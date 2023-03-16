Російська армія застосовує сексуальний жіночий стогін для морального ураження воїнів ЗСУ, - росТВ
Російські пропагандистські ЗМІ розповіли, що російські окупанти використовують сексуальний жіночий стогін для морального ураження воїнів ЗСУ.
Про це пишуть російські пропагандисти НТВ, передає Цензор.НЕТ.
Вони розповіли, що російські "підрозділи психологічної боротьби" транслюють на лінії фронту "жіночий стогін" для нібито психологічного придушення воїнів ЗСУ.
Топ коментарі
+67 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар16.03.2023 21:09 Відповісти Посилання
+54 Алекс Скела
показати весь коментар16.03.2023 21:06 Відповісти Посилання
+38 Белла Богун #551369
показати весь коментар16.03.2023 21:08 Відповісти Посилання
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))))
)))
але українською: "смертю прутня"
)))
Якщо так, то нашим хлопцям треба більше води, бо наступить часткове зневоднення від блювання
а тут по модньому: о-о-о-е-е-е-у-у, ще-ще-ще, оу-уа-...що все...от козел
стогне жінка- ну то й що...
може, вона довго не їла а тут знайшла шмат сала і часничину...
окрім того на днях наші отримали радари, що дають вектор на джерело звуку та напрям.
тепер вони гарантовано у своє кряхтіння з сапога чи равлика отримають.
А потім одні лаптеногі ЧМОбікі, жаліються на камеру, що їх другі барадаті ЧМОбікі в сраку їбуть...
Савпаденіє?...
-завтра в атаку пхайдем...
ванька в ужасе:
-что серьезно?
-нєт, я просто люблю кагда у тхебя очко сжимаетсе)
Наконец-то на фронте появилось то самое современное супероружие, аналогов которому нет! Простите, мы сейчас не про "Сарматушки" и даже не про танк "Армата". У Шойгу нашлось кое-что получше. Российские военнослужащие подавляют ВСУ женскими стонами из динамиков.
И не спешите смеяться. Возможно бандеровцам включают стоны Марии Захаровой, а после такого, согласитесь, можно бросить автомат и убежать.
Так что проблема снарядного голода в ВС РФ наконец-то решена. Надо только Пригожину выдать динамики погромче, чтоб не жаловался.))