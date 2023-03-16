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Новини Війна
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США вважають, що Росія знайшла в Чорному морі невеликі уламки збитого безпілотника, - CNN

безпілотник

Сполучені Штати вважають, що Росія підняла в Чорному морі частину уламків американського безпілотника, який розбився після небезпечного перехопленням російським Су-27.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, знайомий з цим питанням, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Чиновник описав знайдені уламки як шматки скловолокна або невеликі уламки безпілотника MQ-9 Reaper.

Адміністрація президента США раніше виключила потенційну можливість отримати будь-яку чутливу розвідувальну інформацію з уламків.

"Ми унеможливили для них будь-яку розвідувальну цінність уламків цього безпілотника, які б залишки не були на поверхні води", - заявив Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

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За словами американських офіційних осіб, після зіткнення безпілотника з винищувачем, оператори БПЛА вжили заходів, щоб стерти чутливе програмне забезпечення, перш ніж він впав у Чорне море.

"Все, що залишилося ... що плаває, ймовірно, буде корпусом управління польотом і тому подібними речами. Ймовірно, нічого, що має реальну внутрішню цінність для них з точки зору реінжинірингу або чогось подібного", - сказав Кірбі.

Автор: 

безпілотник (4425) росія (66431) США (23607) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+6
Американские беспилотники в разное время сбивали многие.

Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.

Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.

Сбивали асадиты над Сирией.

Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.

Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.

Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.

И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.

Да дорогому. Да неприятно.

Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.

Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.

Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.

Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.

Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.

РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин.
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17.03.2023 01:36 Відповісти
+5
Сцикуни, знову застяли. Як ще не сказали, що це українські МІГи випадково збили...
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16.03.2023 22:36 Відповісти
+3
"в настоящий момент в районе падения летательного аппарата США на поверхности воды дежурит российский военный корабль. Также охраняется зона периметра места падения беспилотника. Источник сообщает, что сейчас специалисты вырабатывают решение о дальнейших действиях по подъему данного беспилотника с морского дна."

Но Байден не поставил в Украину противокорабельные ракеты...а они бы сейчас пригодились. также как F16
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16.03.2023 23:06 Відповісти
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Сцикуни, знову застяли. Як ще не сказали, що це українські МІГи випадково збили...
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16.03.2023 22:36 Відповісти
Та харош уже. Все буд
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16.03.2023 23:12 Відповісти
Для початку, розминка)

« BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR...

* Красивая игра американцев. С 16 марта по требованию США в

Турции перестали обслуживать и заправлять российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing.

Российским самолетам теперь приходится, вылетая из Турции без дозаправки, приземляться в

Сочи, там дозаправляться и затем продолжать полет.

Запрет касается всех самолетов, содержащих более 25% изготовленных в США компонентов. И это только малая часть «сюрпризов» от США. А не надо было сбивать Reaper!»
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16.03.2023 23:14 Відповісти
Та харош сраться, ви Америка???
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16.03.2023 22:42 Відповісти
Рузьге не можуть відновити навіть виробництво цвяхів, але новітніми технологіями запросто скористаються!
Ги...
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16.03.2023 22:45 Відповісти
Вчора Швець повідомив, що Герасим заперечує будь-яку атаку на дрон. А Патрушев, згадуючи про фіаско з лошариком, твердить, що ми за будь-яку ціну піднімемо рештки. Це щоб зайвий раз почухати репу з "умним відом ліца"
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16.03.2023 22:55 Відповісти
"в настоящий момент в районе падения летательного аппарата США на поверхности воды дежурит российский военный корабль. Также охраняется зона периметра места падения беспилотника. Источник сообщает, что сейчас специалисты вырабатывают решение о дальнейших действиях по подъему данного беспилотника с морского дна."

Но Байден не поставил в Украину противокорабельные ракеты...а они бы сейчас пригодились. также как F16
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16.03.2023 23:06 Відповісти
А «Гарпуни» де? Чи за які ви ракети?
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16.03.2023 23:15 Відповісти
Ту модификацию ракеты ,что дали, имеет дальность всего 80км. И дали их британцы, Джонсон, а не Байден. Чтобы достать до места падения нужны далекобойные модификации.

