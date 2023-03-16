Рішення Польщі про літаки для України не змінює рішення США щодо передачі F-16, - Білий дім

Gередача Україні винищувачів МіГ-29 Польщєю не вплине на позицію США щодо постачання F-16.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це не змінює наших рішень щодо F-16", - заявив Кірбі, коментуючи недавній анонс польської влади про передачу МіГ-29 Україні.

Представник Білого дому додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США.

При цьому Кірбі відмовився детальніше коментувати постачання винищувачів Україні, зазначивши, що "США не слід характеризувати рішення Польщі тим чи іншим способом".

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