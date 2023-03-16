Протягом дня росіяни обстріляли з мінометів та АГС дві громади Сумщини, - ОВА
Протягом 16 березня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад. Були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
Зокрема:
▪️ Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномету (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).
▪️ Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом – 43 прильоти.
Як зазначається, на щастя, без втрат та руйнувань.
За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
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показати весь коментар17.03.2023 04:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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