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Новини
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Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік

гральний

За 2022 рік ліцензійними представниками ринку азартних ігор було сплачено до державного бюджету 730 млн грн податків.

За повідомленням народного депутата України Ярослава Железняка, майже 300 млн грн від загальної суми податків від грального  бізнесу за 2022 рік сплатила одна компанія з 47 представлених на ринку. Як з’ясувалося - це онлайн-оператор казино PIN-UP Ukraine.

Про це ідеться у статті 24 каналу.

З відкритих джерел та зі слів COO PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько стало відомо, що компанія у 2022 році зробила 271,2 млн грн відрахувань до державного бюджету України, з яких 23,4 млн грн - це ліцензійний збір і 247, 8 млн грн - податки. Зокрема, до податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

"PIN-UP Ukraine є одним із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, який підтримує економіку держави та реалізує велику кількість гуманітарних і благодійних проєктів для українців. За 2022 рік PIN-UP Ukraine сплатила 271 млн гривень податків і ліцензійного збору. І лише за два місяці 2023 року вже направлено до держбюджету 304,8 млн податкових відрахувань. Наша компанія продовжить розвивати ринок і підтримувати державу", - прокоментував СОО PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.У PIN-UP додали, що в останній час спостерігають хвилю негативних матеріалів, зокрема начебто накладення санкцій на компанію. На думку Зотька, це є не чим іншим, як замовною кампанією проти бренду з метою похитнути позиції та використати турбулентність ринку аби позбутись конкурента.

 Новина публікується на правах реклами

Автор: 

гральний бізнес (296) податки (3908)


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Топ коментарі
+4
ІnКostenko080622-...



3 мільйони 200 тисяч гривень на місяць отримує новий директор «націоналізованих» Укрнафти та Укртатнафти Сергій Корецький. Під час війни! На фоні благодійних внесків світу та простих українців на армію. Я коли таке читаю-мені дурно...

Агов! Пан Шмигаль, Ви там серйозно?
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16.03.2023 18:17 Відповісти
+3
Це копійки в зрівнянні з тим що вони повинни платити, і з ти що платил ігральний бізнес в Україні до того часу як він був закрит Юлею Тімошенко.
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16.03.2023 18:02 Відповісти
+2
а чи не простіше просто відбирати ліцензію без можливості поновлення якщо не сплачені всі платежі та податки.
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16.03.2023 18:03 Відповісти
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Це копійки в зрівнянні з тим що вони повинни платити, і з ти що платил ігральний бізнес в Україні до того часу як він був закрит Юлею Тімошенко.
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16.03.2023 18:02 Відповісти
Ви впевнені, що ця невідома загалу компанія колотить мільярди?
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16.03.2023 18:05 Відповісти
Я знаю одне що до 2008 року ігральний бізнес в Україні платив 75% прибуткового податку. Зараз він платить 25%.
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16.03.2023 18:24 Відповісти
а чи не простіше просто відбирати ліцензію без можливості поновлення якщо не сплачені всі платежі та податки.
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16.03.2023 18:03 Відповісти
А як одна юридична особа, я так розумію, одночасно платила податок на прибуток і єдиний податок? Чи такі контори спочатку були на єдиномк податку?
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16.03.2023 18:12 Відповісти
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16.03.2023 18:14 Відповісти
трохи нє в тєму,але....
"Купити" Росію на користь ЗСУ: в Україні запустили гейміфікований сайт для донатів
https://suspilne.media/412068-kupiti-rosiu-na-korist-zsu-v-ukraini-zapustili-gejmifikovanij-sajt-dla-donativ/

купив городішко. хто шо про це думає?развод чи нє?
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16.03.2023 18:15 Відповісти
ІnКostenko080622-...



3 мільйони 200 тисяч гривень на місяць отримує новий директор «націоналізованих» Укрнафти та Укртатнафти Сергій Корецький. Під час війни! На фоні благодійних внесків світу та простих українців на армію. Я коли таке читаю-мені дурно...

Агов! Пан Шмигаль, Ви там серйозно?
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16.03.2023 18:17 Відповісти
А на Коболєва ''бочку котять''!
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16.03.2023 18:26 Відповісти
Проста арифметика даэ в перерахунку на рік приблизно $1 000 000. Найвищий держслужбовець США, президент отримує приблизно в 2.5 рази менше, до того ж і податки платить більші (за прогресивною шкалою).
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16.03.2023 18:36 Відповісти
Покидьки...
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16.03.2023 19:20 Відповісти
Аи как этот тупоголовый зеленский всех убеждал , что казино и игральные автоматы принесут ежегодно украине 50 млрд гривен дохода!! ...АЛЛО!! Зеленский!!!Где деньги ****!!!
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16.03.2023 18:39 Відповісти
обриганія краще знає, це його тєма, він куратор
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16.03.2023 21:28 Відповісти
А решту, 46 компаній цілий рік не бачила "зелена податкова"? Не повірю, просто при владі бариги і мародери.
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16.03.2023 19:34 Відповісти
так тут ще недавно всі новини писали кацапською і потім деякі перекладали на українську, а статті були такі, що здавалось ніби їх і пишуть на кацапії.
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16.03.2023 21:31 Відповісти
Ось така собі нехитра реклама на цензорі
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16.03.2023 22:29 Відповісти
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22.03.2023 09:49 Відповісти
 
 