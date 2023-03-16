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Новини Війна
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Комісія ООН рекомендує Україні створити "реєстр жертв" та гармонізувати законодавство щодо воєнних злочинів з міжнародними стандартами

оон,резолюція

Незалежна міжнародна комісія рекомендує владі України створити реєстр жертв як "інституційний портал" для кращої координації допомоги постраждалим від російської агресії.

Про це йдеться у доповіді Комісії ООН, у якій викладено основні результати її роботи від самого створення у березні 2022 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Комісія рекомендує Україні як попередній крок на шляху до впровадження комплексної програми репарацій створити реєстр жертв, що функціонуватиме як "інституційний портал" для кращої координації державних послуг, доступних жертвам", - ідеться у доповіді.

Також рекомендується комплексно розглянути питання психічного здоров'я та психосоціальних потреб, що виникли внаслідок війни, "шляхом вирішення проблем доступу та розподілу ресурсів для відповідних служб, а також посилення їхньої інституційної координації, правового регулювання, моніторингу та оцінки".

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Крім того, на думку Комісії, Україні варто "гармонізувати своє законодавство щодо воєнних злочинів у частинах, де воно не відповідає міжнародним стандартам", та внести зміни до Кримінального кодексу з метою уточнення визначення "колабораціонізму" задля уникнення правової невизначеності та завдання шкоди суспільній згуртованості.

"Враховуючи як величезне навантаження, так і обмеженість ресурсів, розробити стратегію розслідування та обвинувачення, що визначатиме пріоритетність справ на основі чітких критеріїв та забезпечуватиме дотримання належних процесуальних дій та прозорий моніторинг", - йдеться в іншій рекомендації Комісії.

Автор: 

ООН (3393) воєнні злочини (1891)


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О чем и речь. Но создать реестр и показать реальную цену его "шашлычков" Боневтику сильно стремно.
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16.03.2023 22:08 Відповісти
я б вашу комісію втопив сральніку
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16.03.2023 22:13 Відповісти
Та вже треба створювати реєст злочинів цієї некчемної влади
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16.03.2023 22:21 Відповісти
оон рекомендовало и территории отдать, и убитых детей забыть.
Нагнуться и расслабиться.
Импотентная организация бюрократов.
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16.03.2023 22:43 Відповісти
Моссад-2 требует создать реестр быдлофашистских убийц для их уничтожения во всех точках мира.
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16.03.2023 22:53 Відповісти
Симуляция бурной деятельности для прикрытия собственной несостоятельности.
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17.03.2023 06:33 Відповісти
 
 