі руйнування.

"Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях", - запевнив прем’єр.

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Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньяху.

"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - запевнив він.

Канцлер Шольц зі свого боку подякував Ізраїлю за ту допомогу, яку він надає Україні та підкреслив: "Німеччина, Європа, Ізраїль – ми всі міцно стоїмо на боці України".

Він поінформував, що тема Ірану стала одною з головних під час переговорів.

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"Тегеран не лише підтримує збройні угруповання в різних країнах регіону, але також постачає зброю Росії, якою та атакує Україну. Ми вимагаємо від Ірану припинити свою деструктивну діяльність", - заявив глава уряду ФРН.

Він назвав справжньою загрозою для регіону та світу кроки Тегерану зі збагачення урану та заявив, що Німеччина з партнерами намагаються багато років за допомогою дипломатії запобігти створенню Іраном ядерної бомби та засобів її доставки.

Нетаньяху запевнив, що його країна зробить усе, аби захиститися від "фанатичного режиму", який хоче знищити єврейську державу. "Єврейський народ не дозволить другого Голокосту. Ми за допомогою цивілізованих сил у світі зробимо все необхідне, щоби захистити себе. Крапка", - сказав він.

Як повідомлялося, Нетаньяху перебуває в Берліні з дводенним візитом.

Автор: 

Ізраїль (1793) Іран (2296) Нетаньягу Беньямін (186) допомога (8483) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+17
А що не зрозуміло, коротко і чітко сказано, "***** було три роки членом на піаніно грати"
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16.03.2023 17:55 Відповісти
+10
Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньяху.

 Хтось щось зрозумів?
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16.03.2023 17:50 Відповісти
+9
ми гинемо. як люди, як держава, як нація.

і євреї нам кажуть - не заважайте своїми передсмертними зойками нам дивитися телевізор.

ось чому євреї-неєвреї.

инші порядні нації та держави нам допомогають.

а то виходить як розказувати всьому світу що спалювати євреїв у пічах можна, допомогати росії безпілотниками можна а домомагати українцям відбитися від російськомовних недоносків не можна.

українці теж хочуть жити як хотіли жити євреї, яких знищував гітлєр.
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16.03.2023 18:25 Відповісти
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щас чалматі тобі все покажуть і дадуть спробувати
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16.03.2023 17:49 Відповісти
Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньяху.

 Хтось щось зрозумів?
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16.03.2023 17:50 Відповісти
А що не зрозуміло, коротко і чітко сказано, "***** було три роки членом на піаніно грати"
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16.03.2023 17:55 Відповісти
московия не противник для Израиля, хороший партнер,вот если бы Иран на Украину напал... Суть.
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16.03.2023 17:59 Відповісти
шо івреї що ми-невірні для чалматих уродів а касабчики підмазали ізраіль.. от так
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16.03.2023 18:01 Відповісти
просто тихо давайте з пів-сотні Red Sky-2, і не треба виправдовуватися.
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16.03.2023 18:02 Відповісти
і назавём їх "Гєрань - 3 "

ну роблядь жи так кацапи і нічо, прокатує.
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16.03.2023 18:30 Відповісти
ні, на "Герань-2" відповімо "Тельвівом-2".
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16.03.2023 18:38 Відповісти
хто казав що євреї дадуть зброю, позичаєте, тепер, у сірка очі, що з є*алом?

запам'ятайте, це євреї. Є-В-Р-Е-Ї.
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16.03.2023 18:02 Відповісти
Навіщо це розповсюджувати?. Нетаньяху відверто сказав- безпека Ізраїлю на сьогодні зележить у тому числі від присутності російських військ в Сирії. Якщо конструкція безпеки не змінеться, військової допомоги Україні не дамо. При чому тут евреї- неєвреї? Не беручи навіть до уваги, що Україна і на сьогодні у ООН, голосує за антиізраільскі постанови.
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16.03.2023 18:15 Відповісти
ми гинемо. як люди, як держава, як нація.

і євреї нам кажуть - не заважайте своїми передсмертними зойками нам дивитися телевізор.

