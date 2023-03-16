Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду у війні проти України

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння РФ геноциду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе на пресконференції в четвер.

Він також додав, що комісія вивчає докази, оскільки є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

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