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Російська армія застосовує сексуальний жіночий стогін для морального ураження воїнів ЗСУ, - росТВ

рф

Російські пропагандистські ЗМІ розповіли, що російські окупанти використовують сексуальний жіночий стогін для морального ураження воїнів ЗСУ.

Про це пишуть російські пропагандисти НТВ, передає Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що російські "підрозділи психологічної боротьби" транслюють на лінії фронту "жіночий стогін" для нібито психологічного придушення воїнів ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла п’ятьох знищених окупантів, що намагалися штурмувати позицію ЗСУ: "Форма ще чистенька". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036)


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Топ коментарі
+67
Та може то самі кацапи стогнуть,коли їх дирівці деруть,а не жінки.Не даремно ж їх наші хлопці підарами прозвали
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16.03.2023 21:09 Відповісти
+54
Ну и сами рузьге при этом лысого гоняют до появления дыма.
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16.03.2023 21:06 Відповісти
+38
Симоньяниха - боброїдка крехче? Чи ********* виє?
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16.03.2023 21:08 Відповісти
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Ну и сами рузьге при этом лысого гоняют до появления дыма.
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16.03.2023 21:06 Відповісти
А потім все вибухає...
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16.03.2023 21:07 Відповісти
Отак:
))))

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16.03.2023 21:13 Відповісти
По правде говоря чувака при таком напоре разорвало бы на куски. Умер бы смертью трутня.
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16.03.2023 21:35 Відповісти
Of course, but it's just gag!
)))
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16.03.2023 21:39 Відповісти
Тут хороший каламбур намечается,
але українською: "смертю прутня"
)))
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16.03.2023 21:42 Відповісти
Ні, так: https://youtu.be/1J3GaBlwen8 https://youtu.be/1J3GaBlwen8

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16.03.2023 21:37 Відповісти
сЄкс-бІмби,,,,))),,
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16.03.2023 21:38 Відповісти
гимнастка ? скарабєева ? не ?
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16.03.2023 21:06 Відповісти
Сынуля соловьева...
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16.03.2023 21:09 Відповісти
рамзанка диров...
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16.03.2023 21:09 Відповісти
О, курва.
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16.03.2023 21:06 Відповісти
Симоньяниха - боброїдка крехче? Чи ********* виє?
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16.03.2023 21:08 Відповісти
🤣😂🤦‍♂️🤣😂
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16.03.2023 21:08 Відповісти
Та може то самі кацапи стогнуть,коли їх дирівці деруть,а не жінки.Не даремно ж їх наші хлопці підарами прозвали
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16.03.2023 21:09 Відповісти
для кацапської армії звичніше мекання овець .
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16.03.2023 21:09 Відповісти
Ну так п*дори же, себе і пишуть
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16.03.2023 21:09 Відповісти
То вона стогне при спогляданні *уйла.😂
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16.03.2023 21:10 Відповісти
То наверное кадыровцы мобиков посвящают в "воины", а не женские стоны...
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16.03.2023 21:10 Відповісти
Посвячення мобіків: https://youtu.be/1J3GaBlwen8 https://youtu.be/1J3GaBlwen8

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16.03.2023 21:39 Відповісти
Выфсеврете.Это особо набожные бойцы целуют икону.Ну или(как вариант) портрет путена.Ну и постанывают в припадке патриотизма.
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17.03.2023 08:46 Відповісти
Стонуть симонянша, сук@******, лоліта з лабудою та чичеріна з поваляйкою?
Якщо так, то нашим хлопцям треба більше води, бо наступить часткове зневоднення від блювання
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16.03.2023 21:11 Відповісти
Шо вы, ***, курите перед тем чтоб такую ересь нести. Один крепкой торгует, другие аудио сексом убивают. Ну вы сегодня прям в ударе
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16.03.2023 21:12 Відповісти
*репкой
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16.03.2023 21:13 Відповісти
Так і хочеться згадати одного персонажа з твору нашого ********* класика української літератури - Леся Подерв'янського " Блєск і нішета підорасів' - це *******. Мабуть таки страшна зброя.
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16.03.2023 21:13 Відповісти
Це як німці по репродукторах: рюский ванюшка сдавайся....
а тут по модньому: о-о-о-е-е-е-у-у, ще-ще-ще, оу-уа-...що все...от козел
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16.03.2023 21:13 Відповісти
ууу як апасна
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16.03.2023 21:19 Відповісти
ну и ********...
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16.03.2023 21:19 Відповісти
не догнав - а що в цьому морально вражає бійців ЗСУ?

