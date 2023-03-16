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Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім

f16,польща

Gередача Україні винищувачів МіГ-29 Польщєю не вплине на позицію США щодо постачання F-16.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це не змінює наших рішень щодо F-16", - заявив Кірбі, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.

Представник Білого дому додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.

При цьому Кірбі відмовився детальніше коментувати постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".

Читайте також: Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

Автор: 

Польща (8659) літак (2981) США (23607) Кірбі Джон (526) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+13
Издевательство это передавать танки через 2 года после начала войны, и никакой клоун к этому отношения не имеет.
А если бы начали изготавливать их и обучать ещё полгода назад хотя бы, то уже через полгода можно было воевать на Абрамсах.
Вот и с F-16 такая же ситуация.
Тех МиГ-29 не такое большое количество, чтоб их хватило на сколь-нибудь долго.

К тому же в мантру о том, что нас переводят на НАТОвское вооружение, всё это никак не укладывается, когда старый советский хлам передают.
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16.03.2023 20:08 Відповісти
+11
Издевательство. Могли бы промолчать.
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16.03.2023 19:40 Відповісти
+8
може ще декілька дронів?
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16.03.2023 19:39 Відповісти
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може ще декілька дронів?
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16.03.2023 19:39 Відповісти
Издевательство. Могли бы промолчать.
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16.03.2023 19:40 Відповісти
Издевательство выбирать клована во время войны. А если по делу, то наши ВПП и инфраструктура аэродромов не готовы принять и обслуживать такой тип техники как Ф-16. А МиГ-29 уже стоит на нашем вооружении, но и на переданных самолетах тоже много ньюансов по причине взаимозаменяемости боков управления разными системами самолета. Кратко говоря, если на переданных МиГах откажет один из ключевых блоков, то заменить его нечем....
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16.03.2023 19:58 Відповісти
Издевательство это передавать танки через 2 года после начала войны, и никакой клоун к этому отношения не имеет.
А если бы начали изготавливать их и обучать ещё полгода назад хотя бы, то уже через полгода можно было воевать на Абрамсах.
Вот и с F-16 такая же ситуация.
Тех МиГ-29 не такое большое количество, чтоб их хватило на сколь-нибудь долго.

