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Протягом дня росіяни обстріляли з мінометів та АГС дві громади Сумщини, - ОВА

сумщина,шостка,область,сумська

Протягом 16 березня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад. Були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема:

▪️ Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномету (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).

▪️ Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом – 43 прильоти.

Як зазначається, на щастя, без втрат та руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вранці обстріляли Сумщину, зафіксовано 23 прильоти з артилерії та 110 гранатометних пострілів, - ОВА

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3953)


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Ну обстріляли, ну і що з того? Усі й так знають, що москалі - підори. Це так контрольована обстановка? А от чому не бачу повідомлень, що ці москалі знищені?
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16.03.2023 21:55 Відповісти
теж дивує,так "пасуть" той кордон,що кацапи спокійно приперлись під саму лінію вивантажили агс,постріляли і.... просто звалили...
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17.03.2023 04:43 Відповісти
 
 