стогне жінка- ну то й що...

може, вона довго не їла а тут знайшла шмат сала і часничину...

окрім того на днях наші отримали радари, що дають вектор на джерело звуку та напрям.

тепер вони гарантовано у своє кряхтіння з сапога чи равлика отримають.
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16.03.2023 21:23 Відповісти
Да - це хтось добре обдовбався -- там рев стоіть мабуть на кілометри а з окопів рашки дим іде .
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16.03.2023 21:26 Відповісти
Якби в світі були тільки BBC CNN ,то ми би життя прожили і ніколи не дізнались про цю дуже важливу новину від нтв.
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16.03.2023 21:26 Відповісти
Конченые **** млять… Приматы, просто приматы. Только вместо пальм за берёзовые ветки хвостами цепляются…
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16.03.2023 21:26 Відповісти
Вони такі ж антипідараси й антигеї як і антифашисти.
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16.03.2023 21:28 Відповісти
Мутировали бы в антивещество и аннигилировали все к чёртям.
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16.03.2023 21:37 Відповісти
Наші можуть їм козлячий стогін увімкнути
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16.03.2023 21:31 Відповісти
Осляче ревище мобіків під час взаємин з кадирівцями.
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16.03.2023 21:39 Відповісти
кацапа шаленітимуть від цих солодкий зойків - забудуть про війну )
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16.03.2023 21:45 Відповісти
головне щоб не закувікало від щастя - бо погано кінчить...
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16.03.2023 21:49 Відповісти
оружіє направлено только в адну сторану - по украинских ваєнних.бо підарів кацапських не спонукає сексуальний жіночий стогін.
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16.03.2023 21:35 Відповісти
Знято прихованою камерою: https://youtu.be/1J3GaBlwen8 https://youtu.be/1J3GaBlwen8

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16.03.2023 21:45 Відповісти
Так і стогнуть: "Ой, мужа убілі, а гробовиє нє виплачівают..."
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16.03.2023 21:45 Відповісти
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16.03.2023 21:48 Відповісти
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17.03.2023 01:33 Відповісти
У нас старлинки есть, можно и в поле нормально пофапать, зачем эта дичь в радио-канале, как ашот **** ивана?
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16.03.2023 21:53 Відповісти
Не понимаю как может женский стон подорвать чей-то моральный дух.
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16.03.2023 22:08 Відповісти
На мою думку жіночий сексуальний стогін може морально вражати тільки чоловіків-геїв.
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16.03.2023 22:12 Відповісти
во кадиривці дають, в них вівці вже покацапському мекають
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16.03.2023 22:29 Відповісти
Ну да...
А потім одні лаптеногі ЧМОбікі, жаліються на камеру, що їх другі барадаті ЧМОбікі в сраку їбуть...
Савпаденіє?...
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16.03.2023 23:37 Відповісти
е..ет кадировец мобилизованого ваньку.

-завтра в атаку пхайдем...

ванька в ужасе:

-что серьезно?

-нєт, я просто люблю кагда у тхебя очко сжимаетсе)
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16.03.2023 23:41 Відповісти
Шо??
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17.03.2023 00:02 Відповісти
https://t.me/kazansky2017 Денис Казанський
Наконец-то на фронте появилось то самое современное супероружие, аналогов которому нет! Простите, мы сейчас не про "Сарматушки" и даже не про танк "Армата". У Шойгу нашлось кое-что получше. Российские военнослужащие подавляют ВСУ женскими стонами из динамиков.

И не спешите смеяться. Возможно бандеровцам включают стоны Марии Захаровой, а после такого, согласитесь, можно бросить автомат и убежать.

Так что проблема снарядного голода в ВС РФ наконец-то решена. Надо только Пригожину выдать динамики погромче, чтоб не жаловался.))
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17.03.2023 00:04 Відповісти
Совсем кукуха слетела ))))
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17.03.2023 00:12 Відповісти
Лапті ********* остаточно.
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17.03.2023 01:32 Відповісти
Якщо чуючи стогін наші хлопці принишкли,вони не уражені.Вони знають,якщо кацапів їбуть - значить скоро погонять в атаку...
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17.03.2023 04:03 Відповісти
просто - иди *****
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17.03.2023 07:09 Відповісти
Тю! Нехай наші "психологічні" війська транслюють у відповідь на кацапів на повну гучність чоловічий голос: JA! JA! DAS IST FANTASTISCH! І артою зверху! ))
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17.03.2023 08:28 Відповісти
 
 