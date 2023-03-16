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Австрія долучилася до створення трибуналу щодо злочинів РФ проти України, - Кулеба

кулеба

Австрія приєдналася до створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба подякував Австрії за її приєднання до роботи над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Також він повідомив, що на сьогодні до складу основної групи вже входять 33 держави.

"Зі зростанням їх (держав-учасників - ред.) кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коаліція з трибуналу для Росії поки не дійшла згоди щодо його формату: є дуже багато юридичних проблем, - Єврокомісія

Нагадаємо, Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

Автор: 

Австрія (986) росія (66431) трибунал (281) Кулеба Дмитро (3604) воєнні злочини (1891)


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Як мило. Нащадки найбільшого злодія 20 століття судитимуть найбільшого злодія 21-го ✌️
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16.03.2023 19:46 Відповісти
Ага, судитимуть... Хіба що виступлять в якості адвоката.
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16.03.2023 20:33 Відповісти
А ШВАЙЦАРІЯ?? ТАМ ЖЕ ТАКИЙ ПОСОЛ......
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16.03.2023 19:54 Відповісти
По війні непогано було б подумати про якийсь трибунал, що розглянув би злочини нашої влади стосовно держави та народу.
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16.03.2023 19:57 Відповісти
Ага надейся и жди, коты против колбасы. Про злодеяния власти вспоминает лишь следующая власть спихивая все на нее и так до бесконечности
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16.03.2023 19:58 Відповісти
Ох неужели. Эти австрияки больно любят кацапское бабло
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16.03.2023 19:57 Відповісти
Зараз Москва згадає австріякам, як вона вивела їхніх дідів-батьків з-під трибуналу після 2 світовою, зробивши з Австрії жертву нацизму замість її ролі повноцінного співучасника Німеччини у злочинах війни.
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16.03.2023 19:58 Відповісти
мені одному здалося що це схоже на поділ шкури ще невбитого ведмедя?
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16.03.2023 20:04 Відповісти
 
 