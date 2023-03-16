Німеччина відмовилась від проведення Кубка світу з фехтування через рішення щодо повернення росіян та білорусів

Причина - скандальне рішення FIE щодо росіян та білорусів

Федерація фехтування Німеччини (DFB) відмовилась від проведення Кубка світу з жіночої рапіри, повідомляє пресслужба федерації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відмовитись від проведення Кубка світу Федерація фехтування Німеччини вирішила після позачергового засідання Міжнародної федерації фехтування (FIE). На ньому було прийнято рішення повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів.

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"Як і раніше, ми залишаємося солідарними з людьми в Україні, які потерпають від загарбницької війни. Федерація фехтування Німеччини тепер хоче дати чіткий сигнал, що ми хотіли б іншого результату, і що ми все ще бачимо велику кількість відкритих питань, які роблять проведення турніру неможливим. Як би ми не хотіли представити наших найкращих спортсменів німецькій публіці та дати їм можливість використати перевагу рідних стін на шляху до Олімпійських ігор у Парижі, обставини змушують нас прийняти важке рішення", - пояснила президентка DFB Клаудія Бокель.

Як повідомляв Укрінформ, у березні українські федерації з олімпійських видів спорту виступили зі спільним зверненням до МОК з вимогою не допустити можливість повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.