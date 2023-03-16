Австрія долучилася до створення трибуналу щодо злочинів РФ проти України, - Кулеба

Австрія приєдналася до створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба подякував Австрії за її приєднання до роботи над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Також він повідомив, що на сьогодні до складу основної групи вже входять 33 держави.

"Зі зростанням їх (держав-учасників - ред.) кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", - наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.