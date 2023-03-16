Сусідам Росії треба будувати нові економічні зв’язки без РФ, - прем’єр Латвії Каріньш

Країни Європи, які межують з Росією, мають усвідомити, що економічна співпраця з РФ зупинилася надовго, і пора вибудувати систему нових економічних зв’язків, які змінять економічне обличчя цієї частини Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’янам Каріньш на спільному з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава латвійського уряду зауважив, що наразі не всі в Європі зрозуміли, що спільна європейська економіка змінилася докорінно і безповоротно, тому що співпраця з Росією зупинилася не на період війни, а надовго в осяжному майбутньому.

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"Це означає, що всі ми, хто має Росію як сусіда - я маю на увазі Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Україну, Молдову, Румунію, Болгарію - маємо розуміти, що настав час нової кооперації і нових економічних зв’язків, які змінять економічне обличчя нашої частини Європи. Таким чином формується нова вісь з півночі на південь. Це буде вісь логістики, нових капіталовкладень, нової економічної співпраці, і в такий спосіб ми зможемо компенсувати ті втрати, які ми всі маємо від того що змінилися напрями нашої економічної діяльності і зовнішньої торгівлі", - сказав Каріньш.