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Комісія ООН не виявила доказів вчинення Росією геноциду у війні проти України

геноцид,труп,козлюк,насильство,жертви,злочин,звірства,тіла,тіло

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння РФ геноциду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе на пресконференції в четвер.

Він також додав, що комісія вивчає докази, оскільки є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

Також читайте: Росія скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей, - комісія ООН

Автор: 

геноцид (307) ООН (3393) росія (66431) воєнні злочини (1891)


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Топ коментарі
+70
так может и войны никакой нет? *****, какие *****.
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16.03.2023 18:18 Відповісти
+64
Бо ООН-це лайНОО...
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16.03.2023 18:17 Відповісти
+54
Мразь
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16.03.2023 18:17 Відповісти
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сьогоднішня зовнішня політика України - гамно собаче.більше року тільки ******* про гааги та українські моссади - та це лиш слова для відвідувачів цирку тєлємарафона.
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16.03.2023 19:10 Відповісти
ООН це збіговисько терпіл покидьків і політичних імпотентів.Ця організація політичний труп.
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16.03.2023 19:11 Відповісти
Нутада и тутсей са срулями не генацидили.
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16.03.2023 19:13 Відповісти
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16.03.2023 19:20 Відповісти
підар
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16.03.2023 19:20 Відповісти
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

Та горіть ви усі в пеклі разом зі своїми нащадками, виродки оонські!!
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16.03.2023 19:21 Відповісти
Да-а, если глянуть на это лайНОО в разрезе событий 39 года, то даже Лига Наций может показаться Лигой с Яйцами
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16.03.2023 19:28 Відповісти
Ніхто не знімає вини з ООН, але якщо би наші правоохоронці дали їм 100% докази таких злочинів, то ніхто би не відмовився біле назвати білим. Чи забулися, коли тут в нас, на початку війни відбілювали кацапів, направляючи думки укрваїнців, що катування, гвалтування, вбивства мирних робили якісь буряти, чукчі..., а не "цивілізовані" русскиє? Ось і наслідки цієї політики. А ще, коли брали пілотів, які розповідали, що скидали бомби прямо на міста, то давали їх опитати представникам ООН? Звичайно ні, зразу готували на обмін, щоб показати свою роботу. Але це моя особиста точка зору, можливо я і помиляюся.
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16.03.2023 19:29 Відповісти
Це така цілеспрямована "політика" зе-офісу. Або якщо казати прямо - це саботаж і робота на ворога.
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17.03.2023 12:49 Відповісти
Полный треш.
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16.03.2023 19:40 Відповісти
Мабуть, комісія виявила шляхетне і гуманне ставлення москальських вояків до мирного населення України.
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16.03.2023 19:40 Відповісти
ООН ху...полная.. пусть всё это случиться у вас дома а мы будем расследование проводить гандоны
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16.03.2023 19:40 Відповісти
ООН реагує на ті докази, які збирає, формулює та викладає комісії ООН Україна, а точніше, українські чинуші, які всі або призначаються офісом преЗЕдента (де-факто Єрмаком), або подаються з урахуванням рекомендацій дЄрмака. Призначення тренерки з мінйєту послом України в Болгарію наочний кричущий приклад в яке лайно за 4 роки перетворили українську дипломатію "слуги" на чолі з дЄрьмаком. Тепер Кулеба оголошує відкриті конкурси на посаду послів в інші держави, через інтернет, це просто ППЦ, з країни вже зробили посміховисько і все це ганьбище прекрасно бачить весь світ. Тому дивуватися з ситуацією в ООН не доводиться, це наслідки дискредитації державних інститутів України владою зе-мародерів за останні 4 роки, це фактично зрада інтересів держави і українського народу, за яку має відповідати вся зелена шобла з опи, починаючи з "найвеличнішого лідора".
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16.03.2023 19:48 Відповісти
100%
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17.03.2023 12:50 Відповісти
ну а якби визнала то що б змінилося ?
оон - це театралізований клуб для слабких

