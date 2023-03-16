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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд призначив ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу в розмірі 9,99 млн грн

пивоварський

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському, підозрюваному у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Суд визнав підозру обґрунтованою та частково задовольнив клопотання, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 997 900 грн", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок ВАКС. Також на колишнього міністра покладено такі обов'язки: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі м. Києва та Київської області; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів.

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У повідомленні САП не вказано прізвища підозрюваного, але обставини справи вказують на ексміністра інфраструктури України у 2014-16рр Андрія Пивоварського.

Автор: 

НАБУ (5111) Пивоварський Андрій (36) САП (2247) Антикорупційний суд ВАКС (2000)


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Топ коментарі
+6
ну, ще залишилось призначити заставу Омеляну і Рожковій. Можно ще Смолія притягти за щось. Ні і вже ж нарешті Гонтарєву до купи засудити заочно.
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16.03.2023 20:50 Відповісти
+6
Омеляну приготуватись? Чи там всім колишнім треба готуватись? А нинішнім? По гарачих слідах в МО - слабо? Чи чекаєте, коли в закупівлях буде "кнопка канцелярська, літри, 100500грн за грам"?

Ой, забувся... НЕ НА ЧАСІ ж!
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16.03.2023 20:53 Відповісти
+5
Ці явно почали з Коболєва...вле головна ціль- Порох...
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16.03.2023 20:54 Відповісти
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поки ні одного міністра аба депутата не посадили років на 15-20 діла не буде.. цей бардак в державі триватиме вічно
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16.03.2023 20:45 Відповісти
ну, ще залишилось призначити заставу Омеляну і Рожковій. Можно ще Смолія притягти за щось. Ні і вже ж нарешті Гонтарєву до купи засудити заочно.
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16.03.2023 20:50 Відповісти
Ці явно почали з Коболєва...вле головна ціль- Порох...
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16.03.2023 20:54 Відповісти
10 лямів це пшик МІУ
це міністерство жирніше всіх разом взятих
у нього лаве виміряється мільярдами в місяць
бо саме МІУ вилає дозволи на все, все, все...
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16.03.2023 23:20 Відповісти
Число диявола))
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16.03.2023 20:53 Відповісти
Омеляну приготуватись? Чи там всім колишнім треба готуватись? А нинішнім? По гарачих слідах в МО - слабо? Чи чекаєте, коли в закупівлях буде "кнопка канцелярська, літри, 100500грн за грам"?

Ой, забувся... НЕ НА ЧАСІ ж!
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16.03.2023 20:53 Відповісти
А чого не 229 млн гривень як Коболєву...?!)
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16.03.2023 20:53 Відповісти
А коли зєлєпузікам буде звинувачення у зловживаннях владою. Ой там багатенько буде
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16.03.2023 21:07 Відповісти
Після сьогоднішніх виправдань, їм спокійно стало
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16.03.2023 21:14 Відповісти
Новини одного дня:
"Суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування" Джерело:
"Антикорупційний суд призначив ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу в розмірі 9,99 млн грн" Джерело:
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16.03.2023 21:15 Відповісти
Буде апеляція. Однозначно.
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16.03.2023 21:21 Відповісти
 
 