ось чому євреї-неєвреї.

инші порядні нації та держави нам допомогають.

а то виходить як розказувати всьому світу що спалювати євреїв у пічах можна, допомогати росії безпілотниками можна а домомагати українцям відбитися від російськомовних недоносків не можна.

українці теж хочуть жити як хотіли жити євреї, яких знищував гітлєр.
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16.03.2023 18:25 Відповісти
чомусь в Великій Британії відношення суспільства до євреїв, як у нас до ромів.

там сама думка, що євреї вищеварті за англійців, або здатні керувати англійцями - це анекдот.

питання не в євреях, а в відношенні до їх наявності.
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16.03.2023 18:58 Відповісти
я не британець. від...чепіться.
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16.03.2023 19:00 Відповісти
та воно видно, хто ти )))
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16.03.2023 19:04 Відповісти
Троль, не гони біса. Одпрацював-додому у мухосраннськ.
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16.03.2023 21:13 Відповісти
ну то хай ждуть,Ждуни, -- якщо мозгів немає, --- воно не змусить себе довго чекати,(,
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16.03.2023 20:24 Відповісти
Те що натаньяху сказав що в нього є домовленості з країною терористом яка знищує українські міста вже говорить що Ізраїль вчиняє як останні покидьки
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19.05.2023 22:50 Відповісти
Хто на кому стояв?
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19.05.2023 23:22 Відповісти
І не кажи. Тут наші євреї гроші в асфальт замість ракет, а вони в чужих хотіли на зброю розжитись.
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17.03.2023 00:50 Відповісти
що ж таке? зуб заболів?
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16.03.2023 18:03 Відповісти
От хоч би не п***ли!
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16.03.2023 18:07 Відповісти
Колорадську стрічку він теж через складну ситуацію для Тель-Авіва надягав?
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16.03.2023 18:08 Відповісти
Нам в Україні мало тієї хуцпи що нам влаштував Зеля зі своїми хлопцями, так ми ще маємо побачити ту першобитну хуцпу що нам влаштує Ізраїль у своєму розквіті сіонізму.
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16.03.2023 18:09 Відповісти
А шо такоє? а шо то за відносини з росіянцями? не дадуть більше прутня посмоктати?
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16.03.2023 18:21 Відповісти
Вы хейтите Израиль но посмотрите на это с другой стороны. Их договорености с рашкой не дают Сирии с Ираном обьедениться и напасть на Израиль, а там может и весь мусульманских мир подтянеться воевать за Иерусалим как в старые времена. Это откроет еще один фронт и стянет финансы и разведку США при том рашка просто заберет из Сирии свои войска и перекинет их в Украину. Возможно под шумок отроиться и Тайванский и Корейские фронты, и тогда поверьте от этого выигрет оркостан и его союзники но точно не Украина. Вот Швейцаров, Австрияк и Венгрию надо хейтить, там еще те упыри сидят.
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16.03.2023 18:21 Відповісти
що це за маячня? ви хоч самі зрозуміли що написали?? ви думаєте,що тут усі вівці,безголові гої?
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16.03.2023 18:29 Відповісти
Іншими словами "Ми й раді вам допомогти але немає бажання бо ситуація непроста. А поки що введемо з Україною, про всяк випадок, візовий режим!".
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16.03.2023 18:27 Відповісти
Пів-Ізраїля або бабловиті російські бандити, або ж старі євреї-совкодрочери.
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16.03.2023 18:28 Відповісти
За всю свою історію є.в.р.е.ї ще ніколи і нікому жодного разу не допомогли. тут для нас головне не виглядати від "Ізраїлю"допомоги (ну чим ці розпіарені борці з беззбройними палестинськими жінками та дітьми можуть допомогти у реальній,важкій війні?)-головне щоб Ізраїль не діяв на боці Рашки,щоб його представники припинили підривну діяльність проти України (Кедмі,Соловйов,Вассерман,Рабіновіч,Медведчук,Медведев-Мендель,Табачнік,Бєня,Суркіси)
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16.03.2023 18:28 Відповісти
Відучайтеся говорити за всіх.
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16.03.2023 19:17 Відповісти
"...він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва."
______________________________________________________________________________

Вся ця новина, так званий вільний переказ за принципом - десь щось почула, нічого не зрозуміла, але поспішаю вам розповісти.
Якщо тут в уста ізраїльського прем'єр-міністра вкидається вислів, що це "складна ситуація для Тель Авіва", то далі можна не читати?
Хто саме в Тель-Авіві стурбований цією ситуацією?
Влада Тель Авіва - міський муніципалітет і де і на що вони стурбовані - начхати.
Столиця Ізраїлю - Єрусалим, а Тель Авів - найбільше місто з приємною атмосферою вільних вдач. Політика в Тель-Авіві не робиться. У Тель Авіві роблять життя.
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16.03.2023 18:31 Відповісти
Нетаньяху, давнішній дружбан окупанта України,куйла всія рабсєї, тільки цим можна пояснити сказане в своє оправдання Нетаньяху, а все решту похідне від лукавого.
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16.03.2023 18:35 Відповісти
ВВП Ірану перевищує ВВП Ізраїлю у 18 разів. Так виглядає, що відсидітися і показувати дулі із-за спини Дядька Сема вже невдовзі не вийде. Америці ось-ось буде не до Ізраїлю і навіть не до Європи. Тому цей Нетаньяху і насрав у штани.
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16.03.2023 18:57 Відповісти
А чому ти не написав 180 разів, наприклад? Знову брехня русака або імбецила. Israel GDP - estimated to be $382 billion US dollars. Iran GDP $1.599 trillion (PPP; 2022 est.)
Заблочте пропагандона!
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16.03.2023 19:08 Відповісти
Ізнаїль - 488.5 billion USD (2021)
Іран - 359.7 billion USD (2021) <===== МЕНШЕ УКРАЇНСЬКОГО

Джерело - https://datacommons.org/
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16.03.2023 19:23 Відповісти
Ви з попередником хоч би домовилися пиз.іти одинаково... кілька цифр уже можна вивчити.
Повторюю для суходротів - як лише США будуть втягнуті (а вони будуть втягнуті) у крупний конфлікт, їм буде не до Ізраїлю. І тоді Ізраїлю п і х в а. Бо сидіти за широкою американською спиною і "хоробро" звідтіля тявкати - то одне. А вийти на бій з цілим морем сусідніх арабських країн, котрим десятиліттями ср.ли в душу і викликали ненависть - то інше. Там і покажете свою "удаль молодєцкую". Якщо встигнете. Ага...
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17.03.2023 06:27 Відповісти
Натерпелись от фашистов в прошлом веке, но современный фашизм в России такой привлекательный, такой многовекторный и однополюсный, а как замечательно пахнут российские деньги ! В общем для Тель-Авива всё сложно и неоднозначно.
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16.03.2023 19:21 Відповісти
Канцлер Шольц зі свого боку подякував Ізраїлю за ту допомогу, яку він надає Україні та підкреслив: "Німеччина, Європа, Ізраїль - ми всі міцно стоїмо на боці України" Джерело:
Брешеш.Ви сховалися за спину України.
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16.03.2023 20:40 Відповісти
****** бути обрізаним наполовину : ні посцяти, ні подрочити..
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16.03.2023 21:28 Відповісти
Для кремлевских ботов, диванных экспертов и антисемитов, работающих на Москву.
Премьер Израиля не озвучил , о помощи Украине, она засекречена, но что известно, из открытых СМИ:

- Израиль перебросил со своих складов, по просьбе США, через третьи страны Европы, для Украины, в январе-феврале 300.000 боеприпасов
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенных израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- уничтожены два иранских завода, выпускающие беспилотники.
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5
- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS на 250 млн долларов, вместо вооружений, поставленных Украине
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17.03.2023 06:37 Відповісти
Це все цікаво але чому Ізраїль сам не хоче продавати нам зброю ??
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19.05.2023 22:46 Відповісти
Все очень просто он друг путина.
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17.03.2023 10:24 Відповісти
 
 