Зроблю все, що в моїх силах, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024, - мер Парижа Ідальго

Раніше українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади.

Мер Парижа Анн Ідальго в черговий раз виступила проти допуску росіян та білорусів до літніх Олімпійських ігор-2024 під їх національними прапорами, додавши, що вона зробить все можливе, щоб цього не сталося, повідомляє L'Équipe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не можу уявити, що МОК прийме таке рішення. Ні на секунду не можу уявити, що МОК захоче залишити таку спадщину. Тому зроблю все, що в моїх силах, щоб цього не сталося. Ми повинні діяти зараз. Той факт, що МОК вибрав Париж для проведення цієї Олімпіади, є дуже символічним, тому що це столиця прав людини. Це місто, де з часів Французької революції були підписані всі великі універсальні декларації прав людини. Це країна і місто, які не можуть відвести погляд, коли мова йде про права людини", - сказала Ідальго.

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