К тому же в мантру о том, что нас переводят на НАТОвское вооружение, всё это никак не укладывается, когда старый советский хлам передают.
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16.03.2023 20:08 Відповісти
Егор, почему ты не в армии? Вас, диванных экспердов совкового образца дофига с претензиями. И вот что я хочу у те тебя спросить: ты в каких войсках служил?
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16.03.2023 20:11 Відповісти
Тебе тот же вопрос, почему ты не в армии. Если всё так хорошо и правильно, если передают всё правильно и вовремя, то ты наверное побывал в армии и убедился в том, что ситуация там хорошая, да?
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16.03.2023 20:13 Відповісти
Ну так пойди и исправь.
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16.03.2023 20:46 Відповісти
Был, вышел из Крыма, потом Краматорск. А ТЫ?
И тебе такой же ответ, эксперд диванный. Ты тоже срочку в 70х годах служил, как и все эксперды?
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16.03.2023 21:20 Відповісти
Чому ф-16 не можуть обслуговувати в Польщі і саме з Польщі вони б злітали і бомбили РФ що не так?
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17.03.2023 11:28 Відповісти
И наших летчиков и техников отправить в Польшу... А кто здесь останется? А Польша на это согласна?
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17.03.2023 11:35 Відповісти
а ти ?
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16.03.2023 20:35 Відповісти
Был, вышел из Крыма, потом Краматорск. А ТЫ?
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16.03.2023 20:44 Відповісти
82-84 цгв потом 86 чонобиль . зараз вже не боєць.
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16.03.2023 21:00 Відповісти
Понятно, срочник. Уважение к твоему подвигу, но причем ты у стратегии и тактике группировкам войск? И планировании военных операций?
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16.03.2023 21:07 Відповісти
Ти ж тоже не міністр оборони, кожен висловлює свою думку. Без обід.
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16.03.2023 21:32 Відповісти
Вот поэтому я и не советую что надо делать Залужному.
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17.03.2023 09:56 Відповісти
игра есть такая. кто дал подзатыльник. Теперь очередь англичан, потом немцев, и.т...
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16.03.2023 19:42 Відповісти
да, это не Рейган. Это гораздо хуже
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16.03.2023 19:44 Відповісти
Рейган плоха, а Байден ще плохіше? Саме так, кацапе! Рейган підрізав лаптєногих, а Байден доб'є.
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16.03.2023 21:05 Відповісти
Данилов і Рeзніков ( найпотужніші українські державники) вже сказали, що питання з F - 16 вирішене і проблем немае.
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16.03.2023 19:47 Відповісти
Звучит как то неоднозначно. Вопрос решен - решили не давать?!
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16.03.2023 20:09 Відповісти
навпаки і льотчиків навіть уже навчають.
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16.03.2023 20:15 Відповісти
Официально они еще даже не решили таки мы хотим F16 или европейские, что-то у меня большие сомнения что там уже летчиков учат...
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16.03.2023 20:16 Відповісти
не сумнівайтеся, навіть россмі підтвердило, що навчання почалося. Місто Тусон, США. Поки що лише два льотчики навчаються...
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16.03.2023 20:39 Відповісти
2 льотчики, і все? потужно
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16.03.2023 20:59 Відповісти
а скільки треба, поки й двох вистачить.
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16.03.2023 21:01 Відповісти
А на що саме вистачить 2 льотчиків. Ігнат казав, що нам треба 5 повітряних бригад (5*3*12 = 180 літаків).
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16.03.2023 21:04 Відповісти
Сейчас бригады двухэскадрильные, это раз. А теперь представь что всех летчиков на переучивание отправим, кто воевать будет?
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17.03.2023 10:37 Відповісти
Gередача
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16.03.2023 19:50 Відповісти
Gередача Польщєю точно ні на що не вплине, і ні на кого, особливо на редактора
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16.03.2023 20:19 Відповісти
Спасибі, втремося!
Добре, що хоч не вимагаєте від наших воїнів битися, не використовуючи одну ногу та одну руку!
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16.03.2023 20:00 Відповісти
Представник Білого дому додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США. і не надання США ВИНИЩУВАЧІВ,КОТРИХ ТАК ПОТРЕБУЄ ,УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,НЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОВАГУ(в даному випадку) до суверенного рішення США.
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16.03.2023 20:00 Відповісти
Таки є домовленість з кацапами.
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16.03.2023 20:08 Відповісти
Маячня
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16.03.2023 20:47 Відповісти
Щодо НАТО ще раз. Україна у НАТО ніколи не буде - за двох причин. Перша. Якщо росія виграє, а Україна програє - то НАТО втрачає усякий сенс, бо не буде України! Друга. Якщо Україна перемагає - то тоді вступ до НАТО теж втрачає усякий сенс, бо не буде росії!
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16.03.2023 20:22 Відповісти
залишається дріб'язок-перемогти мордор :
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16.03.2023 20:25 Відповісти
Перемога України не дорівнює знищення Свиностану. Тому питання НАТО актуальне.
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16.03.2023 20:35 Відповісти
Дорівнює ми повинні воювати до повного падіння рф
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17.03.2023 11:29 Відповісти
Якби Україну не взяли в,НАТО по причині що немає рашки на світі, то я був би щасливий.
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16.03.2023 20:48 Відповісти
Як ти хочеш перемогти підерів з ядерною зброєю і підтримкою китаю???
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16.03.2023 21:22 Відповісти
чому так впираемось в літаки- так потрібні.., але декілька тисяч таких снарядів Excalibur с GPS-наведенням це і реалістичнішше і це те , що може реально змінити хід війни....
кацапня же ссить від цього тільки одного кипятком - от що вони у себе про це пишуть...

«Самые точные снаряды США». Пентагон передал Украине Excalibur с GPS-наведениемBloomberg: США тайно передали Киеву высокоточные снаряды Excalibur
«Поражает цель с первого выстрела»
Авторы материала предположили, что это оружие, «вероятно, использовалось экономно для хирургического уничтожения российских командных пунктов и центров управления».

«Продемонстрированная точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб», - говорится в статье.


https://defence-ua.com/weapon_and_tech/visokotochnij_snarjad_m982_excalibur_dlja_zsu_na_scho_zdatnij_tsej_bojepripas-7067.html
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16.03.2023 21:05 Відповісти
цікаво....а як демократи з такими " підходами" збираються свої вибори проводити. ?
СОПЛІ
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16.03.2023 22:01 Відповісти
Соплежуйство продолжается.
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17.03.2023 06:20 Відповісти
 
 