Чубаров про окупацію Криму: Світ занадто довго шукає шляхи, щоб привести до тями Росію

Міжнародне співтовариство занадто довго шукає механізми, за допомогою яких було б можливо "привести до тями" державу-терориста.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нестерпні 9 років російської окупації Криму зумовлені тим, що міжнародне співтовариство занадто довго шукає механізми, за допомогою яких було б можливо "привести до тями" державу - терориста, яка до того ж є постійним членом Ради Безпеки ООН і володіє потужним ядерним арсеналом.

Смішно стверджувати, як це люблять робити кремлівські сидільці, що, мовляв, у 2014 року Крим зробив "свій історичний вибір на користь росії". Незважаючи на те, що в Криму завжди були помітні проросійські настрої (ну як же без них, оскільки після вигнання у 1944 році корінного кримськотатарського народу, москва заселила півострів переселенцями з внутрішніх областей Росії), кількість прихильників російського статусу Криму наприкінці 2013 року серед жителів Криму не перевищувало 30-34%.

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Пьяную, обоссавшуюся, сучью халявщицу, приволочённую в Крым на штыках российской армии в феврале-марте 2014 года, в течение 9 лет все еще пытаются выдать за "русскую весну". (українською не перекладається)

Окупований РФ Крим сьогодні: позасудові страти, насильницькі викрадення та зникнення, політично мотивовані переслідування та утиски, залякування, довільні затримання та арешти, тортури та жорстоке поводження, зокрема з метою домогтися потрібних свідчень, поміщення у психіатричний стаціонар, примусове переміщення/депортація заарештованих з Криму до російської федерації, а також посягання на інші основні свободи, включаючи свободу вираження думок, свободу релігії чи переконань, свободу асоціації та право на мирні збори", - заявив Чубаров.