сильні вирішують свої питання без всякого оон
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16.03.2023 19:52 Відповісти
А чого тут всі так здивовані? Події 1932-1933 років доречі теж ООН не визнано. І тут питання ж не імпотенції самої структури. Гадаю, основний момент це гроші. А як відомо гроші не пахнуть. Занесли кацапи кешбек потрібним організмам в цій організації. От і все. Плюс в світі ж глобалізація. Багато кому не вигідна ізоляція мокш. Не здивований таким рішенням. Тому доведеться нашим дипломатам працювати, щоб національні парламенти держав в односторонньому порядку приймали рішення щодо геноциду.
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16.03.2023 19:52 Відповісти
Після слів "дипломатам" і "працювати" зразу ж згадав про деяких наших послів. Можна було б перенаправити як робочих сосон для задоволення і іншого ставлення до наших позицій.
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17.03.2023 12:44 Відповісти
Нажаль, але ні. Ті "дипломатки" працювати вміють виключно за брендові шмотки, халявний відпочинок в Омані, кешбек на рахунок чи елітну нерухомість в Конча-Заспі. Походу тільки це може відкрити їхні ротяки і змусити "працювати". Якщо спробувати задати їм інші параметри, наприклад "національні інтереси", "виконання посадових обов'язків" або "вивчити ПДР" їх починає жостко глючити, вмикається режим істерик і генерація випадкових слів. Тільки більше шкоди нароблять.
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17.03.2023 14:50 Відповісти
От все більше у мене виникає думка, що потрібно писати "Сарказ" чи "Жарт" в кінці своїх коментарів, а то люди часто не розуміють і сприймають все буквально. Що дуже сумно
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17.03.2023 16:07 Відповісти
Якщо Ви не помітили, що на ваш "Жарт" я відповів "Жартом", то це теж сумний факт.
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17.03.2023 16:35 Відповісти
Мразота продажна, куплені кремлівським баблом, ні на що не здатні імпотенти, в одному тільки Маріуполі не один доказ геноциду, в Ізюмі досих пір тіла знаходять, світу піздець приходе якщо кремлівських рашистів без кінця і краю виправдовують і покривають
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16.03.2023 19:59 Відповісти
У нас нема МЗС і цілої дип.армії. Тупо сидять специ по мінєту, сексологині, гадалки нашкарпетках, ветеринари, просто клоуни, і т.д. Як завжди зелониє спустили все на авось само рассосоться. А бо просто традиційно спланована диверсія.
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16.03.2023 20:02 Відповісти
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16.03.2023 20:28 Відповісти
На цій світлині повинен бути Кулеба,а не Володька Гройсман.
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17.03.2023 14:22 Відповісти
На жаль це навіть не халатність виконання службових обов'язків, це добре продуманий саботаж зі сторони нинішньої влади
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17.03.2023 12:54 Відповісти
ООН опублікувала доповідь, в якій надала докази військових злочинів, скоєних російськими солдатами. Про це повідомляє Телеграм-канал https://t.me/BILD_Russian/7647 BILD російською .
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16.03.2023 20:08 Відповісти
Я навіть і не здивований. Ці алєні члени та членки комісії собі пирогом до рота з першої спроби не попадуть.
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16.03.2023 20:08 Відповісти
Що цікаво, інтерфакс вже не посилається ні на що. Ні на що не натякаю, але Інтерфакс - російське новинне агентство.
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16.03.2023 20:14 Відповісти
Любить редакція Інтерфакс СКІЛЬКІ разів вже писала, що це російське виданням
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16.03.2023 20:23 Відповісти
Я вже подивився висновок комісіі на сайті ООН. Інтерфакс треба в сбу на підвал. Ось, що насправді у висновку:
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16.03.2023 20:26 Відповісти
Так звернить увагу редактора. Інтерфакс і РБК повінни бути заборонені в Україні , як видання проросійської зброї
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16.03.2023 20:30 Відповісти
Та хз, я того редактора не знаю навіть як звати...
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16.03.2023 20:38 Відповісти
Написав в центр протидії дезинформації, цікаво, що скажуть.
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16.03.2023 20:39 Відповісти
вот почему 99% новостей Цензора взяты с РБК?
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17.03.2023 11:21 Відповісти
Тому що на Цензорі більшисть працівників зі східу України ( Харків) , а западенців мабудь і нема
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17.03.2023 13:12 Відповісти
Комісія сліпих оглянувши сонце не виявила світла...
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16.03.2023 21:01 Відповісти
это еще раз доказывает, что рассчитывать всегда нужно на себя. Делать оружие, не грабить страну не только на высшем уровне, Каждого жителя обучать обороне, с детских лет воспитывать патриотизм, малейшее сепарное или коллаборантское высказывание или действие жестко пресекать.
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16.03.2023 21:02 Відповісти
наверное им надо газовые камеры и крематории для геноцида. ну то уже у Хйла где-то на территориях пусть смотрят.
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16.03.2023 21:12 Відповісти
оон давно превратилось в сборище ублюдков!почему её до сих пор не распустят?!
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16.03.2023 21:58 Відповісти
чтоб эта паскуда сдохла мучительными муками.
Нам надо выходить из оон. Это место для бл*дей.
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16.03.2023 22:11 Відповісти
Комісія ООН - смердить кацапськими грошима
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16.03.2023 22:55 Відповісти
Комісія ООН - паскуда !!!
Это место для ******.
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16.03.2023 22:57 Відповісти
Цікаво скільки бабла кремлівська мразь відвалили цьому Еріку Мьосе,
що він геть зовсім осліп і втратив слух та не побачив цих страшних
злочинів , які коять кацапи в Украіні !😡🙁
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16.03.2023 22:59 Відповісти
"Ми відзначили, що є деякі аспекти, які можуть спричинити питання щодо цього злочину, - зазначив Мьосе, який у 2003-2007 роках очолював Міжнародний трибунал щодо Руанди. - Але ми ще не зробили жодного висновку". https://www.dw.com/uk/komisia-oon-znajsla-dokazi-*******-zlociniv-ale-ne-genocidu-v-ukraini/a-65016064
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17.03.2023 09:00 Відповісти
цікава хрінь...
трасіровка вказує що інтерфах сидить у С.Пітербурзі. це той на кого посилається Цензор,який сам сидить в С.Франціско.
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17.03.2023 09:25 Відповісти
Новина не варта виїденого яйця, хто то щось ляпнув, Мартиненко підмахнув а Бутусов поставив у головні події. Ще раз даю посилання хто перевіряє новини а не заковтує і репетує диким криком! Про це повідомляє Телеграм-канал https://t.me/BILD_Russian/7647 BILD російською .
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17.03.2023 09:36 Відповісти
Аха- ха -ха , це ******** ООН ще пожаліє . Як же вони обсіраются від рахі та ***** , йде планомірне, знищення всього Українського, а вони кажуть це не геноцид. Світ з'їхав з глузду.
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17.03.2023 10:04 Відповісти
почему тебя так радует что ООН обсирается от Раши?
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17.03.2023 11:23 Відповісти
утримання цих дармоїдів світу занадто дорого обходиться.
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17.03.2023 10:06 Відповісти
ви і штучного створеного голодомору в Україні 60 років не бачили, і кацапського вторгнення у 2014-му не бачили, і збиття цивільного літака кацапським Градом не бачили (поки Білінгкет вам під носа не засунув докази, зібравши їх самотужки). Питання не в тім, що ви бачите або ні, питання в тім, що ви ХОЧЕТЕ бачити, а на що навмисно заплющуєте очі.
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17.03.2023 10:11 Відповісти
Бесполезная организация которая уже давно не выполняет свою основную функцию. Только роспуск!



