Окупанти примушують жителів Токмака отримувати російські паспорти, погрожуючи вивезенням дітей в РФ, - Генштаб ЗСУ

Жителів окупованої частини Запорізької області примушують отримувати російські паспорти під загрозою вивезення дітей в РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Токмаку російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані випадки вивезення російськими окупантами награбованого зерна.

"У місті Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - зазначили в Генштабі.

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