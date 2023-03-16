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Росіяни з окупованих територій Запоріжжя збираються цьогоріч вкрасти мільйон тонн зерна, - Федоров

зерно

Окупанти планують вивезти із Запорізької області мільйон тонн збіжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

Федоров нагадав, що окупанти грабували аграріїв минулого року, і цьогоріч хочуть продовжувати - вивозити з нашого регіону "зайве" зерно в Росію.

За його словами, зрадник Балицький відрапортував, що окупанти запланували вивезти мільйон тонн збіжжя, а зерно сподіваються везти морем.

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Як зауважив Федоров, зрадник "забув" тільки сказати, що аграріїв до співпраці змушують силою, а зерно скуповують за цінами, втричі нижчими за ринкові або просто конфісковують.

"Та головне, що "забули" сказати окупанти: чому так поспішають оголосити про вивіз зерна, яке ще навіть не виросло. Може, бояться не дожити до нового врожаю?", - підсумував Федоров.

Автор: 

зерно (3140) окупація (6762) викрадення (823) Запорізька область (3779) Федоров Іван (652)


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Ну в цьому вони досвід мають
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16.03.2023 18:10 Відповісти
узкоязычные ватники-ЛОХИ должны быть счастливы, что залётными кацапами грабится украинское зерно.. прювет наивным кацапофилам-дебилам
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16.03.2023 18:26 Відповісти
В 2023 році вони украдуть більше ніж збере зерна уся Україна !
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16.03.2023 18:32 Відповісти
Конечно!!...Если вы все будете сопли жевать и будете МУМУ трахать, то вообще не увидите юг УКРАИНЫ, ни в этом году ,,. ни в следующем!!........ Когда скажите народу УКраины правду, кто из предателей (мартышка безугла, или российкий шпион дермак или тупоголовый Резников или двоечник Баканов и назаров или дура Верещук, или они все вместе) наложили в штаны и сдали Херсон и Запорожскую область???.
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16.03.2023 18:47 Відповісти
там население живет, которым все равно, что обворовывают их
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16.03.2023 20:55 Відповісти
 
 