с
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17.03.2023 10:29 Відповісти
цього пітара с ООН розстріляти на площі і сказати ,що так і було
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17.03.2023 10:39 Відповісти
Цікаво,а якби те що відбулось в Бучі відбулось в Антверпені чи Брюселі - висновок комісії був би таким самим?
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17.03.2023 10:52 Відповісти
Ні ООН, ні її Радбез не виконали покладених на них функцій, тому вони мають бути розпущені, за неподобністю. Так як у свій час була розпущена безкорисна Ліга націй.
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17.03.2023 11:05 Відповісти
Чтобы официально предъявить обвинения в геноциде нужны письменные доказательства того: официальные документы(законы, указы, постановления, приказы) с подписью российского руководства(президент, премьер-министр, министры и руководители силовых структур), где чётко по белому будет написано, что одна из целей вторжения в Украину - уничтожение украинского народа. В Нюрнберге именно по документальным доказательствам обвинили нацистское руководство в преступлениях против человечности.

Но понятное дело, что подобные документы если и есть, то под грифом "совершенно секретно" и станут они доступны общественности и всему миру только после падения путинского режима.
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17.03.2023 11:39 Відповісти
Надо выходить из этой паганой организации.
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17.03.2023 11:42 Відповісти
Срач не стоит устраивать на форуме - есть нюансы квалификации преступлений. ООН же не отрицает, что они были совершены, а говорит о том, как их необходимо квалифицировать. Есть преступление агрессии, преступление геноцида, преступления против человечности, против правил и обычаев ведения войны и так далее . . .

Насколько я понимаю позицию комиссии ООН, они хотят сказать, что российская армия совершает преступления против человечности и преступления против правил и обычаев ведения войны. С точки зрения ответственности для российской армии и российского военно-политического руководства ответственность за это наступает такая же, как и за геноцид - пожизненное + возмещение материального и морального ущерба.

Впрочем, вопрос квалификации ещё не закрыт, потому что не все случаи ещё вскрыты и расследованы (территория же оккупирована, следователи банально не могут добраться туда на осмотры мест преступления, сбор показаний свидетелей и т.п.). Так что могут ещё и геноцид квалифицировать, хотя и того, что уже собрали (преступления против человечности . . .), с головой хватает не на один раз.

Так что истерики катать не надо. Надо упорно работать, аргументировать свою позицию, фиксировать доказательства.
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17.03.2023 12:20 Відповісти
Может, ООН считает что геноцид -- это когда убивают миллионами?
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17.03.2023 12:51 Відповісти
Вже почалося виправдовування рашки, здається що якщо до кінця літа не буде результатів що до цієї війни, то будуть примушувати до миру.
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17.03.2023 12:51 Відповісти
А не хоче зеленський виступити в ООН ?
Погано працює мордою
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17.03.2023 13:18 Відповісти
продажные ублюдки...
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17.03.2023 13:58 Відповісти
цікаво, скільки т ''баків'' відслюнявала москолота цьому незалежному жевжику. Обсє також нічого не бачили, не чули на Донбасі. Ганьба. Так хто мерзотник? Той хто наказує:''знімай штани і ходи налюдях голи, чи той, хто зняв і красується голяка''
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17.03.2023 14:28 Відповісти
Вся соль в ОПРЕДЕЛЕНИИ:
"Геноци́д (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. γένος - род, племя и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. caedo - убиваю) - форма массового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5 насилия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4#cite_note-who-1 [1] , который https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовую или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозную группу как таковую путём"
Убийство 100 человек в Буче НЕ ПОДПАДАЕТ под это определение.
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17.03.2023 15:28 Відповісти
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