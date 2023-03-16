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Новини Санкції проти Росії
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Сусідам Росії треба будувати нові економічні зв’язки без РФ, - прем’єр Латвії Каріньш

каріньш

Країни Європи, які межують з Росією, мають усвідомити, що економічна співпраця з РФ зупинилася надовго, і пора вибудувати систему нових економічних зв’язків, які змінять економічне обличчя цієї частини Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’янам Каріньш на спільному з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава латвійського уряду зауважив, що наразі не всі в Європі зрозуміли, що спільна європейська економіка змінилася докорінно і безповоротно, тому що співпраця з Росією зупинилася не на період війни, а надовго в осяжному майбутньому.

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"Це означає, що всі ми, хто має Росію як сусіда - я маю на увазі Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Україну, Молдову, Румунію, Болгарію - маємо розуміти, що настав час нової кооперації і нових економічних зв’язків, які змінять економічне обличчя нашої частини Європи. Таким чином формується нова вісь з півночі на південь. Це буде вісь логістики, нових капіталовкладень, нової економічної співпраці, і в такий спосіб ми зможемо компенсувати ті втрати, які ми всі маємо від того що змінилися напрями нашої економічної діяльності і зовнішньої торгівлі", - сказав Каріньш.

Автор: 

Латвія (1372) росія (66431) санкції (12249) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+5
Він має рацію !
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16.03.2023 18:58 Відповісти
+4
сусідам скоріше треба будувати стіну, ніж якісь звязки з рашкою.
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16.03.2023 18:54 Відповісти
+4
Всім сусідам потрібно забути назавжди дикий кацапстан і не мати
з ними жодних відносин 😠
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16.03.2023 18:59 Відповісти
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сусідам скоріше треба будувати стіну, ніж якісь звязки з рашкою.
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16.03.2023 18:54 Відповісти
Соседи "московии" в недоумении. А нам что делать то???
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16.03.2023 18:55 Відповісти
Бурятія - це московія?
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16.03.2023 19:02 Відповісти
Не только Бурятия.
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16.03.2023 19:03 Відповісти
Він має рацію !
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16.03.2023 18:58 Відповісти
Всім сусідам потрібно забути назавжди дикий кацапстан і не мати
з ними жодних відносин 😠
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16.03.2023 18:59 Відповісти
это как? А квартал? Так просто бросить? Вы с ума сошли.
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16.03.2023 19:00 Відповісти
Тобто - ВІДРОДЖУВАТЬ "Балто-Чорноморський пояс" ("союз") Естонія, Латвія, Литва,Польща, Україна Про це ще Пілсудський мріяв (однак його на "зверхності" Польщі "занесло" Тому він і не вдався) А приєднаться зможуть і Фінляндія з Швецією та Грузія (після "протвереження") і Азербайджан
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16.03.2023 19:02 Відповісти
Там треба стіну будувати десять метрів висотою. І щоб сітка була під високою напругою
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16.03.2023 19:17 Відповісти
Кроме Яценюка с этим никто не справится. А него опыт и в строительстве, и в том с кем поделиться. Он знает, как бабло косить по-новому.
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16.03.2023 19:35 Відповісти
А немцы ждут с нетерпением когда закончится война, что бы на следующий день начать во всю торговать😁
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16.03.2023 19:24 Відповісти
проблеми сусідів рашистів не іпут
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16.03.2023 19:30 Відповісти
 
 