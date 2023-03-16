Антикорупційний суд призначив ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу в розмірі 9,99 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському, підозрюваному у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 млн дол. збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Суд визнав підозру обґрунтованою та частково задовольнив клопотання, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 997 900 грн", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок ВАКС. Також на колишнього міністра покладено такі обов'язки: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи, виїзди за межі м. Києва та Київської області; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів.

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У повідомленні САП не вказано прізвища підозрюваного, але обставини справи вказують на ексміністра інфраструктури України у 2014-16рр Андрія Пивоварського.