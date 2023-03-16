Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім
Gередача Україні винищувачів МіГ-29 Польщєю не вплине на позицію США щодо постачання F-16.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це не змінює наших рішень щодо F-16", - заявив Кірбі, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.
Представник Білого дому додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.
При цьому Кірбі відмовився детальніше коментувати постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".
Топ коментарі
+13 Егор Маляров #558346
показати весь коментар16.03.2023 20:08 Відповісти Посилання
+11 Егор Маляров #558346
показати весь коментар16.03.2023 19:40 Відповісти Посилання
+8 Bel Amor #551006
показати весь коментар16.03.2023 19:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А если бы начали изготавливать их и обучать ещё полгода назад хотя бы, то уже через полгода можно было воевать на Абрамсах.
Вот и с F-16 такая же ситуация.
Тех МиГ-29 не такое большое количество, чтоб их хватило на сколь-нибудь долго.
К тому же в мантру о том, что нас переводят на НАТОвское вооружение, всё это никак не укладывается, когда старый советский хлам передают.
И тебе такой же ответ, эксперд диванный. Ты тоже срочку в 70х годах служил, как и все эксперды?
Добре, що хоч не вимагаєте від наших воїнів битися, не використовуючи одну ногу та одну руку!
кацапня же ссить від цього тільки одного кипятком - от що вони у себе про це пишуть...
«Самые точные снаряды США». Пентагон передал Украине Excalibur с GPS-наведениемBloomberg: США тайно передали Киеву высокоточные снаряды Excalibur
«Поражает цель с первого выстрела»
Авторы материала предположили, что это оружие, «вероятно, использовалось экономно для хирургического уничтожения российских командных пунктов и центров управления».
«Продемонстрированная точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб», - говорится в статье.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/visokotochnij_snarjad_m982_excalibur_dlja_zsu_na_scho_zdatnij_tsej_bojepripas-7067.html
СОПЛІ