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16.03.2023 23:26 Відповісти
80км? Наче біля 300км. А
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16.03.2023 23:38 Відповісти
ничего дальнобойного не дают
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17.03.2023 00:12 Відповісти
почём вам платят за эту *****?
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17.03.2023 00:54 Відповісти
почём вам платят за эту *****?
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17.03.2023 01:00 Відповісти
нечего ответить?
Зачем вы дезинформируете участников форума? с какой целью?
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17.03.2023 01:08 Відповісти
Зачем вы дезинформируете участников форума? Кто и когда дал Украине далекобойную зброю?
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17.03.2023 01:21 Відповісти
не надо пытаться употреблять украинские слова - тамбовский акцент тебя выдаёт.
Британия и Нидерланды. Гугл и VPN тебе в помощь.
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17.03.2023 01:28 Відповісти
руский, Британия и Нидерланды никогда не давали далекобойную зброю. Никто не давал.
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17.03.2023 01:39 Відповісти
кацапчик, тебя в гугле забанили?
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17.03.2023 01:42 Відповісти
Придурок, в гугл посылают только мордва боты
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17.03.2023 01:45 Відповісти
не хочеш в гугл - тоді просто йди *****, і не розкидай тут свою дешеву кацапську дезу.
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17.03.2023 01:52 Відповісти
Дебил, ты давно уже *****
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17.03.2023 01:56 Відповісти
ви, кацапи, як таргани - завжди вилазите вночі, поки модератор спить. Потім він приходить, і тапком заганяє вас в бан.
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17.03.2023 02:00 Відповісти
https://defence-ua.com/news/protikorabelni_raketi_harpoon_vzhe_na_bojovomu_cherguvanni-7719.html Береговий комплекс Harpoon Coastal Defense System з дальністю вогню до 150 км - вже боронить Україну
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17.03.2023 05:21 Відповісти
В статье дальность указана неверно, но даже с тем, что указано дальности не хватит до района падения американского БПЛА . В статье есть карта покрытия:

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17.03.2023 14:09 Відповісти
и в польше тоже упало "нічого, що має реальну внутрішню цінність "
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16.03.2023 23:21 Відповісти
У Ирана уже давно есть образец этого "Рипера" - ну и что ? И где ?
Ага, наладили они выпуск - шчас ...
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16.03.2023 23:27 Відповісти
Реально захватили только беспилотник RQ11 Raven, их размер меньше полутора метров, дальность 10 км +, они используются американскими военными для наблюдения с малой высоты.
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17.03.2023 00:17 Відповісти
Щас російські генетики проведуть генетичну експертизу уламків безпілотника і відкриють всі секрети Америки
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17.03.2023 00:15 Відповісти
В Севастополе или Крымском полуострове имеются батискафы у русских ?. На что я сомневаюсь.
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17.03.2023 01:01 Відповісти
у кацапов нет оборудования для работы/поиска на таких глубинах. Соответственно поднять они ничего не могут, да и смысла в этих работах и подъёме обломков никакого нет. Весь хэтот бред про "подъём" - кацапское ИПСО.
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17.03.2023 01:13 Відповісти
Batiskaf mir do 6 km rabotaet
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17.03.2023 07:29 Відповісти
Titanik ne smotrel?
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17.03.2023 07:31 Відповісти
А як той "Мир" у Чорне море потрапить? Це не "чумадан з галошами" - в руці не принесеш Його транспортує обслуговує та запускає в роботу спеціальне судно А судно - МО РФ А турки заборонили прохід Босфором військових кораблів країн -учасників війни в Україні!
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17.03.2023 08:02 Відповісти
все, що з вашим "міром" туди припливе - піде до компанії з "васілієм бєхом". Він там недалечко лежить.
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17.03.2023 10:31 Відповісти
Американские беспилотники в разное время сбивали многие.

Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.

Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.

Сбивали асадиты над Сирией.

Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.

Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.

Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.

И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.

Да дорогому. Да неприятно.

Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.

Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.

Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.

Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.

Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.

РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин.
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17.03.2023 01:36 Відповісти
Они теперь будут там месяцами граблями и друшлагом лазить.
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17.03.2023 03:49 Відповісти
Только если пластиковые детали на поверхности
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17.03.2023 05:34 Відповісти
Меньше надо сюсюкаться со свинособакам и тогда они будут бояться сбивать американские безпилотники.
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17.03.2023 06:37 Відповісти
опасна, достанут беспилотник и запустят 4нм техпроцесс процессоров. или....нет.
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17.03.2023 10:37 Відповісти
 
 