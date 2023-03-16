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Новини Війна
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Росіяни з безпілотників атакували медзаклад у Херсоні: пошкоджено транспортні засоби та будівлі

херсон

У четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Щойно ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд.

"Попередньо, медики та пацієнти - не постраждали", - написав Прокудін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби 88 разів обстріляли Херсонщину, 3 особи дістали поранення, - ОВА

Автор: 

Херсон (3462) атака (398) дрони (4997)


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будьте ви прокляті тварюки мокшанські
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16.03.2023 19:27 Відповісти
Х100
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16.03.2023 19:31 Відповісти
ООН не заметило в действиях РФ геноцида против украинского народа
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16.03.2023 19:36 Відповісти
Любые действия, "совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу" - это геноцид. Боюсь ООН и не найдет его в действиях сраши. Так как действия ее не вписываются в вышеописанные критерии. Это конечно обидно, но как есть.
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16.03.2023 19:51 Відповісти
ООН - протухла та смердюча рашизмом організація.
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16.03.2023 20:15 Відповісти
Да, но в его уставе термин "геноцид" явно не описывает происходящее в Украине. А значит спец комиссия, исходя из термина, не видит его признаков в происходящем.
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16.03.2023 21:36 Відповісти
Який геноцид українського народу,коли Україна напала на кацапстан.Зачекайте,ще трохи,і ООН визнає ,що це ми влаштували геноцид проти кацапського народу.Скільки вже вбили бурятів,якутів,чеченців,тощо.Просто звірі.
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16.03.2023 20:25 Відповісти
Ну тогда это не геноцид россиян, а геноцид нескольких народов сразу)
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16.03.2023 21:37 Відповісти
 
 