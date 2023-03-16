Росіяни з безпілотників атакували медзаклад у Херсоні: пошкоджено транспортні засоби та будівлі
У четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Щойно ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд.
"Попередньо, медики та пацієнти - не постраждали", - написав Прокудін.
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