Протягом дня росіяни обстріляли з мінометів та АГС дві громади Сумщини, - ОВА

Протягом 16 березня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад. Були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема:

▪️ Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномету (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).

▪️ Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом – 43 прильоти.

Як зазначається, на щастя, без втрат та руйнувань.

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За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.