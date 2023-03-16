Французькі інструктори будуть залучені до програми підготовки українських військових у Британії, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Володимиром Зеленським анонсував збільшення обсягів військової допомоги, яку надають Україні. Інструктори з Франції будуть залучені до програми підготовки українських військовослужбовців у Британії.

Про це повіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр розповів про свої бесіди з колегами з Франції, США та Австралії, що відбулися останніми днями, і заявив, що Велика Британія продовжує тісно співпрацювати з союзниками для забезпечення України необхідним оборонним обладнанням. Він додав, що Україні життєво важливо мати можливості для якнайшвидшої зміни розкладу сил на полі бою, і проінформував про надання подальшої військової допомоги Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

"Обговорюючи триваючу підготовку українських сил у Великій Британії, прем'єр-міністр сказав, що сьогодні морські піхотинці перебувають на навчаннях у Великій Британії, й обидва лідери погодилися, що додавання французьких сил до цієї програми підготовки допоможе дати Україні додаткову перевагу на полі бою", - повідомили в британському уряді.

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