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Новини Війна
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Окупанти примушують жителів Токмака отримувати російські паспорти, погрожуючи вивезенням дітей в РФ, - Генштаб ЗСУ

паспорт,рф

Жителів окупованої частини Запорізької області примушують отримувати російські паспорти під загрозою вивезення дітей в РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Токмаку російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані випадки вивезення російськими окупантами награбованого зерна.

"У місті Бердянську Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Росіяни в Токмаку змушують українських дітей писати листи окупантам, - Центр національного спротиву

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) діти (5181) окупація (6762) Запорізька область (3779) Токмак (76)


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знаю человека, родился в Украине, до мозга костей "бИндеровец", но у него москальский паспорт. родители по комсомольской путевке уехали покорять крайний север, там он закончил школу и вернулся домой. и его сейчас наша миграционка штрафует за просроченная паспорт. и наш не дают, и видя что творится не оставляют его в покое. так он сам пошел к ним, а они цап-царап говорят едь на раисю или молдову меняй паспорт. капец. а кацапы "молодцы", сразу в свои записывают, вернее хотят
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16.03.2023 22:17 Відповісти
Це подвійна пастка дял людей.Виживання або паспорт ,або помреш і потім під туалетним папіром призивають в армію орків і знову загибель.
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17.03.2023 00:03 Відповісти
 
 