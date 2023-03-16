США вважають, що Росія знайшла в Чорному морі невеликі уламки збитого безпілотника, - CNN
Сполучені Штати вважають, що Росія підняла в Чорному морі частину уламків американського безпілотника, який розбився після небезпечного перехопленням російським Су-27.
Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, знайомий з цим питанням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Чиновник описав знайдені уламки як шматки скловолокна або невеликі уламки безпілотника MQ-9 Reaper.
Адміністрація президента США раніше виключила потенційну можливість отримати будь-яку чутливу розвідувальну інформацію з уламків.
"Ми унеможливили для них будь-яку розвідувальну цінність уламків цього безпілотника, які б залишки не були на поверхні води", - заявив Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
За словами американських офіційних осіб, після зіткнення безпілотника з винищувачем, оператори БПЛА вжили заходів, щоб стерти чутливе програмне забезпечення, перш ніж він впав у Чорне море.
"Все, що залишилося ... що плаває, ймовірно, буде корпусом управління польотом і тому подібними речами. Ймовірно, нічого, що має реальну внутрішню цінність для них з точки зору реінжинірингу або чогось подібного", - сказав Кірбі.
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« BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR...
* Красивая игра американцев. С 16 марта по требованию США в
Турции перестали обслуживать и заправлять российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing.
Российским самолетам теперь приходится, вылетая из Турции без дозаправки, приземляться в
Сочи, там дозаправляться и затем продолжать полет.
Запрет касается всех самолетов, содержащих более 25% изготовленных в США компонентов. И это только малая часть «сюрпризов» от США. А не надо было сбивать Reaper!»
Ги...
Но Байден не поставил в Украину противокорабельные ракеты...а они бы сейчас пригодились. также как F16
Зачем вы дезинформируете участников форума? с какой целью?
Британия и Нидерланды. Гугл и VPN тебе в помощь.
Ага, наладили они выпуск - шчас ...
Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.
Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.
Сбивали асадиты над Сирией.
Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.
Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.
Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.
И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.
Да дорогому. Да неприятно.
Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.
Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.
Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.
Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.
Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.
РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин.