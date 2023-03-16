Нетаньяху розповів, чому Ізраїль не дає Україні зброю: Складна ситуація для Тель-Авіва
Ізраїль надає Україні таку допомогу, яку може собі дозволити з урахуванням непростих відносин з Росією.
Про це сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Бен’ямін Нетаньяху на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем після їх переговорів у Берліні 16 березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - сказав Нетаньяху.
Він пояснив, що йдеться про системи раннього попередження. Ізраїль, за словами його керівника, має у цій галузі дуже сучасні розробки, які дозволяють зробити так, щоби при загрозі повітряного удару "не вся країна або не цілий регіон бігли у бомбосховища". Люди можуть встановити на своїх телефонах мобільний додаток, який показує, де може вдарити ракета. Це дозволяє не лише "не паралізувати" всю країну, але й попередити великі руйнування.
"Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях", - запевнив прем’єр.
Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньяху.
"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - запевнив він.
Канцлер Шольц зі свого боку подякував Ізраїлю за ту допомогу, яку він надає Україні та підкреслив: "Німеччина, Європа, Ізраїль – ми всі міцно стоїмо на боці України".
Він поінформував, що тема Ірану стала одною з головних під час переговорів.
"Тегеран не лише підтримує збройні угруповання в різних країнах регіону, але також постачає зброю Росії, якою та атакує Україну. Ми вимагаємо від Ірану припинити свою деструктивну діяльність", - заявив глава уряду ФРН.
Він назвав справжньою загрозою для регіону та світу кроки Тегерану зі збагачення урану та заявив, що Німеччина з партнерами намагаються багато років за допомогою дипломатії запобігти створенню Іраном ядерної бомби та засобів її доставки.
Нетаньяху запевнив, що його країна зробить усе, аби захиститися від "фанатичного режиму", який хоче знищити єврейську державу. "Єврейський народ не дозволить другого Голокосту. Ми за допомогою цивілізованих сил у світі зробимо все необхідне, щоби захистити себе. Крапка", - сказав він.
Як повідомлялося, Нетаньяху перебуває в Берліні з дводенним візитом.
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Хтось щось зрозумів?
ну роблядь жи так кацапи і нічо, прокатує.
запам'ятайте, це євреї. Є-В-Р-Е-Ї.
і євреї нам кажуть - не заважайте своїми передсмертними зойками нам дивитися телевізор.
ось чому євреї-неєвреї.
инші порядні нації та держави нам допомогають.
а то виходить як розказувати всьому світу що спалювати євреїв у пічах можна, допомогати росії безпілотниками можна а домомагати українцям відбитися від російськомовних недоносків не можна.
українці теж хочуть жити як хотіли жити євреї, яких знищував гітлєр.
там сама думка, що євреї вищеварті за англійців, або здатні керувати англійцями - це анекдот.
питання не в євреях, а в відношенні до їх наявності.
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Вся ця новина, так званий вільний переказ за принципом - десь щось почула, нічого не зрозуміла, але поспішаю вам розповісти.
Якщо тут в уста ізраїльського прем'єр-міністра вкидається вислів, що це "складна ситуація для Тель Авіва", то далі можна не читати?
Хто саме в Тель-Авіві стурбований цією ситуацією?
Влада Тель Авіва - міський муніципалітет і де і на що вони стурбовані - начхати.
Столиця Ізраїлю - Єрусалим, а Тель Авів - найбільше місто з приємною атмосферою вільних вдач. Політика в Тель-Авіві не робиться. У Тель Авіві роблять життя.
Заблочте пропагандона!
Іран - 359.7 billion USD (2021) <===== МЕНШЕ УКРАЇНСЬКОГО
Джерело - https://datacommons.org/
Повторюю для суходротів - як лише США будуть втягнуті (а вони будуть втягнуті) у крупний конфлікт, їм буде не до Ізраїлю. І тоді Ізраїлю п і х в а. Бо сидіти за широкою американською спиною і "хоробро" звідтіля тявкати - то одне. А вийти на бій з цілим морем сусідніх арабських країн, котрим десятиліттями ср.ли в душу і викликали ненависть - то інше. Там і покажете свою "удаль молодєцкую". Якщо встигнете. Ага...
Брешеш.Ви сховалися за спину України.
Премьер Израиля не озвучил , о помощи Украине, она засекречена, но что известно, из открытых СМИ:
- Израиль перебросил со своих складов, по просьбе США, через третьи страны Европы, для Украины, в январе-феврале 300.000 боеприпасов
- передает снимки, через США, дислокацию российских войск, включая расположение , мелких подразделений
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM#_blank https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
- Израиль дал согласие на поставку танков Abrams и Леопард, оснащенных израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy, Комплекс позволяет уничтожать вражеские ракеты, одновременно, с разных сторон, защищая танк
- уничтожены два иранских завода, выпускающие беспилотники.
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5
- в январе Дания заказала в Израиле артиллерийские и ракетные систем ATMOS и PULS на 250 млн долларов, вместо вооружений, поставленных Украине