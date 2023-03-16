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Новини Санкції проти Росії
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Зроблю все, що в моїх силах, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024, - мер Парижа Ідальго

ідальго,анн

Раніше українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади.

Мер Парижа Анн Ідальго в черговий раз виступила проти допуску росіян та білорусів до літніх Олімпійських ігор-2024 під їх національними прапорами, додавши, що вона зробить все можливе, щоб цього не сталося, повідомляє L'Équipe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не можу уявити, що МОК прийме таке рішення. Ні на секунду не можу уявити, що МОК захоче залишити таку спадщину. Тому зроблю все, що в моїх силах, щоб цього не сталося. Ми повинні діяти зараз. Той факт, що МОК вибрав Париж для проведення цієї Олімпіади, є дуже символічним, тому що це столиця прав людини. Це місто, де з часів Французької революції були підписані всі великі універсальні декларації прав людини. Це країна і місто, які не можуть відвести погляд, коли мова йде про права людини", - сказала Ідальго.

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Автор: 

Білорусь (7987) МОК (173) Олімпіада (688) Париж (220) росія (66431) санкції (12249) спорт (1637)


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Топ коментарі
+9
Анн Ідальго за здоровий глузд та позицію -респект...
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16.03.2023 18:12 Відповісти
+4
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16.03.2023 19:01 Відповісти
+2
Респект!!! Жінка з яйками... Які доречі, більші ніж в деяких чоловіків
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16.03.2023 18:35 Відповісти
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товчуть воду в ступі.

або бойкот і гуртування навколо бойкоту всіх, хто нас підтримає або оця тягомотина щоб потім мати відмазку що щось робили і нічого не вийшло.
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16.03.2023 18:11 Відповісти
Хто топчить? Там сотня зацікавлених у прямо протилежних діях сторін.
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16.03.2023 18:21 Відповісти
ти спортсмен? Може тренер? **** цивілізований світ повинен відмовитись від участі в Олімпіаді на догоду кацапам? Боротьба за ЇХ ВІДСТОРОНЕННЯ триває!
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16.03.2023 20:35 Відповісти
Добре бажання і добра мета,як би ж тільки хватило волі та сил реалізувати!
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16.03.2023 18:12 Відповісти
Анн Ідальго за здоровий глузд та позицію -респект...
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16.03.2023 18:12 Відповісти
Через корупцію: замість України претендуватиме на проведення ЧС-2030 Марокко. Наголошується, що проведення Ч/С в Україні стало неможливо у т.ч. через корупційний скандал з президентом УАФ Андрієм Павелком, який є тимчасово відстороненим
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16.03.2023 18:15 Відповісти
взагалі то наша участь то це був галімий вкид Павелка...
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16.03.2023 20:36 Відповісти
Респект!!! Жінка з яйками... Які доречі, більші ніж в деяких чоловіків
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16.03.2023 18:35 Відповісти
Дякуємо меру Парижа!
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16.03.2023 18:37 Відповісти
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16.03.2023 19:01 Відповісти
Решительная женщина, но от нее скорее всего мало что зависит.
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16.03.2023 19:27 Відповісти
А Макрончик обосрался и молчит
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16.03.2023 19:43 Відповісти
Мерсі, мадам.
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16.03.2023 21:35 Відповісти
 
 