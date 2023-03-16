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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина відмовилась від проведення Кубка світу з фехтування через рішення щодо повернення росіян та білорусів

фехтування

Причина - скандальне рішення FIE щодо росіян та білорусів

Федерація фехтування Німеччини (DFB) відмовилась від проведення Кубка світу з жіночої рапіри, повідомляє пресслужба федерації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відмовитись від проведення Кубка світу Федерація фехтування Німеччини вирішила після позачергового засідання Міжнародної федерації фехтування (FIE). На ньому було прийнято рішення повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування

"Як і раніше, ми залишаємося солідарними з людьми в Україні, які потерпають від загарбницької війни. Федерація фехтування Німеччини тепер хоче дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, і що ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань, які роблять проведення турніру неможливим. Як би ми не хотіли представити наших найкращих спортсменів німецькій публіці та дати їм можливість використати перевагу рідних стін на шляху до Олімпійських ігор у Парижі, обставини змушують нас прийняти важке рішення", - пояснила президентка DFB Клаудія Бокель.

Як повідомляв Укрінформ, у березні українські федерації з олімпійських видів спорту виступили зі спільним зверненням до МОК з вимогою не допустити можливість повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

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Білорусь (7987) Німеччина (7510) росія (66431) санкції (12249) спорт (1637)


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Топ коментарі
+45
респект Германии!!!
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16.03.2023 21:56 Відповісти
+30
РФ - чума 21-го сторіччя. А усі її мешканці прокажені.
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16.03.2023 21:57 Відповісти
+27
несподівано
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16.03.2023 21:55 Відповісти
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несподівано
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16.03.2023 21:55 Відповісти
Я сам в шоці 😮.
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16.03.2023 21:57 Відповісти
респект Германии!!!
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16.03.2023 21:56 Відповісти
так, підтримую
бо це, черговий куй в дупу *****...
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16.03.2023 23:14 Відповісти
Та дупа уже переполнена, пора менять
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17.03.2023 01:04 Відповісти
Ну не просто так же воно згадувало "рєзіновую попу".
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17.03.2023 10:32 Відповісти
Гут Шольц, Гут
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16.03.2023 21:57 Відповісти
РФ - чума 21-го сторіччя. А усі її мешканці прокажені.
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16.03.2023 21:57 Відповісти
А чому 21 століття? Вони завжди такими були.
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16.03.2023 22:54 Відповісти
Охайність - суто німецька риса!
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16.03.2023 21:58 Відповісти
Jehaz r7zkih
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16.03.2023 21:58 Відповісти
а є у світі спорту ті,кого ще не купили з московії?навіть у борделі більше поваги до себе
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16.03.2023 21:58 Відповісти
Если бордель себя не уважает у него пропадают клиенты.
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16.03.2023 22:14 Відповісти
Ой, що буде, якщо Франція приєднається до цього і відмовиться приймати Олімпійскі ігри!
Ви уявляєте скільки бабла втратять ці всі міжнародні спортивні комітети? Ботоксний недомірок не розрахується!
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16.03.2023 22:03 Відповісти
Яа-Яа Гутен
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16.03.2023 22:03 Відповісти
Немцам то респект.
Но знаете кто кацапов и белорусов протащил? Гутцайт. Знаете такого любимца дерьмака и зеленского?
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16.03.2023 22:03 Відповісти
Якесь підтвердження є цієї інформації що Ви написали, чи "бабки на лавці казали"?
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17.03.2023 03:07 Відповісти
Зараз еретрія зпропонує свої доріжки для фехтувальників. І FIE погодиться.
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16.03.2023 22:04 Відповісти
рішуче рішення,
заслуговує на подяку німцям
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16.03.2023 22:04 Відповісти
А был шанс парашников хотя бы шпагой завалить...
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16.03.2023 22:04 Відповісти
С преступниками дуелей не проводили, с ними разговарили языком закона.
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16.03.2023 22:20 Відповісти
сподіваюся часи ліверної ковбаси у минулому?
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16.03.2023 22:12 Відповісти
Це дуже сильно. Німеччина. Шольц. Браво!!! Спорт це дуже велика сила. Вболівальники, то велика рушійна сила в будь -якій державі. І повірте цей жест, то велика підтримка наших воїнів на сході України. Всі разом ми велика сила.
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16.03.2023 22:15 Відповісти
Респект.
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16.03.2023 22:16 Відповісти
Придется проводить в Сирии.
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16.03.2023 22:18 Відповісти
Так тільки Сирія залишилась. Бо Північна Корея вже всіх "перемогла" то там не проведеш.... хіба ще Венесуела.
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17.03.2023 03:09 Відповісти
Респект та уважуха!
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16.03.2023 22:19 Відповісти
Це "зашквар"! Тепер кацапи їм ріпу продавати не будуть....
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16.03.2023 22:19 Відповісти
Этап кубка мира по женской рапире. Томас Бах как раз олимпийский чемпион в рапире. Хотя Германия уже давно не фехтовальная страна.
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16.03.2023 22:30 Відповісти
Молодці
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16.03.2023 22:33 Відповісти
Німці молодці !! Браво . !
Тепер - а шо скажуть французи .?
.
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16.03.2023 22:35 Відповісти
Danke schon
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16.03.2023 22:39 Відповісти
Німецька кацапня буде у шоці по пояс.

Зараз почнуть на мітинги виходити та громити Рейхстаг через таку люту русофобію, яку німці затєвают.
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16.03.2023 22:46 Відповісти
👏👏👏
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16.03.2023 22:59 Відповісти
Тут німцям треба подякувати.
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16.03.2023 23:02 Відповісти
Фантастика! Оце так несподіванка! Навіть не очікував від німців такого жесту. Дякуємо німецькому народові за підтримку у нашій боротьбі з андрофагами!
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17.03.2023 00:55 Відповісти
Німці приємно здивували. Правильне рішення. Молодці.
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17.03.2023 07:26 Відповісти
 
 