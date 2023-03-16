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Новини Війна
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Чубаров про окупацію Криму: Світ занадто довго шукає шляхи, щоб привести до тями Росію

чубаров

Міжнародне співтовариство занадто довго шукає механізми, за допомогою яких було б можливо "привести до тями" державу-терориста.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нестерпні 9 років російської окупації Криму зумовлені тим, що міжнародне співтовариство занадто довго шукає механізми, за допомогою яких було б можливо "привести до тями" державу - терориста, яка до того ж є постійним членом Ради Безпеки ООН і володіє потужним ядерним арсеналом.

Смішно стверджувати, як це люблять робити кремлівські сидільці, що, мовляв, у 2014 року Крим зробив "свій історичний вибір на користь росії". Незважаючи на те, що в Криму завжди були помітні проросійські настрої (ну як же без них, оскільки після вигнання у 1944 році корінного кримськотатарського народу, москва заселила півострів переселенцями з внутрішніх областей Росії), кількість прихильників російського статусу Криму наприкінці 2013 року серед жителів Криму не перевищувало 30-34%.

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Пьяную, обоссавшуюся, сучью халявщицу, приволочённую в Крым на штыках российской армии в феврале-марте 2014 года, в течение 9 лет все еще пытаются выдать за "русскую весну". (українською не перекладається)

Окупований РФ Крим сьогодні: позасудові страти, насильницькі викрадення та зникнення, політично мотивовані переслідування та утиски, залякування, довільні затримання та арешти, тортури та жорстоке поводження, зокрема з метою домогтися потрібних свідчень, поміщення у психіатричний стаціонар, примусове переміщення/депортація заарештованих з Криму до російської федерації, а також посягання на інші основні свободи, включаючи свободу вираження думок, свободу релігії чи переконань, свободу асоціації та право на мирні збори", - заявив Чубаров.

Автор: 

Крим (14199) Чубаров Рефат (565)


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Топ коментарі
+3
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16.03.2023 18:14 Відповісти
+1
не думаю, що кліща можна привести до тями, щоб він перестав на вас лізти й кусати...
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16.03.2023 18:11 Відповісти
+1
А почему Чубаров постоянно говорит только о Крыме, а не о всей Украине? Или он думает если одессит будет только за Одессу, а киевлянин только за Киев, то победа на кацапами будет быстрее?
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16.03.2023 18:23 Відповісти
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не думаю, що кліща можна привести до тями, щоб він перестав на вас лізти й кусати...
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16.03.2023 18:11 Відповісти
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16.03.2023 18:14 Відповісти
А почему Чубаров постоянно говорит только о Крыме, а не о всей Украине? Или он думает если одессит будет только за Одессу, а киевлянин только за Киев, то победа на кацапами будет быстрее?
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16.03.2023 18:23 Відповісти
Кацапів до тями привести може розбомблений кремль!
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16.03.2023 18:28 Відповісти
а їм пох. у них війни немає
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16.03.2023 19:20 Відповісти
Да им там по фиг потому что война по телевизору. А некоторые спят и видят как все вернуть в зад.
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16.03.2023 19:37 Відповісти
дык, Эрдогану и расскажи!....
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16.03.2023 19:39 Відповісти
8 років у світі займались іммітацією пошуку шляхів тож тепер маємо
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16.03.2023 20:37 Відповісти
 
 