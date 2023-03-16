Росіяни з окупованих територій Запоріжжя збираються цьогоріч вкрасти мільйон тонн зерна, - Федоров

Окупанти планують вивезти із Запорізької області мільйон тонн збіжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.



Федоров нагадав, що окупанти грабували аграріїв минулого року, і цьогоріч хочуть продовжувати - вивозити з нашого регіону "зайве" зерно в Росію.

За його словами, зрадник Балицький відрапортував, що окупанти запланували вивезти мільйон тонн збіжжя, а зерно сподіваються везти морем.

Також читайте: Росіяни заборонили фермерам окупованої Луганщини продавати вирощене зерно, - Генштаб

Як зауважив Федоров, зрадник "забув" тільки сказати, що аграріїв до співпраці змушують силою, а зерно скуповують за цінами, втричі нижчими за ринкові або просто конфісковують.

"Та головне, що "забули" сказати окупанти: чому так поспішають оголосити про вивіз зерна, яке ще навіть не виросло. Може, бояться не дожити до нового врожаю?", - підсумував Федоров.